眾安在線公佈2023年全年業績

香港,2024年3月27日 - (亞太商訊) - 2024年3月26日,眾安在線(6060.HK)發佈2023年全年業績。截至2023年12月31日止年度,眾安實現財險總保費人民幣295.01億元,同比增長24.7%。按原保險保費收入計,2023年眾安穩居中國財險行業第九名,為中國前十大財險公司中增長最快的公司,在互聯網財險賽道穩居市場份額第一。2023年1月起集團採用新的保險合同會計準則HKFRS 17,在新準則下財險保險服務收入為人民幣275.21億元,同比增長24.2%。 2023年,公司喜迎十周歲生日。十年磨一劍,眾安秉承“保險+科技”雙引擎驅動戰略,以用戶為中心,聚焦保險主業,實現有質量的增長。在此十年間,眾安潛心磨礪科技力、產品力、服務力和品牌力,實現了多項從0到1的突破,為保險業數字化、智能化轉型貢獻了獨一無二的眾安力量。在2023年,作為保險科技唯一入選企業,眾安在線榮登《財富》雜誌發佈的“2023年中國500強排行榜”,彰顯了市場對眾安品牌和技術的認可。 長期以來,眾安堅持“有質量地可持續增長”的策略。2023年,公司的承保綜合成本率為95.2%,連續三年實現承保盈利,且優於行業平均。集團實現歸母淨利潤人民幣40.78億元,其中包括一次性投資收益約人民幣37.84億元,因為眾安國際自2023年8月14日起不再為公司的子公司並按權益法入帳列為合營公司,剔除該筆一次性投資收益集團經調整歸母淨利潤為人民幣2.94億元,較前一年扭虧為盈。同時公司的資產質量夯實以及償付能力充裕,獲得了來自國際評級機構穆迪Baa1的評級和正面展望,以及AM Best A-的評級和穩定展望。 受益於國內經濟的復蘇以及全球金融行業持續數字化轉型,集團實現科技輸出總收入人民幣8.29億元,同比增長40.0%,其中國內收入同比增速超過73%。 以用戶為核心,夯實自營渠道建設 2023年,公司繼續圍繞“眾安”品牌對潛在客群進行多場景多維度的觸達,繼續挖掘和擁抱短視頻、直播等主要流量場景的紅利。通過AI客服和企微客服實現高效交叉服務和個性化定制產品推薦,不斷優化直播內容。今年,眾安繼續發力打造生態間的交叉滲透,圍繞著四大生態的保險保障產品,補充醫療健康、家庭、寵物等服務,更好地為用戶提供價值。2023年,公司自營渠道總保費同比增長31.0%至人民幣76.14億元,增速高於公司整體保費增速,占總保費比例達25.8%;自營渠道付費用戶數同比增長47.6至1,136萬;續保率達88.3%,同比提升3.3個百分點;自營渠道付費用戶人均保單數達1.6張。 健康生態億民醫保譜寫新篇章,數字生態創新引領未來 2023年,我國商業健康險市場保費規模達人民幣9,035億元,同比增長4.4%。隨著國家多層次醫療保障體系不斷深化與完善,居民多層次、多樣化、個性化的健康保障需求愈發凸顯。眾安秉承著“做一億人國民醫保”的初心,2023年向約2,880萬被保用戶提供健康保障,健康生態總保費達人民幣98.06億元,同比增長9.2%;個險付費用戶約為1,996萬人,同比增長23.6%。同時,公司還推出了面向慢病、老人、兒童及女性群體的專屬產品,以及重疾險、門急診險等險種以滿足用戶對不同場景的多元需求。 數字生活生態方面,眾安把握住電商行業的蓬勃增長,航旅業務的強勢復蘇以及包括寵物險在內的創新業務的爆發增長機遇,總保費達人民幣125.63億元,同比增長41.6%。其中,電商業務總保費達人民幣65.93億元,同比增長25.3%;航旅業務為近7,000萬用戶提供出行保障,總保費達人民幣32.42億元,同比增長89.0%。 在創新業務端,眾安緊跟新消費的發展趨勢,持續利用科技賦能,快速上線多款創新險種,填補用戶多元化的保險保障需求。2023年公司推出涵蓋普通運動及高風險運動的全新“眾參與”運動意外險;並持續豐富寵物保險產品矩陣,寵物險服務網絡對接近1.4萬家線下寵物醫院和服務機構,累計服務超過465萬寵物主,鞏固了在國內寵物險市場的高度領先地位。 除此之外,伴隨著國內經濟在各個領域中都呈現出的持續回穩,以及人工智能、新能源汽車等新熱點不斷湧現,公司在消費金融生態以及汽車生態也迎來新氣象。伴隨消費金融行業的復蘇,2023年眾安消費金融生態總保費達人民幣55.51億元,同比增長22.5%。眾安還全面擁抱新能源汽車保險機遇及政策紅利,給整體車險增長帶來新的勢能,2023年新能源車險總保費同比增長約196.1%。 人工智能創新賦能,科技輸出持續發力 長期以來,眾安深耕保險科技領域,持續在人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據等前沿技術板塊進行佈局,旨在通過科技重塑保險價值鏈各環節,打造“科技+服務”的價值交付體系。2023年,眾安推出了AIGC中台“靈犀”及首批保險垂直場景AIGC應用智能內容創作平臺“易創”和具備對話生成式AI的“集智”經營分析平臺AI升級版,以人工智能賦能金融保險業,以核心科技推動金融業高品質發展,助力構建數字金融新格局。 2023年眾安持續開拓科技輸出業務國內外市場,助力全球多個行業客戶的數字化轉型。於報告期內,集團實現科技輸出總收入人民幣8.29億元,同比增長40.0%。 受益於數字中國和數字經濟帶來的行業持續數字化升級轉型需求,2023年國內科技輸出收入為人民幣5.04 億元,同比增長73.2%。2023年簽約的保險產業鏈客戶達到91 家,其中簽約額超過百萬的客戶超30 家,簽約額超過千萬的達到4 家。此外,科技輸出業務在行業拓展上持續破圈,服務了12 家來自銀行業、證券業的客戶,並進一步拓展至製造、高精特新等行業。 在國際科技輸出方面,眾安國際旗下的ZA Tech 成立於2018 年,總部位於新加坡,聚焦向海外保險公司和保險中介平臺輸出新型保險核心系統和數字化保險技術經驗,致力於構建全球保險業新運行系統。目前,ZA Tech 的業務足跡已遍佈日本、香港、東南亞及歐洲等區域市場。2023 年,ZA Tech科技輸出收入達到人民幣3.25億元,其中可持續收入占比達到51%,毛利率從2022 年的40%提升至46%。 眾安銀行持續構建香港一站式金融服務平臺 作為首批獲批虛擬銀行牌照的銀行,眾安銀行已成為香港市場功能最豐富的虛擬銀行之一,通過手機端全數字化的運營模式打造一站式綜合金融服務平臺。截至2023 年末,眾安銀行擁有存款餘額約117.0 億港幣,貸款總餘額約54.3億港幣。 眾安銀行於2022 年1月成為香港第一間獲得證券及期貨事務監察委員會(證監會)頒發第1類受規管活動(證券交易)牌照的虛擬銀行,自此積極佈局投資業務的產品矩陣,於2022 年8 月正式推出投資基金服務,成功上線超過100多款投資基金產品,並於2024年2月向香港用戶推出美股交易服務。截至2023 年末,眾安銀行零售用戶的基金資產管理規模接近10 億港幣。同時,受益於加息週期以及貸款產品的不斷豐富,眾安銀行的淨息差進一步從2022 年的1.84%提升至1.94%。2023年眾安銀行實現淨收入3.66億港幣,同比增長42.9%;同時眾安銀行聚焦業務質量,提升經營效率,淨虧損率同比收窄85.6個百分點。 眾安在線總經理姜興提到“在過去的十年裡,眾安在全球多元化和金融科技飛速發展的背景下,不斷成長和進步。面對數字化的變革浪潮,我們堅持初心,堅守"保險+科技"的核心理念,致力於為用戶提供更多具有普惠性質的產品。我們的目標是讓用戶深切感受到眾安的溫度,用科技推動高質量普惠金融體系的構建” 。 關於眾安在線財產保險股份有限公司(股份代號:6060.HK) 眾安在線財產保險股份有限公司(“眾安在線”、“眾安”或“公司”)成立於2013年10月,是一家中國領先的互聯網保險科技公司。2017年9月28日,眾安在線在香港聯交所上市,成為香港金融科技第一股。眾安在線於四大核心生態系統提供保險產品及解決方案,包括健康、數字生活、消費金融及汽車生態。眾安在線聚焦於保險科技領域,將自身領先的保險科技經驗及技術能力以搭建數字新基建的方式輸出,幫助保險產業鏈的企業實現數字化轉型。 瞭解眾安更多內容,請聯繫眾安投資者關係團隊:IR@ZhongAn.com



