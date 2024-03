IGG集團全年扭虧為盈 下半年盈利逾4.3億港元

Thursday, 28 March 2024, 14:33 HKT/SGT Share:

香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 全球領先的手機遊戲與移動應用開發商及營運商IGG Inc (「IGG」,或「集團」,股份代號:799.HK)欣然宣佈集團截至2023年12月31日止之經審計年度綜合業績。 2023年是集團開創新局,實現業務突破,業績迎來反轉的一年。遊戲業務方面,集團深耕策略遊戲賽道十餘年,繼《城堡爭霸》與《王國紀元》之後,IGG於2023年再度收穫兩款策略大作—《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》,開啟產品大年。集團經典產品《王國紀元》上線近八年,收入穩健,為集團貢獻逾31億港元收入。年內,集團為兩款策略新遊加大推廣,《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》分別貢獻近7億港元及4億港元收入,增長勢能強勁。APP業務方面,2023年迎來高速增長,收入5.8億港元,約佔集團收入11%。兩款策略新遊與APP業務不僅推動集團年度收入同比增長15%至53億港元,2023年下半年更為集團貢獻逾1.6億港元利潤,開啟多元化增長新篇章。收入區域分佈方面,來自亞洲、歐洲及北美市場的收入分別佔集團收入的44%、28%及23%。 集團利潤方面,得益於前述業務的貢獻,以及各項資源的持續優化,集團2023年下半年大幅盈利逾4.3億港元,助力全年扭虧為盈,年度利潤7,300萬港元。其中,主營業務下半年盈利約3.8億港元,一掃前一階段虧損的局面,全年盈利逾1,700萬港元,重拾利潤;投資業務方面,本年度認列投資標的估值增益,全年投資盈利逾5,500萬港元。截至2023年12月31日,本集團以23種不同語言版本向全球發行手遊產品,擁有來自於全球200多個國家和地區的總用戶數逾17億,月活躍用戶逾2,500萬[1]。 本集團金牌手遊《王國紀元》作為首款匯集跨平台、多語種、全球玩家即時互動等極具創新玩法的經典遊戲,上線多年,仍深受玩家喜愛,並持續貢獻穩健收益,獲譽「長青遊戲」[2]。截至2023年12月31日,全球註冊用戶達6.7億,月活躍用戶保持900萬水平。遊戲上線近八年,集團始終踐行長線運營理念, 繼往年攜手「聖鬥士星矢」、「功夫熊貓」等全球知名IP展開聯動後,今年帶來更多重磅IP聯動,包括「馴龍高手」、「ACW世界鎧甲格鬥聯盟」、「史瑞克」等,聯手打造多項重磅戰鬥活動,擴大破圈效應、實現品牌外延。進入2024年,集團持續更新玩法,包括在遊戲內推出首創的全區服多聯盟公會戰--「聯盟遠征」等,穩保《王國紀元》月流水在2.4億港元以上水平。 集團末日題材策略大作《Doomsday: Last Survivors》上線後,憑藉真實的末世環境,3D寫實的角色設計、以及豐富鮮活的即時策略玩法,虜獲3,300萬用戶粉絲。2023年年初,集團加大對遊戲的推廣後,月流水突破8,200萬港元里程碑,2024年3月攀升至1億港元水平。2023年下半年,集團持續迭代更新,推出創新移民活動,並開啟全新的生存競賽玩法「賞金獵場」及全區服多聯盟公會對戰「群島戰役」,帶給玩家獨一無二的戰鬥體驗。2023年,《Doomsday: Last Survivors》榮獲國際知名遊戲獎項「NYX Game Awards」頒發的五項大獎,包括「最佳策略手遊」、「最佳遊戲玩法」、「最佳角色設計」、「最佳遊戲設計」、「最佳美術設計」,以及「遊戲陀螺」頒發的「年度優秀出海遊戲獎」,彰顯市場對遊戲品質、集團全球宣發與精細化運營實力的認可。 另一款維京題材策略新作《Viking Rise》於2022年末上線後,好評不斷。年內,集團不斷豐富遊戲內容,更新迭代,為《Viking Rise》蓄勢發力。玩法上,集團祭出全新「坐騎」系統與大型對戰玩法-「混沌國度-遠征英格蘭」,並首創副本玩法「神秘聖地」,備受2,100多萬玩家喜愛,更斬獲谷歌頒發的「2023年度最佳平板電腦遊戲」獎項。 APP業務方面,2023年下半年延續上半年的靚麗表現,年度收入5.8億港元,佔集團收入11%,成為集團多元發展的增長引擎。截至2023年12月31日,APP業務註冊用戶逾3.5億,月活躍用戶約950萬。集團將持續推廣,打造多元化產品矩陣,發揮APP業務平台化效應,推動收入再上新台階。 新的一年,集團秉持長線運營理念,推動核心遊戲及APP業務流水穩步增長;同時,集團繼續全方位應用「人工智能生成內容」(「AIGC」)技術,降本增效,增強盈利能力。邁入1Q2024,遊戲業務持續攀升,集團總流水預計接近14億港元,比去年Q1同期可望增長20%左右。惟逢集團集中推廣階段,利潤或先抑後揚,IGG對全年業績充滿信心,前景可期。秉承「與時俱進,不忘初心」的企業文化,IGG將不斷深化為全球市場的研發及運營,砥礪奮進,破浪向前,繼續為移動互聯網世界打造匠心之作。 關於IGG Inc IGG集團創立於2006年,是一家全球領先的手機遊戲及移動應用開發商及營運商,總部設在新加坡,於美國、中國、加拿大、日本、韓國、泰國、菲律賓、印尼、巴西、土耳其、意大利及西班牙等地區設有分支機構。IGG爲世界各地的用戶提供多語言、多類型的精品遊戲。除Apple、Google和Meta等主要合作夥伴外,集團已與全球逾百家國際平台、廣告商及供應商夥伴佈建長期合作關係。IGG最受歡迎的遊戲包括《王國紀元》、《Doomsday: Last Survivors》、《Viking Rise》、《城堡爭霸》、《時光公主》等。 [1] 集團總用戶數及月活躍用戶數包含遊戲產品及移動應用產品用戶 [2] 來源:第三方機構Sensor Tower發布的《2023年全球年收入超1億美元的長青手遊特徵與趨勢》報告



