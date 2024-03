Wednesday, 27 March 2024, 20:11 HKT/SGT Share:

來源 VCREDIT Holdings Limited 維信金科2023精細化營運下業務穩健增長 實現經調整淨利潤人民幣455.6百萬元

董事會宣派末期息每股10港仙

香港,2024年3月27日 - (亞太商訊) - 中國領先的獨立消費應金融供應商維信金科控股有限公司(「維信金科」或「集團」;股票編號:2003.HK)發佈截至2023年12月31日止年度(「本年度」)的經審核綜合業績。 本年度,中國宏觀經濟及居民消費能力顯示消費者信貸需求轉弱,盡管如此,集團仍透過精細化營運取得稳健增长。總收入錄得人民幣3,569.5百萬元,而經調整淨利潤錄得人民幣455.6百萬元。董事會建議派發末期股息每股股份10 港仙。 此外,集團繼續優化風險管理框架,調整風控政策,引入更全面的客戶特徵維度等,令業務資産端持續向優質借款人轉型。2023年全年實現放貸量達到人民幣752億元,創下歷史新高,較2022年度的人民幣522億元增加了44.2%。 建立精準獲客模型 向優質借款人轉型 面對宏觀經濟形勢及用戶行爲變化,集團透過完善多源計分卡,調整風控政策,進行重大模型升級和複雜測試以持續優化風險管理框架。2023年下半年,與一家領先的數據公司建立合作夥伴關係,透過共同建立精準獲客模型,顯著提升多元場景的精準獲客能力。同時不斷拓展優質獲客渠道,與知名內容平台、照片編輯應用、互聯網物流平台、 生活服務資訊平台等優質渠道達成合作協定,容許集團加强精準營銷及優質獲客策略。2023年,累計注册人數達到1.44億,較2022年增加13.6%。對於現有客戶,集團持續透過引入用戶意願模型以繼續改善用戶體驗,提升品牌認知度及用戶忠誠度。於2023年,複貸客戶貢獻了 85.1%的貸款總量。 爲了更精準建構目標客戶風險狀況,集團引入更全面的客戶特徵維度,幫助業務資産端持續向優質借款人轉型,平衡短期風險與長期收入。 積極回應數據安全要求 建立消費者保護框架 2023年,集團在鞏固業績並優化風險水平的同時,集團亦優先考慮合規建設及提升消費者體驗。爲符合業界不斷變化的監管框架,集團主動調整貸後策略以實現前瞻性的合規改造。同時,集團積極回應數據安全要求,並已於2023年底實現信貸數據「斷直連」。 在消費者保護方面,集團成立了消費者權益保護委員會,逐步建立全面的消費者保護框架,以履行責任。借助人工智能大語言模型,推出AI客服機器人,可同時應用於客戶服務及營銷情景,持續優化用戶的互動體驗。 擴大資金合作夥伴 積極拓展本土和海外市場 年內,集團與金融機構資金夥伴的合作顯著增加,尤其是深化與具系統重要性銀行的合作關係。 於2023年底,已與104家外部資金合作夥伴建立合作關係,包括24家全國性股份制商業銀行、消費金融公司和信託基金,有助形成豐富多元的融資庫。在擴大資金合作夥伴的同時,逐步實施標準化的評分體系,不斷提高營運效率,穩步降低資金成本。在此堅實基礎上,加上第三方擔保公司及資産管理公司爲集團提供融資靈活性及資金保護,得以透過重點推行純貸款撮合模式來提供消費金融服務,持續轉向輕資産化模式。 除强化及發展集團於内地現有的消費金融業務外,集團在香港成功推出新的的消費金融品牌「CreFIT」。此外,集團亦積極探索國際市場,於年內訂立協議,同意收購BPG (「Banco Português de Gestão,S.A」一家在葡萄牙銀行注册的信貸機構),得以進軍葡萄牙及更廣泛的歐洲市場,並期望憑藉以上新措施取得重大的業務突破,爲股東爭取最佳回報。 展望 宏觀環境持續演變及不斷發展,促使集團迅速有效作出反應以保持競爭力。為促進集團消費金融業務的進一步增長及滿足優質客戶的財務需求,集團將努力優化業務策略并提升的技術能力。除發展在中國現有的消費金融業務外,亦將在香港、東南亞及歐洲等其他司法權區尋求投資、合作或收購類似、相關或互補的業務機會,以擴展和豐富業務戰略。集團將持續地評估潛在的投資機會和業務前景,並在機會出現時作出合適的投資和收購決策。集團亦將繼續專注於利用領先經驗及知識優勢,並廣泛而積極地擁抱對所處行業及社會有深遠影響的趨勢及創新。 此外,集團擬繼續實施一系列的策略,包括優化和拓寬信貸解决方案,爲客戶提供更好的服務,以提升品牌知名度及客戶的忠誠度和信譽度;不斷研發人工智能等技術,提高風險管理能力;加强與持牌金融機構合作夥伴及其他業務合作夥伴的長期合作關係;確保集團的業務符合監管尺度,實現滿足合規要求的可持續發展;審閱及評估潛在業務前景,投資、協作或收購在中國及其他司法權區的相關或互補產業;建立充滿活力的企業價值觀和文化,培養內部人才。 有關維信金科控股有限公司 維信金科控股有限公司(簡稱維信金科),中國領先的金融科技平台。十七年科技創新和積澱,公司在信用風險量化、智能化風控等金融科技服務核心領域建立了領先優勢,通過自主研發了「蜂鳥」智能風控平台和智能信貸機器人,鏈接持牌金融機構與信用群體,爲全國用戶提供定制化、觸手可及的金融科技服務。2018年6月21日,維信金科登陸香港聯合交易所主板,股票代碼2003.HK。 網址:https://www.vcredit.com/fantihome



