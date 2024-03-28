標題：巨星傳奇2023年財報：營收穩步提升，IP業務收入大幅增加82.9%

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香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 2024年3月27日，巨星傳奇（6683.HK）發佈2023年全年業績，營收4.3億元，同比增加25.0%；受益於IP創造與營運業務的強勢增長，毛利2.76億元，同比增加24.0%；經調整純利（經扣除上市開支及以股份為基礎的薪酬開支）7440萬元。
財報顯示，巨星傳奇的業務主要涵蓋IP創造及營運和新零售兩大板塊。從數據表現來看，IP業務頗具看點、增長強勁，2023年收入1.9億元，同比增加82.9%，占全年營收的44.2%，與新零售業務營收占比基本持平。據財報披露，其增長顯著的原因在於：《周遊記2》在浙江衛視、Netflix及其他線上平台播出，於2023年產生了許可費及廣告收入8410萬元；與中國移動就推出周杰倫數智人的合作產生收入1130萬元；就銷售第三方產品而於其抖音帳號進行的直播帶貨產生收入2210萬元。
除現有的IP業務外，財報稱，巨星傳奇正持續通過製作各類IP內容，以實現其商業價值最大化。
一方面，考慮到視頻彩鈴年產值規模已突破百億，且以視頻彩鈴為核心的移動融媒用戶數已超4億，通信管道每日播放數達7億次，發展空間巨大，巨星傳奇已與咪咕音樂訂立合作，推出一系列以其明星IP為特色的視頻彩鈴，如《周遊記2》，並計畫打造獨有的視頻彩鈴，進一步實現收入多元化。
另一方面，2023年演出市場的強勢復蘇也給巨星傳奇帶來了啟發。根據中國演出行業協會數據，2023年全國演出市場總體經濟規模739.94億元，較2019年同比增長29.30%，達到歷史新高。基於此，2024年巨星傳奇已參與多場線上及線下活動及表演的投資或策劃，包括周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會福州站、杭州站，由劉畊宏及Vivi參加的「健身嘉年華」以及透過元宇宙舉辦的演唱會等，進一步抓住市場復蘇帶來的潛在增長機會。
值得一提的是，由巨星傳奇打造的以庾澄慶為中心的音樂脫口秀節目《樂來樂快樂》將於2024年上半年播出，有望為其IP業務帶來更具確定性的增長預期。
此外，報告期內，新零售仍是巨星傳奇收入最大的業務板塊，2023年營收穩定在2.4億元，占比55.8%，基本盤穩固。值得注意的是，巨星傳奇旗下兩款產品均獲得了灼識諮詢市佔率第一的認證。按GMV計，魔胴咖啡於2020年-2023年連續四年蟬聯中國防彈飲料市場第一，愛吃鮮摩人抹茶粉則於2023年成為抖音天然粉賽道市場份額第一的產品。據悉，2024年1月，「魔胴」品牌還獲得了「江蘇省高知名商標」認證，顯示出其市場知名度和競爭力。
在業內人士看來，巨星傳奇業績的增長離不開其獨有的「明星IP+新零售」的運營模式，兩大業務既能夠獨立產生收入，還能夠透過明星IP賦能自有產品及品牌以帶動新零售產品的銷售，將明星IP的流量轉化為產品的銷量，完成變現，從而帶動業績增長。巨星傳奇主席馬心婷表示，巨星傳奇將進一步深化「明星IP+新零售」的業務模式，不斷挖掘和整合豐富的IP資源，同時將持續拓寬產品矩陣，以滿足消費者多樣化的需求，準確抓住新領域所帶來的潛在增長機會，拓展業務邊界。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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