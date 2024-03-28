壽險財險同步發力 陽光保險長期投資機會凸顯

香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 近期，保險負債端基本面延續弱復蘇態勢；在资产端，當前政策組合拳落地發力，內生動能走強，經濟順週期有望逐步形成階段，宏觀經濟不斷復蘇有望帶來保險板塊資負共振行情。在此背景下，日前發佈2023年業績的陽光保險（6963.HK）受到關注。

據悉，陽光保險是中國5200多家金融機構中唯一經歷原始創業歷程的企業，也是新世紀成立的205家內地保險企業中唯一一家上市的傳統保險企業，其在金融行業中獨一無二的創業歷程、高度的戰略定力以及高速的發展脈絡也令其上市後格外受到市場關注。今年陽光保險將迎來創業20周年，憑藉長期的堅守、穩定的治理，這家中生代險企領軍者交出了穩健與效益並行的優秀答卷。

陽光保險董事長張維功先生在業績發佈會上指出，陽光一路走到今天很重要的一個原因就是不忘初心，並將其內化為一種高行動力，即堅守主業、穩健經營與價值發展，實現了持續穩定的健康方案。

根據業績公告，陽光保險2023年全年實現總保費收入（單位：人民幣，下同）1,189.1億元，同比增長9.3%。歸屬於母公司股東的淨利潤37.4億元。內含價值為1,040.6億元，可比口徑較上年末增長6.4%。

壽險財險均衡發展 價值創造力持續增強

在壽險方面，2023年，陽光人壽堅持價值發展路線不動搖，通過客戶需求洞察、產品體系完善、服務體系升級、隊伍轉型發展、數據智能創新等方面，不斷推進公司穩健發展，價值創造能力持續增強。

業績公告顯示，2023年實現總保費收入746.0億元，同比增長9.2%；其中新單期繳保費收入181.0億元，同比增長22.7%；一年新業務價值36.0億元，可比口徑同比增長44.2%。截至2023年末，有效客戶數1,307萬。

在財險方面，2023年，陽光財險業務規模快速增長，盈利水平持續提升，業務結構和品質持續優化，高質量發展邁上新台階。

業績公告顯示，2023年，財險實現原保險保費收入442.4億元，同比增長9.6%；承保綜合成本率98.7%，同比優化0.7個百分點，承保利潤5.7億元，同比增加3.4億元；截至2023年末，有效客戶數1,920萬。

堅持長期投資戰略 資產管理業務穩健發展

在保持兩大主業發展的同時，陽光保險秉持長期價值投資理念，持續優化資產負債管理體系，構建與保險負債特性匹配並穿越宏觀經濟週期的戰略資產配置。同時不斷提升投研能力，科學靈活地進行戰術資產配置，創造長期、穩定、可持續的投資業績。

業績公告顯示，截至2023年末，集團總投資資產規模為4,797.5億元，較上年末增長15.5%，全年實現總投資收益146.2億元。2023年，公司綜合投資收益率為4.8%，同比上升2.0個百分點；總投資收益率3.3%；淨投資收益率4.0%，同比上升0.1個百分點。

2023年，陽光資管堅持從合規經營、風險可控、價值發展的角度推動第三方資產管理業務發展，依託多資產、多策略的產品體系，不斷提升綜合資產管理能力，持續優化客戶服務水平，有效保障了第三方資產管理業務的穩健經營。業績公告顯示，截至2023年末，陽光資管受託管理資產規模8,085.7億元，較上年末增長6.8%，其中受託管理第三方資產規模4,106.7億元。

市場研究普遍認為，兩會中對第三支柱養老產業發展積極倡導，儲蓄險需求依舊旺盛，疊加新業務價值率邊際改善效應，保險板塊估值已接近歷史底部，目前板塊估值極具性價比，預計2024年各險企價值有望持續實現正增長。陽光保險堅持專業、專注與價值發展，通過專業的經營、持續的創新構築起了自身的競爭優勢，穩健與活力兼備，預期隨著市場的逐漸回暖，其估值修復空間較大，中長線配置投資機會良好，或會吸引「聰明資金」的搶籌。

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