來自康希諾生物的亞洲首個流腦結合疫苗商業化取得巨大突破

香港，2024年3月27日 - (亞太商訊) - 2023年，康希諾流腦結合疫苗實現營業收入約56,172.4萬元，較去年同期增長約266.39%，增長趨勢明顯。

其中，MCV4曼海欣®是亞洲首個腦膜炎球菌四價結合疫苗產品，該產品利用其先發競爭優勢在市場迅速鋪開，填補了我國在該領域缺乏高端疫苗的空白。此外，MCV4曼海欣®和MCV2美奈喜®作為國內腦膜炎球菌疫苗品種的升級，具有更好的安全性和更強的免疫原性。同時公司也在不斷進行創新，MCV4目前正在開展擴齡至兒童及成人的臨床試驗。

此外，康希諾生物還採用了獨特的商業化模式，最大化覆蓋目標群體，基本實現了全國准入。這種市場逐步滲透與下沉的策略，加上學術行銷為核心的市場科普與教育帶動選擇，為公司的產品推廣打下了堅實的基礎。

針對流腦疫苗產品的海外拓展，康希諾生物已與多個海外合作夥伴簽署意向合作協議，包括在印尼啟動四價流腦結合疫苗的臨床試驗，為該產品在當地准入打下基礎。

現在看來，康希諾的流腦疫苗已經進入商業化放量階段，未來適應人群的擴展以及海外市場的拓展將有望持續為公司帶來營收增長。

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