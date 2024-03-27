匯通達網路公佈2023年年度業績 收入穩中有增，歸母淨利潤大幅增長42%

香港，2024年3月27日 - (亞太商訊) - 匯通達網路股份有限公司（「匯通達網路」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」，股份代號：9878.HK），中國領先的面向下沉市場零售行業企業客戶的交易和服務平台，今天公佈截至二零二三年十二月三十一日止（「報告期」）年度業績。集團始終堅持貫徹「提品質、穩增長、創價值」的工作方針，紮根下沉市場，服務企業客戶，收入穩健增長，盈利能力保持快速增長態勢，為股東持續創造價值。

報告期內，集團實現總收入人民幣824.3億元，同比增長0.4%；實現淨利潤人民幣6.97億元，同比增長25%；公司股權持有人應占盈利人民幣4.48億元，同比增長42%。實現經營性現金流正流入人民幣4.7億元，連續5年正流入。報告期內，集團持續深化會員零售門店服務，累計註冊會員店數23.7萬家，同比增長15%；SaaS+訂閱用戶數13.2萬家，同比增長16%；付費SaaS+訂閱用戶數4.8萬家，同比增長61%。

交易業務方面，報告期內，集團交易業務板塊整體實現銷售收入人民幣816.2億元。集團持續推動頭部品牌合作，加快自有品牌建設與產銷一體化推進，同時進行線上線下全渠道佈局，取得突破創新。在品牌合作方面，集團在消費電子、家電、農業生產資料、新能源、酒水、洗化等板塊加強與上游知名品牌合作；在自有品牌方面，產銷一體化模式取得突破，如家電行業的「中匯達」空調、農業生產資料行業的「匯種沺」化肥等；在全渠道佈局方面，集團在幫助會員零售門店拓展線上銷售渠道的同時，與山東三聯等地標性連鎖企業展開合作，形成了線上線下的全渠道佈局。

服務業務方面，報告期內，集團服務業務板塊實現收入人民幣6.55億元。集團一方面聚焦會員零售門店的「幫賣促買」，全年聯合35家核心頭部品牌工廠、落地超456場聯合大促活動，幫助會員零售門店提升經營效益；另一方面持續創新服務產品的創新研發，2023年自主研發的「千橙」系列產品，聚焦會員零售門店需求痛點，進一步滿足全業態、全產業、全場景的客戶需求。

數字化方面，集團圍繞「產業互聯網」平台建設，持續升級各產業的數字化平台水準、完善針對各行業的技術產品體系建設。同時，聚焦會員零售門店日常經營管理場景，獨立部署AI大模型服務，AI能力水準已追平行業。

股權激勵方面，公司根據受限制股份單位計劃累計授予899.95萬股受限制股份單位。承授人均為集團核心骨幹團隊成員，以2026年公司股權持有人應占淨利潤對比2023年增幅超過100%為主要解鎖條件。此次授予使員工利益、公司利益和股東利益高度綁定，有助於集團進一步提升核心團隊的效率，維護核心團隊的穩定，為集團實現中長期業績目標提供保障。

企業影響力方面，2023年，集團得到了各級政府、社會各界更多關注與認可，行業影響力進一步提升。其中，匯通達元素「讓手機成為新農具、讓資料成為新農資、讓直播成為新農活」植入中央文件；國家發改委、市場監管總局、江蘇省商務廳等省部級領導多次來訪調研並高度評價匯通達事業。2023年，公司獲得「中國企業500強（301名）」、「2023國家電子商務示範企業」、「最佳上市公司董事會」、「年度投資價值獎」等多項企業榮譽、省部級以上表彰獎項。

關於匯通達網路股份有限公司

匯通達網路股份有限公司（「匯通達網路」或「公司」；股份代號：9878.HK）是中國領先的面向下沉市場零售行業企業客戶的交易和服務平台。公司於2022年2月18日在香港聯交所主板掛牌上市。公司一方面為客戶提供穩定高效的一站式供應鏈；另一方面通過數字化能力，為會員零售門店、渠道合作客戶、品牌廠商等產業鏈上的各方夥伴，提供門店SaaS+服務及商家解決方案。交易業務與服務業務相互促進所構成的「飛輪效應」，不僅滿足客戶多樣化的經營需求，同時也成為公司新的高速增長點。

此新聞稿由匯通達網路股份有限公司投資者關係部門發佈。如有垂詢，請聯絡：

網址：www.htd.cn

郵箱：ir@htd.cn

電話：025-68727979

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network