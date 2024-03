Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語 ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織,我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。 Thursday, 28 March 2024, 16:42 HKT/SGT Share: 東軟教育:內生高質量發展 數字化賦能打開長遠增長空間

香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 回顧近三年的中國教育行業,在“雙減”政策情緒壓制下,整個迎來至暗時刻,經曆了深度生態重構,二級市場各細分板塊估值跳水,高教板塊也曾遭遇錯殺。 剛結束不久的兩會上,《2024年政府工作報告》中明確提出“引導規範民辦教育發展,大力提高職業教育質量”,為職業教育發展進一步釋放了顯見的積極信號。如今教育政策暖風頻吹,導向日趨明朗,板塊內涵式、高質量發展基調已基本確定,行業龍頭東軟教育(09616.HK)的業績成長性與確定性也得到驗證。 2023年,東軟教育收入和利潤都創下了有史以來的新高。全年實現收入約18.06億元(人民幣,下同),同比增長16.6%。其中,全日制學曆高等教育服務收入同比增長24.0%,教育資源輸出及繼續教育服務收入分別同比增長5.3%及8.3%。毛利約8.65億元,同比增長29.7%;歸母利潤約4.30億元,同比增長11.5%。 取得這樣不俗的成績,東軟教育究竟是怎樣做到的呢? 產教融合多點開花 “一體兩翼”業務增長穩健 近年來,為滿足經濟社會發展對高素質技能人才的需要,國家出臺了一系列政策,推進產教融合。 2023 年 6 月,國家發展改革委等 8 部門聯合印發《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案(2023—2025 年)》,支持職業教育產教融合。 2023 年 7 月,教育部辦公廳印發《關於加快推進現代職業教育體系建設改革重點任務的通知》,指出組建一批產教深度融合、服務高效對接、支撐行業發展的跨區域行業產教融合共同體。 東軟教育立足產業需求,以現代化產業學院為抓手,主動把握校企合作協同育人的契機,實現從教育鏈到產業鏈的轉化,提高人才培養目標的達成度。全日制高教業務方面,東軟教育以需求為導向,通過優化調整專業布局、加強優勢專業引領、保障專業水平提升持續發展。目前,在軟件工程、智慧物流、人工智能等方向與144家公司開展定制班、課程建設、實驗室共建、科技研發、實習實訓等方面開展全方位深度合作,合計獲批231項產教融合項目。教學質量穩步提升,學生規模穩定增長。 2023/2024學年,東軟教育旗下三所大學新生報到人數超 1.8 萬人,較 2022/2023 學年增長約 3.0%;在校生人數近 5.7 萬人,同比增長約 7.5%,再創曆史新高。截至 2023 年 12 月 31 日,大連學院和成都學院的 2023 屆畢業生畢業去向落實率均超過 95%,廣東學院 2023 屆畢業生畢業去向落實率達到 90%。 兩翼業務方面,教育資源輸出業務緊跟數字強國戰略,深耕數字人才教育服務,依托特色的4S產品服務體系,2023年,東軟教育共向104 家院校及機構銷售了112套教育教學平臺與 19 套實訓室產品以及配套教學內容,實現收入約人民幣8,100萬元。另外,與62所院校展開了產業學院和專業共建合作,總數達280個,覆蓋學生約2.4萬人,實現收入約人民幣7,900萬元。此外,東軟教育根據客戶院校需求不斷豐富服務於雙高 建 設 9 大 核 心 任 務 的 標 准 化 解 決 方 案 矩 陣,並 依 托 其 開 發 的 智 慧 教 育 系 列 產 品 及 建 設 的 1 3 個 數 字 工 場,為客戶院校提供包括師資培訓、課程研發、實踐實 訓、就 業 創 業 及 賽 項 輔 導 等 全 方 位 服 務,持 續 加 深 與 客 戶 合 作 共 建 的 融 合 深 度。 2023年,伴隨著4S-OMO服務模式在客戶院校的逐步落地與持續賦能,與21個合作院校共建專業╱產業學院的師生在教學成 果、學科競賽等方面共獲得1項國際級、30項國家級、120 項 省 級 及 41 項 行 業 級 獎 項。 繼續教育服務上,集團深化拓展繼續教育服務業務,2B培訓業務已累計取得70餘項國家級、省級、市級培訓基地資質,為全國20個省級區域 的70家機構實施2B培訓項目166個,覆蓋學員約2.5萬人,學員人數超2022年3倍。持續擴大2C培訓業務品牌輻射和線上線下交付方式,全年培訓人數約2.5 萬人。此外,2023年還成功獲批成為首批全國老年大學建設試點單位及國家老年大學共建單位。 數字化賦能業務升級 科技創新取得新突破 時代浪潮下,數字化日新月異的發展,正在重塑教育行業的發展格局。 2023 年 1 月召開的全國教育工作會議指出,大力實施國家教育數字化戰略行動,《數字中國建設整體布局規劃》也提出同樣的方向。東軟教育結合20餘年IT領域辦學經營和積累以及IT產業實踐經驗,基於4S服務模式打造了從平臺到內容、從軟件到硬件的全方位數字化教育產品矩陣,為兩翼業務發展賦能。 於2023年,東軟教育發布了首個元宇宙智慧康養未來教育平臺,推出服務於大賽標准的專項訓練產品——東軟智匯訓練系統系列軟件,獲得高校的廣泛關注。此外,公司還迭代升級了包括雲實訓平臺、雲實踐平臺、智慧學工系統和工程教育認證支持系統的多項智慧教育軟件產品,持續豐富功能並優化用戶體驗。 同時,在整合升級原有實訓室的基礎上,東軟教育新發布了無人駕駛實訓室、電商大數據實訓室、交通大數據實訓室,形成了面向計算機、人工智能、健康醫療、大數據、物聯網、軟件開發、智能應用、元宇宙等十大專業方向的23個智慧實訓室產品,為客戶提供一體化實踐實訓解決方案。並依托優勢專業,圍繞 TOPCARES 教育方法學、交互式設計、 “五新”融入等關鍵要素,研發了人工智能、大數據、物聯網、計算機、軟件、數字媒體六大核心專業領域的數字化教學內容,於2023年針對7個專業新研發課程51門,新建1-5級項目2,227個。 此外,東軟教育積極響應國家政策,以自研產品為核心,研發並推出了以東軟教育在線、東軟IT雲學堂為主的多個在線教育平臺,構建“在線課程+實踐實訓+就業創業”的線上線下教育生態。截至 2023 年 12 月 31 日,東軟教育在線累計注冊用戶超過 170 萬人,課程學習用戶超 15 萬人。 兩會後,“新質生產力”一詞被再次廣泛傳播,成為社會各界關注的焦點。大力發展新質生產力趨勢下,數字化人才教育服務具有廣闊發展空間。同時隨著“銀發經濟”快速成長 ,催生了康養和老年教育的市場空間。東軟教育順應發展趨勢,打造“教育+科技+醫養”一體化融合發展創新業務模式,持續增強市場競爭力。從IT向“IT+數字媒體+智慧醫養”,打造2B/2C融通的智慧教育平臺、數字創意平臺和智慧康養平臺,創新和完善基於4S服務模式的產品與服務解決方案,開拓優化各類教育資源內容,為公司未來兩翼業務發展打開了新的增長空間,同時積極擴展老年教育與老年康養業務領域,通過產、學、研、教、醫、養一體化融合的新生態開辟學曆教育外的第二成長曲線,猶如插上了助飛的翅膀。 總的來看,當前政策信號清晰穩定,教育行業內生需求旺盛,正逐漸走出低穀,高教板塊的投資價值將會受到投資者的挖掘。實際上,東軟教育的估值修複已經啟動,2月以來,其股價一度漲逾40%,大勢上重返上行通道。 隨著政策加碼和利好加持,能否為尚在估值底部區域的東軟教育股價再添一把火呢?不妨期待一下。



From the Asia Corporate News Network



