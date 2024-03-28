浙江滬杭甬：業績穩健向好 積極回饋股東 分紅總額增長17.7%

香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 3月25日，高速公路龍頭浙江滬杭甬（00576.HK）發佈了年度業績。公告顯示，伴隨著車流量回升，全年該公司業績大幅提升，按同口徑計算，營收、利潤均實現雙位數的增長，表現亮眼。而就在該公司交出這樣一份“靚麗”的成績單之時，卻在3月26日早盤遭遇股價“黑天鵝事件”。市場人士推測，此次事件應與該公司末期派發股息下降有關：根據業績公告，2023年該公司擬派發末期股息每股32分，同比去年下降約15%。就此事件，記者走訪了相關專業人員及浙江滬杭甬內部知情人士。

分紅總額提升近20%

據專業人員分析，雖然2023年浙江滬杭甬每股股息較2022年派發有所下降，但全年擬分配利潤為人民幣19億1792萬元，較2022年人民幣16億2867萬元的分紅，同比增長17.7%。考慮到浙江滬杭甬2023年底才進行了供股，導致股本增加，對每股分紅下跌可以理解。另由於年底募集資金，所以暫時還未能對公司的業績有正向的貢獻。

同時，據浙江滬杭甬內部知情人士透露，滬杭甬2023年底完成供股後，註冊資本金增加，原計提的法定公積金已不足公司註冊資本的百分之50%。按照國家規定，按中國會計準則編制的母公司報表的淨利潤提取10%的法定公積金近3億元，計提公積金之後的利潤才能進行分配。今年全年擬分配的分紅總額提高17.7%。該人士再次提到，分紅總額的增加，一定程度見到公司對股東回報重視。

記者通過查閱公司公告，該公司確實在2023年推出了三年股東回報計畫，表示2023-2025年的年度分紅將不低於當年實現的可分配利潤（按照境內外會計準則編制報表中的孰低者）的75%。按擬分配的利潤人民幣19億1792萬元，據公司表示本次分紅已超過75%，具體在後續年報披露中的母公司本年利潤部分可得，公司一直重視對股東回報同時兼顧公司持續發展需要。

通行費收入穩健增長 合併淨利潤同口徑增長49.8%

分紅總額絕對提升的背後，是公司穩健向好的扎實業務基本面。2023年，隨著疫情防控政策放開後，各類出行需求大幅增加，浙江滬杭甬所轄高速公路客車流量迅速恢復，同比增長超過兩位數。

受益于此，浙江滬杭甬轄下9條公路的通行費收益均實現了2位數的增長，核心高速滬杭甬高速通行費收益超過20%。

業績公告顯示，在通行費收入增長的帶動下，浙江滬杭甬2023年業績提升明顯。2023年，該公司實現收益人民幣169億6,502萬元，與2022年相比增長10.7%。其中，高速公路主業實現收益人民幣104億2,383萬元，同比增長14.6%，占總收益的61.4%；

利潤方面，浙江滬杭甬2023年度實現淨利潤人民幣66億2,233萬元，同比增長5.07%。據悉，浙江滬杭甬於2022年12月份發行申嘉湖杭REITs，一次性錄得股權處置收益18.81億元人民幣，若剔除該項特殊的非經常性收益的影響，2023年該公司合併淨利潤同口徑增長49.8%。

此外，公司旗下的浙商證券為浙江省內主要券商，在資本市場震盪下行的背景下實現逆勢增長，為該公司帶來收益人民幣63億7,229萬元，同比增長4.8%，占總收益的37.6%。

進入2024年，隨著疫情後生產經營的恢復正常，國家主動強化區域經濟，推動產業集群化，將會利好1小時-3小時車程半徑內（50-200公里半徑）高速公路的運營。浙江滬杭甬轄下高速公路主要位於長三角地區，區位優勢顯著。該公司去年是行業內首個完成擴充資本的公司，將為未來持續經營奠定良好基礎。

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