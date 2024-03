光大環境發佈2023全年業績 高質量發展穩步推進

香港, 2024年3月28日 - (亞太商訊) - 3月27日,中國環保行業龍頭中國光大環境(集團)有限公司(257.HK)(簡稱「光大環境」)公佈2023年度全年業績,並宣派2023末期股息(每股8.0港仙,全年股息每股22.0港仙)。行業競爭依舊激烈的情况下,光大環境向高質量轉型穩步推進,發展態勢穩健。從業績數字來看,除了淨利超出此前市場預期,運營收益佔比較上年又有提升也是一大亮點。 收入結構進一步優化,盈利能力凸顯韌性 業績公告顯示,光大環境2023年320.9億港幣的總收益中,運營服務收益為191.8億港幣,佔比達到60%,遠遠超過建造服務收益(24%)和財務收入(16%),顯示公司收入結構進一步優化。 此結果的產生主要歸功於公司大量在建、籌建項目轉為在運項目。隨著國內傳統環保業務的市場的漸趨飽和,環保企業通過投資新建項目快速跑馬圈地的時代已經結束。公告顯示,2023年,光大環境共投資落實40個新項目,新開工項目47個,相較前幾年新投資和新開工項目數量已有較大回落。另一方面,完工投運項目高達39個,交付環境修復等輕資產服務16項,隨著越來越多在建項目投入運營,垃圾處理費、水處理費、電費收入等來自運營服務的收益成為收入主體。 加大精細化管理力度,促進運營協同增效 據出席業績會的管理層介紹,2023年光大環境針對旗下環保能源、環保水務和綠色環保三大核心業務板塊,持續優化運營管理體系,深挖運營協同潛力,多維度壓降成本,推進運營數智化轉型,公司整體運營成本較2022年進一步下降。 分別來看,環保能源板塊主要從優化垃圾來源角度入手降本增效。2023年實現垃圾入廠量、發電量較2022年同比增長;依託運營項目拓展各類垃圾發電協同業務,促進項目實現多能互補、增收增效。 環保水務完成智慧水廠標準化體系建設,運營管理系統實現投運項目全覆蓋,並通過二十餘項「五小創新」幫助項目改進工藝、提高工效;年內4個項目「廠內光伏」發電設施投入使用,進一步助力項目控碳減排。 綠色環保板塊率先在業內開展「生物質燃料前端收儲試點及體系建設」工作,抵禦生物質燃料市場供需關係失衡、惡劣天氣等挑戰,保障項目燃料來源,有效降低燃料成本,提升項目經濟效益;於個別生物質綜合利用項目及固廢處置項目增加智慧管理工藝技術,促進項目運營降本增效。 運營性現金流持續改善,長遠發展愈加穩健 管理層表示,公司著力於輕重資產業務平衡發展,以更加豐富的業務佈局和有機的生態圈打造來應對不確定性和競爭挑戰,實現高質量發展,因此提高了對新項目的拓展評審指標,實現新項目優中選優,使得資本開支的減速明顯。另一方面,隨著存量項目運營、新項目拓展進度、項目建設進度等多方面因素影響,公司運營現金流將持續改善。隨著公司資本性開支減少,經營性現金流持續增加,公司在創新投入、人才培養、市場拓展和優質資產併購等方面的潛力也開始凸顯,長遠發展態勢將愈加穩健。 對於下一步的發展戰略,管理層表示,公司將聚焦主責主業,堅持運營為王,統籌海內外市場,並不斷探索新技術、新業務,推動公司高質量發展,為股東和社會創造可持續的良好回報與價值。



