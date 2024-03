Thursday, 28 March 2024, 14:10 HKT/SGT Share:

朝雲集團2023年營收純利雙增,派息分紅比例持續走高 摘要:朝雲集團,做難而正確的事

香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 要說港股的估值和A股感覺真是不一樣,在A股看看公司淨現金和分紅率,市場總歸是能達成底線共識的,到了港股這,很多時候就沒有價值底線可言,多少股票就此埋沒,對持股信心考驗非常大。 就說朝雲集團(6601.HK)吧,手上的現金就有29億人民幣,沒有現金負債。關鍵是業績還在翻倍的漲。這要放在A股,還不得排在一堆藍籌裡面被呵護,可在港股,朝雲集團的股價明顯被低估,真可以說是滄海遺珠,可公司始終在努力,保持著好業績+高增速,作為快消品龍頭的光芒已經難以掩蓋。 安全邊際高,派息回報高 3月25日晚,朝雲集團發佈2023年業績報告,全年收入16.16億元(人民幣,下同),同比增長11.7%;純利1.73億元,同比翻倍,足足增長了164%,家清品類持續高增長,線下渠道穩步增長,線上渠道快速增長。 而且對比很多隻賺錢不分紅的公司,現金流強勁的朝雲集團上市三年來派息分紅比例持續走高,2023年股息率達8%,長期投資的股東可以說獲得了安心的高額回報。 當然,即使高額派息,從財務狀況看,公司的安全邊際也很高,截至2023年12月31日,公司擁有現金、現金等價物及各項銀行存款人民幣29.01億元。 那麼朝雲集團是怎麼做到保持高速增長同時利潤還能翻倍的? 核心就在於朝雲集團在確保業務基本盤穩健增長的同時,管理層還能保持敏銳的市場嗅覺,總能順應風口佔據新的市場機遇。 高毛利大單品市場穩固 搶佔風口新爆品頻出 消費行業裡做差異性的方式一般有兩個,一是拓寬品類,做多SKU的爆品;另一個是孵化大單品,挖掘產品縱深。 就品類而言,家居護理是朝雲集團長期穩定的業務板塊,根據NielsenIQ零售市場資料顯示,朝雲集團的殺蟲驅蚊產品連續九年(2015年-2023年)在中國同類產品中的綜合市場份額排名第一,2019-2023年朝雲家居清潔產品在中國家清市場中份額位列第二,消費者認可度高。 朝雲集團圍繞家居護理這一穩健基本盤,持續通過產品升級反覆運算,為消費者提供高效、便捷、安全的產品。在2023年,包含殺蟲驅蚊、家居清潔和空氣護理品牌的家居護理產品類別,朝雲集團全年收入達到14.72億元,同比增長13.5%, 同時,公司通過不斷創新,推出高毛利、受市場歡迎的高品質產品,例如超微羥呱酯驅蚊噴霧、威王高端家居清潔系列、倔強嘴巴全價鮮肉貓糧等,以健康化、差異性強的產品,實現了毛利增長,不僅進一步提升盈利空間,也加強了公司的競爭優勢,且隨著綜合優勢持續做大,能夠進一步推動良性迴圈,培育更多新品牌新產品。這實際也是許多國外消費品巨頭成功的路徑之一。 線下渠道穩健增長 線上新興渠道開拓爆發增量 渠道建設上,全渠道發展是朝雲集團的重點策略,同樣也做到了優勢陣地穩固,新興開拓得力。2023年,朝雲集團線下渠道穩步增長,收入10.66億元,同比增長12.2%;線上渠道快速增長,收入5.50億元,同比增長10.7%。 線下銷售渠道方面,朝雲集團把重點放在了提質增量。方法有三個,一是加強高毛利產品的分銷,提升分銷點的品質,提升市場基礎;二是通過打造品牌終端形象標準店,強化品牌形象;三是個人護理及空氣護理等產品,選擇產品堆疊堆頭切角和貨架掛條等特殊推廣方式,提升資源的投入產出。 線上銷售渠道方面,針對新形勢下,社群平臺和短視頻崛起。朝雲在深入佈局京東、淘寶等傳統電商的同時,也抓住了消費者生活採購的重點渠道,快速發展社群業務和抖音、拼多多等銷售渠道,以實現爆發式增長。 此外,朝雲集團擅長通過行銷賦能,基於數位化工具開展個性化、全渠道行銷。例如攜手中國國家地理雜誌、抖音、小紅書等品牌和平臺,打造品牌行銷IP“超微蚊學說”以及具有行業領先性的行銷活動,幫助品牌出圈、借助短視頻風口、借助新興媒體平臺、潛移默化的佔據消費者心智。 朝雲集團現時擁有超過1200家線下經銷商、62萬個銷售網站的龐大網路,不僅為集團的業務提供了強有力的支撐,更為其穩步增長保駕護航。在此基礎上,朝雲集團不斷尋找新的增長點,線上渠道快速發展,自營店鋪與線上渠道有效拓展,為消費者提供了更加便捷的產品獲取渠道。朝雲集團不僅穩固了線下市場的基本盤,更在尋找新的突破口,結合創意行銷活動,為公司業績的持續增長注入了新的動力。 加速佈局寵物線下實體門店服務業態 貢獻業績增量 2023年,朝雲集團先後收購了爪爪科技以及深圳米樂雲。爪爪科技旗下品牌爪爪喵星球是專注購物中心運營的銷售與服務綜合型連鎖寵物門店,是深圳購物中心最大的連鎖寵物店;而深圳米樂雲旗下米樂乖乖寵物生物館則深入各大社區,長期位列美團以及大眾點評的深圳市購寵熱門榜和寵物熱門榜雙榜榜首,是集熱度和好評度為一身的網紅打卡地。兩大品牌相互協同,加速了朝雲寵物線下千店計畫的落地。 截至3月,朝雲寵物已擁有30家線下門店,憑藉可盈利、可複製、可持續的商業模型,快速推進寵物線下業務,預計未來為公司業務持續貢獻業績增量。 寫在最後 過去有一句話被反復提及:做難而正確的事。那到底什麼是難而正確? 朝雲集團給出了自己的答案:穩健經營,抓住風口創新驅動,堅持多品類多品牌全渠道戰略。 無論是持續的業績增長還是穩定的高分紅,都足夠證明,朝雲集團有一套完整的長期主義發展策略,從降本增效到產品研發再到業務佈局。 屬於朝雲集團的飛輪,正在加速轉動。



