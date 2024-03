Thursday, 28 March 2024, 15:31 HKT/SGT Share: 2023年收入、利潤實現「雙增長」 復星下一步:「深挖礦」,穩盈利

香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 2024年3月27日,復星國際公佈2023年全年業績。報告期內,復星實現總收入人民幣1,982億元,同比增長8.6%;歸母淨利潤為人民幣13.8億元,同比大幅上升。 對於這一數字,復星國際董事長郭廣昌在28日上午的業績發佈會上表示,「過去一年,面對外部經濟環境波動,復星這一成績來之不易。復星的產業運營能力經受了考驗,取得了質的飛躍,聚焦主業取得令人欣喜的成績。」 三年來,疫情、經濟恢復緩慢和地緣政治導致的全球化逆風,令包括復星在內的中國企業承受壓力。復星果斷「瘦身健體」、聚焦主業,先後退出多個非核心資產,聚焦家庭消費產業主賽道,以求獲得高質量增長。 戰線收縮後,一些曾給復星帶來穩定現金流的非核心產業被剝離,現金流改善之後,也讓市場關注,復星如何和過去十年一樣保持穩定的盈利增長? 在現場業績會上,郭廣昌表示,「我們將繼續推進創新驅動和全球運營。復星以前是在世界『探礦、開礦』,在全球尋找合適的項目,現在已經有足夠的『好礦』,復星要逐漸轉變為『深挖礦』、『挖好礦』,聚焦打造可能持續、可預測、穩定盈利的企業,在已形成優勢的核心產業持續深耕,增強確定性,把穩定的盈利增長作為未來復星運營的核心目標,逐步提升分紅。」 「深挖礦」,深耕優勢產業 業績公告顯示,復星持續聚焦家庭消費主業的成果漸顯。2023年,復星旗下四大核心子公司豫園股份、復星醫藥、復星旅文和復星葡萄牙保險收入穩健,對復星營收貢獻率佔比達72%。 具體而言,豫園股份旗下珠寶時尚板塊營收人民幣367.27億元,同比增長11.05%。復星醫藥旗下復宏漢霖繼首次實現全年度盈利,營業收入人民幣53.949億元,同比增長67.8%。復星旅文旗下Club Med業績創新高,2023年營業額達到人民幣151.2億元,同比增長19.2%;三亞亞特蘭蒂斯營業額達人民幣16.7億元,同比大幅增長90.9%。葡萄牙保險通過優質服務,保持葡萄牙整體市場30%的份額,穩居領先地位。 這對復星來說,是戰略持續進化的結果。過去十多年裡,復星持續在全球深度產業佈局,在各個行業「找礦」、「探礦」,迅速成長為一家總資產達人民幣超8000億元的全球化企業,家大業大,橫跨多個行業。 近年來,面對疫情經濟形勢的複雜多變,復星果斷錨定家庭消費客戶,在健康、快樂、富足三大業務板塊推進產業聚焦戰略,「深挖礦」,深耕優勢產業,獲取更穩定的現金流和盈利增長。 今天的復星更加聚焦,業務結構也更為簡單和健康。 從財務指標來看,2023年復星實現收入、利潤「雙增長」,資金和資產結構進一步優化,流動性保持良好韌性。截至報告期末,復星合併報表層面有息債務較2022年末降低人民幣150億元,集團層面有息負債較2022年末下降人民幣92億元,合併報表和集團層面債務總量持續下降;合併報表層面總債務佔總資本比率為50.4%,較2022年末降低2.9個百分點 。現金及銀行結餘及定期存款達到人民幣924.6億元。 在變「瘦」的同時,復星也變「輕」了。 更加靈活高效的輕資產運營能力,成為復星戰略調整的方向之一。今年3月,復星醫藥聯手深圳市引導基金等其他七方投資人擬共同出資設立人民幣50億生物醫藥產業基金,募集資金全部投資於生物醫藥、細胞和基因等領域。復星醫藥旗下復健資本通過深圳市公開遴選中標,獨家管理該基金。 去年下半年以來,郭廣昌多次公開表示,復星將繼續降低負債,保持輕資產運營,把資金聚焦到研發和創新上,將優勢資源投入到旗下優勢產業,收穫高質量成長。這次在業績會上,他也表示,復星未來重資產的比例繼續降低,繼續打造輕資產能力,這是復星堅定不移的戰略。 以深厚的創新及產業運營能力和地方政府合作,共同推進科技創新及成果轉化,成為復星輕資產運營的新打法。隨著50億目標基金的成立,復星有望依託深圳、放眼國內和全球,在生物醫藥和大健康產業領域加強創新產品、技術的研發和佈局。 2023年,復星旅文的93%的收入來自於旅遊運營,輕資產運營能力也實現進一步提升,例如ClubMed採用租賃及管理模式的度假村佔比為85%,自持度假村佔比降至15%。當年10月,Club Med全球首家城市度假村——地中海白日方舟· 南京仙林度假村落地,開啟城市度假新模式;11月,以冰雪度假為特色的太倉阿爾卑斯國際度假區也火爆開業,打造純正的阿爾卑斯冰雪度假體驗。 強化創新和全球化優勢 復星在優勢產業持續深耕,收穫更穩定的贏利,依靠兩個核心抓手:創新和全球化。 從創業伊始靠乙肝PCR試劑起步,創新已融入復星的企業基因,多年來,復星對創新持續投入並逐年加大。2023年,復星全年科創投入達人民幣74億元。 近年來,復星的創新戰略持續進入收穫期,多款新產品及新適應症獲批上市。復宏漢霖自主研發的全球首個獲批一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗漢斯狀獲批四項適應症,惠及更多患者,成為國內生物醫藥的「明星產品」。自主研發的用於治療乳腺癌的漢曲優,有望成為首個在國內和歐盟、美國獲批上市的國產生物類似藥。 自2010年創立伊始,復宏漢霖堅持走自主研發之路。經過13年不懈地資金、人才、技術投入,截至2023年底,復宏漢霖已有5款產品在中國上市,2款產品全球上市,推動經營業績迎來歷史性轉折——成為首家實現盈利的港股「18A」生物醫藥企業。 此外,復星醫藥旗下桂林南藥第二代注射用青蒿琥酯成為首個通過世界衛生組織預認證的一步配製青蒿琥酯注射劑;復星凱特研發的中國首款、CAR-T細胞治療產品奕凱達上市兩年多來,治療了數百位復發、難治性大B細胞淋巴瘤患者;新增二線適應症獲得國家藥品監督管理局附條件批准。 歷屆進博會的網紅產品,達芬奇手術機器人也成功實現國產化落地。直觀復星的國產達芬奇Xi手術系統成功通過國家藥監局批准,正式下線,真正實現了「中國製造、共同研發、全球銷售」。目前達芬奇手術機器人在中國裝機總量已超360台,累計惠及超42萬名患者。 「全球化」是復星的另一核心競爭力,也是外界認知復星的一個重要標簽。以2007年復星國際上市為起點,復星的全球化已走過近17年路程,今天在超過35個國家和地區擁有深度的產業佈局,「全球組織+本地經營」模式日益成熟。 2023年,復星國際海外收入達人民幣892億元,同比增長6%,佔總收入的45%。復星旗下多個產品進入海外市場,如復宏漢霖自主開發的漢曲優已在40多個國家和地區獲批上市,成為獲批上市國家和地區最多的國產生物類似藥;2023年12月,首個創新型H藥漢斯狀於印度尼西亞獲批上市,成為首個在東南亞國家成功獲批上市的國產抗PD-1單抗。 在天然擁有「全球化基因」的文旅領域,復星旅文旗下Club Med2023年全球業務均出現增長。其中Club Med美洲地區營業額較2022年同期增長24%;受巴西市場旅遊復蘇帶動,巴西成為按營業額劃分的全球第二大銷售市場;在歐非中東地區,2023年營業額較2022年及2019年也分別增長7%及11%。 復星旗下舎得酒業的「出海」步伐也在加快,2023年海外營收同比增長達86.94%,海外網點和免稅渠道雙突破,已進入31個國家和地區,完成45家免稅店佈局。 復星的全球化不僅是全球和中國的「雙向奔赴」,也在積極推動復星旗下海外企業在當地及海外拓展。例如葡萄牙保險持續拓展南美、非洲等域外市場,2023年國際業務總保費17.03億歐元,同比增長10.6%。海南礦業完成與KOD及KMUK投資項目交割,獲得馬里Bougouni鋰礦控股權,新能源產業佈局和國際化戰略邁出關鍵一步。 除了產業上的「硬實力」,復星在全球化進程中積澱的「軟實力」同樣彌足珍貴。2023年末至2024年初,國家級非物質文化遺產豫園燈會首次「出海」,在法國巴黎舉辦,成為慶祝中法建交60周年暨中法文旅年的開幕活動,為期長達72天,共吸引近20萬當地遊客參觀。 通過持續推進創新和全球化戰略,復星正在大健康、旅遊文化等多個優勢產業領域,構築競爭力的護城河,確保未來穩定的盈利增長。 在致股東信中,郭廣昌表示:「未來復星將繼續聚焦核心產業領域,加強能力建設,練好內功,並在優勢產業賽道積極投資拓展,前瞻佈局,深度發掘復星生態體系能力和價值。希望通過我們的努力,為全球十億家庭客戶打造更多好產品、好服務。 」



