經營業績穩健 陽光保險估值吸引可留意

香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 受外資重新回流,內地近期宏觀數據較好等因素影響,恆指自1月份低位開始持續反彈,30日線支撐明顯。保險板塊方面,港股保險板塊近期已处于估值洼地,在基本面良好的背景下反弹势头较为强劲,值得市场关注。 個股方面,陽光保險(6963.HK)於近日公佈2023年業績,整體表現依然可圈可點。2023年全年總保費收入人民幣1,189.1億元,同比增長9.3%;保險服務收入599.0億元,同比增長7.5%;內含價值1,040.6億元,可比口徑較上年末增長6.4%。 壽險業務方面,陽光保險持續強化渠道建設隊伍賦能,壽險新業務價值增長強勁。2023年,陽光人壽總保費收入同比增長9.2%;一年新業務價值人民幣36.0億元,可比口徑同比增長44.2%。個險渠道深化差異化管理模式,隊伍產能、績優人員數量、保費繼續率等指標均實現了大幅改善。2023年全年個險渠道新單期繳保費收入人民幣43.0億元,同比增長46.5%;具有陽光特色的職域營銷新單期繳保費收入實現翻倍以上增長。 財險業務規模快速增長,實現原保險保費收入人民幣442.4億元,同比增長9.6%。陽光財險通過優化業務結構和品質,主要價值業務和戰略性板塊穩步向好,盈利能力進一步提升,承保綜合成本率98.7%,同比優化了0.7個百分點。資產端業務穩健發展,2023年實現總投資收益人民幣146.2億元,總投資收益率3.3%,綜合投資收益率4.8%,同比上升2.0個百分點。 陽光保險董事長張維功先生在業績發佈會上表示,中國經濟持續向好的趨勢是明確的,從行業來看,中國養老社會的迅速到來和中國百姓對健康管理、健康認知的迅速提升,均給保險業帶來了巨大的剛性需要和發展的空間。中長期看,居民旺盛的儲蓄需求疊加利率下调,保險產品優勢凸顯。資產端隨著監管層相繼出台政策推動資本市場高質量發展,預計保險權益投資有望逐步改善。且近期板塊持續走低導致保險板塊整體估值處於歷史低位水平,安全邊際充足。 總體而言,陽光保險基本面表現優異,業績穩健向好值得關注,且公司股價阶段性處於底部震蕩之中,從估值方面看極具吸引力,投資者不妨於當前位置分批介入,作中長期部署。



