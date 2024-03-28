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金嗓子宣布2023年度业绩
新品研发与渠道拓展协同并进 高质量发展成效显著

香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 金嗓子控股集团有限公司（「金嗓子」或「公司」，连同其附属公司称为「集团」）；股份代号：6896.HK）宣布截至2023年12月31日止年度（「回顾期」）的经审核综合全年业绩。

2023年，集团持续加大新品研发，同时加快销售渠道拓展，经营业绩稳健向好。回顾期内，集团实现收入约人民币961.4百万元；毛利润约人民币697.7百万元；公司权益持有人应占溢利约人民币250.2百万元。此外，为回报股东，集团拟派息每股0.6港元，派息力度明显加大，彰显了集团的高质量发展成效。股价表现来看，金嗓子从2023年3月27日每股2.62港币上升到2024年3月27日每股3.90港币。

业务发展势头良好  稳步推进大健康业务布局

后疫情时代，人们健康意识不断增强，市场对各类药品、保健药品的需求量持续增加。自金嗓子喉片被列入新冠病毒感染者用药目录推荐用药后，市场对其的需求保持增长态势。

与此同时，集团积极把握大健康产业的发展机遇，加强对新品的研发投入，针对无糖类、肠胃类等细分市场研发推出多款大健康产品，如糖尿病人可食用的多种口味「金嗓子喉宝无糖含片」系列产品，增加肠道益生菌、促进肠道健康的「金嗓子肠宝」产品，以及采用国际领先的三层包埋技术、360度热辐射冷冻干燥技术的「金嗓子复合益生菌含片」等，受到消费者的广泛好评。值得一提的是，2024年3月，金嗓子肠宝益生元通过香港相关部门检测合格，已经成功进入香港市场。

值得一提的是，2023年10月，集团研发产业化基地二期工程正式开工建设。该工程的开工，不仅有助于打造金嗓子博士工作站、金嗓子教授工作站、金嗓子咽喉研究院、金嗓子肠胃研究院、金嗓子心脑研究院等技术平台的核心引领地位，还有利于集团开发基因药物、中药名方、特色医疗器械、特色健康食品等新产品，建成后将引入高科技研发团队和智能制造、智能销售，开发更多大健康产品，从而提高集团综合竞争力，带动集团经济结构调整和优化，将集团的大健康布局推向一个新的高度。截至2024年3月底，集团二期工程已经完成地下建筑部分，开始地上建筑建设。

不断完善国内外渠道布局  品牌美誉度持续提升

集团已经形成一个高效完善的分销体系，覆盖零售药店和在线销售网络。于回顾期内，集团发力销售渠道拓展，让产品触达更多的潜在客户。在维持原有分销网络的同时，集团于2023年正式入驻小红书APP，通过与小红书的合作，集团希望借助小红书的渠道和资源，将产品或服务迅速推广至新的受众群体，从而加快覆盖市场及提高品牌知名度。

在海外市场方面，集团积极响应国家「一带一路」倡议，成功与全部东盟十国签订代理协议，并于2024年初新增出口国家印度。截至目前，金嗓子已出口全世界56个国家和地区，培养了一大批海外金嗓子消费群体，为「中国制造」扬名海外奠定了广泛的群众基础。

凭借领先的产品力，金嗓子获得市场的广泛认可。在2023年度中国非处方药产品中成药综合统计排名中，金嗓子喉片位列咽喉类第一名，同时入选2023年度中国非处方药中成药「黄金大单品」；集团被全国工商联评选为2022-2023年度中华民族医药优秀品牌企业；集团旗下主打产品「都乐」品牌荣获第三批中华老字号品牌；集团荣获2023柳州民营企业纳税10强。

未来扩展及升级计划

展望未来，集团将继续以消费者需求为导向，逐步优化丰富产品体系，围绕顾客运营、数字化营销等方面持续发力，不断巩固集团于润喉片市场的领先地位，扩大集团于中国药品及食品市场的市场份额，促进集团实现良性健康发展，为股东和投资者创造更多的价值。

在基地建设方面，集团将以新基地为基础，成长为一家打造博士工作站、教授工作站、咽喉工作站、肠胃研究院、心脑研究院等综合大健康平台的产业集群。在打造集团大健康「一核三极」创新研发生产水平及领先全国的营销平台的同时，进一步树立金嗓子国际级的品牌地位，提升企业核心竞争力，为广大消费者提供更多更好的健康服务。

关于金嗓子控股集团有限公司

金嗓子控股集团股份有限公司乃中国领先的润喉片制造商。集团的历史可追溯至1956年，广西金嗓子有限责任公司（公司的间接全资附属公司）的前身柳州市糖果二厂在当时成立。现今，集团已发展为一家现代综合集团，主要从事生产及销售润喉片以及其他药品及食品。公司的旗舰产品为金嗓子喉片（OTC）， 其为一种主要用于缓解急性咽炎所致的喉痛、喉干及声音嘶哑症状的润喉片。凭借家喻户晓的品牌及现有产品组合，以及强大的市场推广能力及分销网络，金嗓子喉片已成为获高度认可的品牌，是中国润喉片市场的领军者。

本新闻稿由皓天财经集团有限公司代表金嗓子控股集团有限公司发布。



話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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