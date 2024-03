Thursday, 28 March 2024, 12:18 HKT/SGT Share: 陽光保險高價值發展向「陽」而行,「科技陽光」助力煥發新活力

香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 隨著數字技術、人工智能等科技的飛速發展,金融行業不斷探索創新,特別是中央金融工作會議明確提出「做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章」,讓金融行業的創新發展迎來了新的契機。 作為一家快速發展的「中生代」險企,陽光保險(6963.HK)始终与时代同行,立足主业、深耕科技创新,在与时代使命共振中找到自身发展方向,交出一份亮眼的富有创新色彩的成绩单。 缘何阳光保险能够在时代中始终锚定自身方向,或许与其初心有关。据陽光保險董事長張維功先生在2023年度業績發佈會上介绍,,在 237 家中國內地的保險企業中乃至 5, 200 多家內地的金融機構之中,只有陽光是經歷了完整的創業而設立的公司,经历艰难的创业历程正是因为阳光始终为了打造一家受人尊重的百年企业而奋斗。因此,不论是科技创新抑或是转型升级,陽光一直坚守價值可持續發展的方向,實現自己預定的目標与初心。 創新全速衝刺 高質量發展底座穩固 作為「新陽光」戰略的首位,陽光保險深入實施「科技陽光」發展戰略,充分發揮科技創新引領作用,在客戶服務、銷售支持、風險管控等方面持續發力,全力增強科技創新能力,為公司高質量發展打下堅實的科技根基。 在人工智能方面,公司全力把握AI創新發展趨勢,將自研AI大模型列為公司戰略工程,率先建設保險垂直領域陽光正言GPT大模型,推動銷售智能化、服務智能化、管理智能化落地,著力應用於客戶服務、銷售支持、智能理賠、員工辦公等現實場景。 在科技應用方面,公司全面升級以數據智能為核心的「科技陽光3.0」新戰略,以銷售機器人、服務機器人、管理機器人為突破,構建以客戶為中心的智能科技平台,以數字化、智能化積極推動高質量發展轉型。 其中,銷售機器人基於全國典型區域一線用戶群體差異化研究,持續打磨核心功能體驗,以虛擬數字人形態實現與客戶面對面全程語音互動,初步實現「會介紹產品、會給出意見、會回答問題、會打動客戶」四會能力輸出,為一線業務場景智能化升級提供強大支持。 服務機器人的應用渠道與場景逐步擴大,升級業務辦理私人助理式服務指導功能,借助靈犀體驗計劃及時響應客戶需求,實現諮詢與辦理的無縫銜接,大幅提高服務時效及客戶滿意度,客戶服務一次完成率持續優化。 深化數字化轉型 各項業務發展成效顯著 在加速科技創新的同時,陽光保險高度重視數字化金融建設,以深度數字化轉型為路徑,持續加快數字化客戶洞察、數字化營銷、數字化風控、數字化產品創新、數字化運營五大核心能力建設,以科技賦能業務發展,結出豐碩的果實。 客戶洞察方面,通過大數據整合和客戶畫像應用,客戶轉化率同比增長99.5%。營銷支持方面,運用大數據、文本挖掘等手段促成銷售,賦能人均產能提升。運營服務方面,為客戶提供智能諮詢、智能定損等智能業務辦理,產壽險業務客戶線上自助辦理率91%,無人工服務的智能化服務率40.6%,智能化服務的客戶滿意度90.2%。風險防範方面,新增上線210項、優化147項風險監測識別指標,有效監測識別和管控風險。產品創新方面,「基於里程的新能源車模型」應用數據挖掘技術,大幅提升新能源車業務能力。 科技創新是金融產業轉型升級的戰略支撐,也是企業可持續發展的永動力。隨著數字化、智能化轉型的深入,陽光保險的決策質量、運營效率、客戶滿意度得到了全面升級,側面印證了公司積極服務「數字金融」「科技金融」國家戰略的主動性和出色能力。同時,陽光保險通過「數字保險+科技保險」創新體系的建設,亦為公司的長期高質量發展注入了強大的動能,培育了新質生產力,讓其在激烈的市場競爭中繼續保持穩健經營,價值逐步提升。



