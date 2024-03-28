王朝酒業公佈2023年全年業績



香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(「王朝」或「集團」)(股份代號：00828)今日公佈截至2023年12月31日止（「年內」）經審核之全年業績。 2023年，由於中華人民共和國（「中國」）消費場合正常化及2022年年底取消疫情控制措施後消費者信心恢復，令銷售復甦，尤其是中端葡萄酒產品，本集團的經營活動於本年度繼續保持銷售增長。年內，集團收入較去年同比增加9%至2.62億港元，本公司所有者應佔溢利較去年同比增加31%至21.3百萬港元。根據年內已發行股份加權平均數約1,314,900,000股計算，每股本公司股份盈利為每股1.62港仙。截至2023年12月31日止年度並無潛在攤薄股份。 受惠於全國宴請聚會等消費場景的恢復，紅葡萄酒產品的銷售於年內錄得良好增長，為本集團的收益貢獻來源。紅葡萄酒及白葡萄酒產品的銷售分別佔本集團於年內收入的約52%及44%（2022年：紅葡萄酒及白葡萄酒：約47%及50%）。於2023年，紅葡萄酒產品及白葡萄酒產品的毛利率分別為32%及38%（2022年：分別為32%及44%）。整體毛利率減少至34%（2022年：38%），主要是由於年內因銷售安排項下市場推廣費用的報銷及交付費用(尤是電商業務銷售)增加所致。 本集團積極求新，聚焦「5+4+N產品戰略」，以「王朝」品牌產銷超過100種葡萄酒產品，迎合中國葡萄酒市場大眾市場分部不同消費者群的各項需求和喜好。年內，本集團推出高端新品－王朝癸卯兔年生肖紀念乾紅葡萄酒，將高端品質與中國生肖文化相融合，引領「國潮風」。本集團亦推出新品，包括年華系列、星座系列及福字系列，透過改善業務模式，在保障渠道利潤的同時，亦滿足消費者對優質葡萄酒的需求。同時，本集團針對市場及消費者需求，升級金王朝產品，採取新策略來完善現有的產品體系。年內，本集團憑藉自家領先及傳承的技術，對產品的工藝、包裝設計等進行了全面升級。隨著國潮的崛起，全新升級的設計更易觸發中國消費者內心文化自信的共鳴，進一步加強王朝品牌的認知度，並吸引追求國貨及國潮的主流消費群體。 此外，本集團透過於中國的現有分銷網絡，銷售主要進口自法國酒莊葡萄酒及其他外國品牌葡萄酒，以帶入傳統「舊世界」及「新世界」品種，迎合部份偏愛外國高檔葡萄酒口味之葡萄酒市場。 電商銷售方面，本集團繼續為改善網上銷售渠道投入資源，優化在線商店界面，以捕捉中國客戶消費行為的變化。年內，除現有電商平台特供產品之外，本集團亦不斷為直播等新興營銷渠道開發。為加強品牌知名度，本集團已推出「國潮風」系列，以其中文名稱「王朝」為名，以凸顯其作為國產葡萄酒品牌的地位，同時吸引喜愛國風的主流電商消費者。本集團積極通過直播等電商渠道推廣電商平台上的獨家產品系列，除主流電商平台外，通過直播或視頻等輔助宣傳手段，竭力開拓新零售渠道並取得進展。電子商務銷售額於年內顯著增長，其銷售額較2022年增長翻倍，成為本集團收入另一新增長點。本集團相信線上平台不僅是本集團與消費者之間的企業對客戶交易平台，亦是品牌新增的市場推廣及宣傳渠道。因此，線上平台應可提升本集團的整體業務潛力。 本集團擁有充足而優質葡萄或葡萄汁的供應，目前，本集團有十多個長期的主要葡萄汁供應商，主要位於天津、河北、寧夏及新疆等地區。至於優化供應網絡，本集團一直物色符合質量標準的新供應商，亦於年內通過於當地已成立附屬公司加強於寧夏及新疆佈局，旨在增加供應及採購該等地區的頂級葡萄園的優質葡萄及葡萄汁。 未來，集團將進一步加強於寧夏及新疆的佈局，以獲取優質葡萄及葡萄汁供應，並繼續建設預計將於二零二四年第四季度竣工的位於寧夏賀蘭山東麓附近酒莊一期項目，名為天夏酒莊。該酒莊將發展成一座集壓榨、發酵、處理、化驗及研發於一體的酒莊，年生產及加工能力為5,000噸。該酒莊將成為本集團新的長期穩定經濟增長點，有助於王朝葡萄酒的區域佈局，符合中國葡萄酒行業發展的整體規劃及行業規劃。 王朝主席萬守朋先生總結︰「展望2024年，本集團將聚焦產品品質，重塑消費場景，努力引導市場消費，同時繼續將王朝打造成為中國葡萄酒的代表品牌，將其葡萄酒打造成為標誌性產品，傳承經典。本集團亦將堅定不移地迎合消費需求，全方位創新其葡萄酒系列，並投資更多資源發展品牌及電商業務，激發品牌活力，以及推進大單品發展，將王朝美酒風尚帶給更多的中國消費者。鑒於中國經濟增長及消費持續恢復，尤其是在節日期間表現暢旺，董事會目前對2024年的業務保持審慎樂觀。本集團將繼續做好充分準備，在國家支持擴大內需的大趨勢下，積極開發市場，提升質量及增加銷量。」 關於王朝酒業集團有限公司 王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號00828。成立於1980年，王朝為中國優質葡萄酒生產商，主要生產及銷售「王朝」商標的葡萄酒產品，是中國第一家中外合資的釀酒企業，主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒産品系列超過100種，及引入進口葡萄酒產品，為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。 新聞垂詢：

縱橫財經公關顧問(中國)有限公司

張麗雲小姐 電話：2864 4827

洪俊華小姐 電話：2864 4897

電郵：sprg-dynasty@sprg.com.hk



話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

