中集集團公佈2023年全年業績 核心業務業績有質增長 持續創造新價值和新動能

香港,2024年3月27日 - (亞太商訊) - 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(簡稱「中集集團」或「集團」,股份代號:000039.SZ/02039.HK)欣然公佈截至2023年12月31日止12個月(「報告期內」或「年內」)之經審核全年業績。 財務摘要 人民幣 截至12月31日止12個月 變動 2023年 2022年 營業收入 1,278.10億 1,415.37億 (9.70%) 營業利潤 28.32億 75.05億 (62.27%) 淨利潤 18.63億 46.01億 (59.50%) 歸母淨利潤* 4.21億 32.19億 (86.91%) 扣非歸母淨利潤* 6.65億 42.84億 (84.47%) 注:*含有永續債利息 業績亮點 01. 集裝箱制克服週期低谷,實現穩健經營、有質增長:2023年第二季度起,標準乾箱市場需求企穩復蘇,2023年全年淨利潤實現17.9億人民幣; 02. 海工經營業績大幅改善:受益於海洋油氣需求復蘇及海上新能源的需求增長,海洋工程分部營收首次突破100億規模,毛利率從6.87%提升至9.30%,淨虧損大幅縮窄至0.31億;其中,海洋工程業務的經營主體煙台中集來福士海洋科技集團有限公司已於本年實現盈利; 03. 道路運輸、能源化工液態食品兩大核心分部業務穩健經營:道路運輸車輛淨利潤同比大增119.80%至24.48億元,中集安瑞科營收同比增長20.5%至236.26億,歸母淨利潤同比增長5.6%至11.14億人民幣。 中集集團管理層表示:「2023年是經濟重新恢復發展的一年,各行業面臨諸多機遇與挑戰。2023年是中集集團新願景和新五年戰略規劃的開局之年。中集集團緊隨國家政策導向,深化落實其2023-2027「加快構建增長新動能,著力推動高質量發展」的戰略主題,積極打造「成為高質量的、受人尊敬的世界一流企業」。這一年,集團迎難而上,雖經營業績相比去年同期有明顯下降,但新質生產力正加快形成,澎湃動能正不斷積聚。期內,本集團科技創新力量持續湧現,智能製造、綠色製造、綠色能源等戰略新興應用產品顯著增加,核心技術攻堅不斷突破,以深化推進自主可控、安全可靠的供應鏈韌性發展之路積極表達著我們對於新質生產力最深刻的理解。 2023年,得益於不斷夯實的全球運營平台基礎,集團能夠平抑單一地區的風險波動,實現了穩健優質的發展。年內,本集團業績實現營業收入1278億,同比下降9.70%,毛利率保持在13.77%,淨利潤約人民幣18.63億。整體經營業績雖受主營業務的週期波動影響,但多項業務的市場需求在下半年已呈現逐步回暖趨勢。核心業務方面,集裝箱製造業務實現產品數字化、智能化製造營運水平提升;海工業務累計在手訂單價值按年增長35%至54億美元,從新接訂單來看,集團海工業務前期戰略轉型取得顯著成效,業務佈局從傳統油氣逐步向新能源拓展,市場回暖下的訂單質量持續提升;道路運輸車輛業務年內業績再攀高峰,實現淨利潤同比大幅增長119.80%至24.48億元;能源、化工及液態食品裝備業務受益行業高景氣增長,合作訂單不斷。」 主要板塊經營表現(人民幣億元) 2023各項指標 營業收入 佔總營收比重 毛利 佔總毛利比重 毛利率 淨利潤 集裝箱製造 302.13 23.64% 48.26 27.42% 15.97% 17.94 物流服務 201.66 15.78% 14.08 8.00% 6.98% 1.87 道路運輸車輛 250.87 19.63% 47.56 27.03% 18.96% 24.48* 循環載具 28.34 2.22% 3.38 1.92% 11.93% (0.74) 空港與物流裝備、消防與救援設備 69.61 5.45% 14.66 8.33% 21.06% 2.22 能源、化工 液態食品裝備 250.26 19.58% 38.81 22.05% 15.51% 8.54 海洋工程 104.52 8.18% 9.72 5.53% 9.30% (0.31) 以上主要板塊 1207.40 94.48% 176.48 100.29% 14.62% 54.00 *因中集車輛及其子公司向本集團轉讓所持深圳中集專用車有限公司合計100%股權產生股權處置收益,扣除所得稅影響後,該項產生非經常性收益約人民幣8.48億元。 核心業務表現 集裝箱製造方面,克服週期低谷,實現穩健經營、有質增長。年內,集運市場呈現週期性調整,同時受標準乾箱及冷箱業務下滑影響,集團業務產銷同比回落明顯,其中乾貨集裝箱累計銷量66.41萬TEU(上年同期:110.73萬TEU),同比下降約40.03%;冷藏箱累計銷量9.25萬TEU(上年同期:13.14萬TEU),同比下降約29.60%。特種箱中,開頂集裝箱和框架集裝箱需求增長明顯。報告期內,集團業務實現營業收入人民幣302.13億元(去年同期:人民幣457.11億元),同比下降33.90%,實現淨利潤人民幣17.94億元(去年同期:人民幣52.58億元),同比下降65.88%。在此期間,集團著力提升產線數字化、智能化水平,以創新提升產線效能,以機器人的大批量應用應對產能波動帶來的生產組織要求,開發AI技術的工業化場景,提升產線智能化水平、穩定產品質量,以節能降碳為導向、研究復合材料替代、輕量化等方式降低產品能耗與碳排放,實現了產品與產線的雙升級。 據克拉克森預測,2024年全球集裝箱貿易里程增速有望大幅提升至8.3%(2023年:1.9%),預計集運市場供需局面將明顯緩解。考慮到全球地緣衝突等諸多不確定性事件帶來的缺箱風險,客戶備箱及舊箱置換需求增強,預計2024年集裝箱需求將步入復蘇軌道。 海洋工程方面,分部毛利率提升至9.3%,戰略轉型成效顯著,打贏翻身仗。以海洋能源為抓手,得益於全球船舶與海工市場環境持續向好,集團海洋工程業務目標市場趨勢穩定,業務戰略轉型成效顯著。從傳統油氣逐步拓展至新能源領域,集團海工業務訂單質量持續提升,報告期內,集團業務實現營業收入為人民幣104.52億元(去年同期:人民幣57.71億元),同比上升81.12%;淨虧損大幅縮窄至人民幣0.31億元(去年同期:淨虧損人民幣3.34億元)。其中,海洋工程業務的經營主體煙台中集來福士海洋科技集團有限公司已於本年實現盈利。年內新簽訂單錄得16.3億美元,累計持有在手訂單價值同比增長35%至54億美元(上年同期:40億美元),其中油氣業務、風電安裝船及滾裝船佔比約為4:3:3,積極打造有效平抑週期的業務組合。海工資產運營方面,隨著國際油價企穩在每桶80美元左右並預計在2024年保持穩定,國際石油公司在未來幾年FID(Final Investment Decision)投資更加明朗化,各國家石油公司也在增加產量確保本國能源安全,此背景下油氣投資熱度驅動鑽井市場復蘇,其中自升式平台和鑽井船復蘇明顯,半潛式鑽井平台也開始回暖,利用率和日費逐步上漲。集團海工資產運營管理業務年內實現3座平台獲得租約合同。 較高的油價水平及不斷向超深水油氣勘探及生產的趨勢使得傳統海工油氣業務正在逐步回暖,其中FPSO業務表現亮眼;受益於中長期的石油增產計劃,FPSO市場獲得強勁增長。同時,碳中和帶來行業重大發展機遇,海上風電、氫能利用、海上光伏等將形成產業規模,亦進一步夯實全球海工裝備轉型之路,海上風電安裝相關裝備及運維服務將獲得快速發展。未來,集團海洋工程業務將繼續積極推進業務轉型和佈局,積極引入戰略投資者,保持訂單持續有質增長的基本面、確保履約交付,同時嚴控風險、精益管理,實現企業經營提質增效。 道路運輸車輛業務方面,業績捷報頻傳,再攀高峰。中集車輛於2023年全面開啓第三次創業,國內方面高效部署「星鏈計劃」,推動半掛車業務生產組織結構性改革,市場佔有率保持國內第一;海外方面,北美業務發展穩健,歐洲業務逆勢突圍,實現有質增長。報告期內,中集車輛業績再攀高峰,實現收入同比增長6.21%至250.87億元(上年同期:236.21億元),淨利潤實現同比大幅增長119.80%至24.48億元(上年同期:11.14億元)。2024年,集團旗下中集車輛將加快鍛造新質生產力,抓住新一輪交通運輸設備「以舊換新」政策窗口期,推動高質量發展,堅定執行星鏈計劃,以新戰略為羅盤,以創新為風帆,橫渡第三次創業的星辰大海。 能源、化工及液態食品裝備業務方面,實現穩定增長,核心業務保持海內外龍頭優勢。該業務實現年內營業收入250.26億元(上年同期:212.50億元),同比上升17.77%,淨利潤同比下降18.03%至8.54億元(上年同期:10.42億元)。其中,安瑞科實現營收236.26億元(上年同期:196.02億元),同比增長20.5%。安瑞科旗下清潔能源分部的LNG及LPG等業務下游終端應用領域增長顯著、氫能業務持續引領行業突破「卡技術」研發,同比實現59.0%增長;化工環境分部中集環科(301559.SZ)於2023年成功在深交所創業板上市,2023年特種罐箱保持旺盛需求,銷量和營業收入保持較高水平;液態食品分部的全球客戶拓張成果顯著。基於全球能源綠色低碳轉型加速、全球化工產業對安全性、環保性和效率性更高要求的提出、全球液態食品裝備行業差異化需求升級背景下,安瑞科將充分把握全球市場發展機遇,持續引領並鞏固各分部行業領先地位。 未來發展和展望 集團管理層表示:「展望2024年,全球經貿仍面臨較大挑戰和不確定性。但隨海外降息走向改善,貨幣金融政策仍有適度空間,加之集裝箱需求有望步入復蘇軌道,全球船舶和海工行業景氣度回升,將有望形成全球經濟和行業復蘇的有效支撐。 2024年,在全球營運平台的先行優勢架構下,本集團將緊隨國家政策導向,加快形成並鞏固新質生產力,深化落實「加快構建增長新動能,著力推動高質量發展」 的戰略主題,統籌「量」的合理增長與「質」的有效提升,提高股東回報,不斷創造新價值和新動能,實現規模的跨越式增長目標。 積極加快構建增長新動能,集團將夯實製造基礎、發揮規模優勢、推進轉型升級,實現核心業務的冠軍產品集群擴充;打造產品、服務和模式創新解決方案,構建中集跨越式發展戰略新興業務動能,引領物流、能源產業鏈的創新發展。在力爭實現規模增長的同時,集團著力高質量發展,兼顧收購兼並和資產優化,強化財務資源合理配置;加強科技創新與數字化建設,推進智能製造、智慧產品與平台服務。」 關於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 中集集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供貨商,產業集群主要涵蓋物流領域及能源行業領域,龍頭市場地位持續鞏固。在物流領域,本集團仍然堅持以集裝箱製造業務為核心,孵化出道路運輸車輛業務、空港與物流裝備/消防與救援設備業務,輔之以物流服務業務及循環載具業務提供物流專業領域的產品及服務;在能源行業領域,本集團主要從能源/化工/液態食品裝備業務、海洋工程業務方面開展;同時,本集團也在不斷開發新興產業並擁有服務本集團自身的金融及資產管理業務。作為一家為全球市場服務的多元化跨國產業集團,中集在亞洲、北美、歐洲、澳洲等地區擁有300余家成員企業,集團旗下擁有3家上市公司,客戶和銷售網絡分布在全球100多個國家和地區。2023年,本集團業績實現營業收入人民幣1,278.10億元,毛利率保持在13.77%,淨利潤為人民幣18.63億元。2023年,本集團位列2023《財富》中國500強榜單第170名。如欲獲得更多信息,請瀏覽https://www.cimc.com/。



