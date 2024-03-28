經營業績穩健 陽光保險估值吸引可留意

香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 受外資重新回流，內地近期宏觀數據較好等因素影響，恆指自1月份低位開始持續反彈，30日線支撐明顯。保險板塊方面，港股保險板塊近期已处于估值洼地，在基本面良好的背景下反弹势头较为强劲，值得市场关注。

個股方面，陽光保險（6963.HK）於近日公佈2023年業績，整體表現依然可圈可點。2023年全年總保費收入人民幣1,189.1億元，同比增長9.3%；保險服務收入599.0億元，同比增長7.5%；內含價值1,040.6億元，可比口徑較上年末增長6.4%。

壽險業務方面，陽光保險持續強化渠道建設隊伍賦能，壽險新業務價值增長強勁。2023年，陽光人壽總保費收入同比增長9.2%；一年新業務價值人民幣36.0億元，可比口徑同比增長44.2%。個險渠道深化差異化管理模式，隊伍產能、績優人員數量、保費繼續率等指標均實現了大幅改善。2023年全年個險渠道新單期繳保費收入人民幣43.0億元，同比增長46.5%；具有陽光特色的職域營銷新單期繳保費收入實現翻倍以上增長。

財險業務規模快速增長，實現原保險保費收入人民幣442.4億元，同比增長9.6%。陽光財險通過優化業務結構和品質，主要價值業務和戰略性板塊穩步向好，盈利能力進一步提升，承保綜合成本率98.7%，同比優化了0.7個百分點。資產端業務穩健發展，2023年實現總投資收益人民幣146.2億元，總投資收益率3.3%，綜合投資收益率4.8%，同比上升2.0個百分點。

陽光保險董事長張維功先生在業績發佈會上表示，中國經濟持續向好的趨勢是明確的，從行業來看，中國養老社會的迅速到來和中國百姓對健康管理、健康認知的迅速提升，均給保險業帶來了巨大的剛性需要和發展的空間。中長期看，居民旺盛的儲蓄需求疊加利率下调，保險產品優勢凸顯。資產端隨著監管層相繼出台政策推動資本市場高質量發展，預計保險權益投資有望逐步改善。且近期板塊持續走低導致保險板塊整體估值處於歷史低位水平，安全邊際充足。

總體而言，陽光保險基本面表現優異，業績穩健向好值得關注，且公司股價阶段性處於底部震蕩之中，從估值方面看極具吸引力，投資者不妨於當前位置分批介入，作中長期部署。

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