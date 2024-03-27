好中求進，陽光保險2023年高質量發展見行見效

香港，2024年3月27日 - (亞太商訊) - 對中國保險行業而言，2023年是開啟深度轉型、切實發揮險企經濟減震器和社會穩定器功能、從高速發展邁向高質量發展的關鍵一年。在響應「建設金融強國」戰略、履行高質量發展時代使命的過程中，即將迎來創業20周年的中生代險企陽光保險（6963.HK），以上市後首個完整經營年度的高分答卷，獻上了最好的禮物。

3月26日，陽光保險在港召開2023年業績發佈會，董事長張維功在介紹公司何以取得「又好又快」的成就時指出，公司經歷了行業中極其罕有且艱難的完整創業經歷，並以此去實現「打造一家受人尊重的百年企業」的初心，同時通過將其內化為堅守主業、穩健經營、價值發展的超凡定力，實現跨越式發展的良好成果。

從數據來看，公司全年總保費收入同比增長9.3%，達到1,189.1億元（人民幣，下同）；保險服務收入同比增長7.5%，達到599.0億元，內含價值可比口徑較上年末增長6.4%，達到1,040.6億元；總資產規模5136.9億元，同比增長13.3%。作為21世紀成立的205家保險企業中唯一一家上市的傳統保險企業，陽光保險秉持「好中求進」的價值發展理念，以良好的經營韌性為基本面上色，攀登高質量發展的「春山」，以堅定的創業初心與戰略定力為鞏固並提高行業地位做出了持之不懈的努力。

精耕主業，穩健發展業績又登高

以壽險和財險為核心主業的保險服務，是陽光保險的大廈之基與發展之本。2023年，陽光人壽和陽光財險立足保障本源，紮實推進「新陽光」戰略落地實施，持續優化業務結構，業務規模和盈利水平實現雙重提升。

從壽險板塊來看，陽光人壽通過客戶需求洞察、產品體系完善、服務體系升級、隊伍轉型發展、數據智能創新等方面，不斷推進公司穩健發展，截至2023年末，壽險板塊有效客戶數達1,307萬。全年實現總保費收入746.0億元，同比增長9.2%；其中新單期繳保費收入181.0億元，同比增長22.7%。

個險渠道基於區域市場、機構特徵、隊伍特點，持續推進並深化差異化經營管理模式，精準挖掘差異化的客戶需求，業務發展實現提質增效。2023年個險渠道實現總保費收入人民幣186.7億元，同比增長18.1% ，其中新單期繳保費收入43.0億元，同比增長46.5% 。隊伍產能與績優人員數量大幅提升，個險渠道人均產能2.1萬元，同比增長44.4% ，達到MDRT標準人數同比增長84.7%。精英隊伍方面，人力同比增長21.6%至1,735人，大專及以上學歷佔比84.8%，人均產能4.9萬元，是整體個險隊伍的2.4倍。陽光特色的職域營銷價值發展模式逐步成型，2023年新單期繳保費收入實現翻倍以上增長。

從財險板塊來看，陽光財險業務結構和品質持續優化，高質量發展邁上新台階。截至2023年末，財險板塊有效客戶數達1,920萬。全年實現原保險保費收入442.4億元，同比增長9.6%；承保綜合成本率98.7%，同比優化0.7個百分點，承保利潤5.7億元，同比增加3.4億元。

分險種來看，2023年，車險原保險保費收入261.4億元，同比增長6.1% ；非車險原保險保費收入181.0億元，同比增長14.9%。

精煉內涵，價值創造能力再躍升

以模式創新打造「價值陽光」，是「新陽光戰略」的三大核心主線之一。2023年，陽光保險堅定走價值發展路線，價值創造能力持續增強，將價值工程推向新高度。

陽光人壽不斷加強資產負債匹配、償付能力充足等基礎管理，持續優化業務結構、提升業務品質，在銷售渠道多元並進戰略下，著力推進「一身兩翼」發展，通過產品服務體系建設、戰略渠道佈局、隊伍能力提升等舉措進一步強化客戶經營和價值發展的核心能力，結出了豐碩的果實。

值得關注的是，面對行業轉型要求、人民群眾的多元化保險保障需求，陽光人壽推廣超2萬名人群大規模調研，基於對客戶的深刻理解和認知，創造性地推出「三張保單保一生，五張保單全家福，七彩陽光滿堂紅」 產品配置理念，從客戶家庭視角構建滿足全生命週期需求的產品體系及配套增值服務體系，使陽光保險成為行業少有的以全客戶視角、將客戶的保障需求清晰而通俗易懂地向社會作出闡釋的公司。

通過上述舉措，陽光人壽推動高素質、高產能、高價值、高收入、高品質的公司「五高」追求初步實現。全年新業務價值36.0億元，可比口徑同比增長44.2%，實現較快增長；隊伍學歷、活動人產、產品價值率、13月繼續率、業務員收入等經營指標全方位改善提升。

陽光財險以「車險智能生命表」「非車數據生命表」與「信用保險生命表」三張生命表為根本抓手，全面打造風險定價和資源配置的核心能力，將車險真正打造成財險穩定盈利的基礎，同時實現非車業務的平衡發展。

受益于此，全年財險主要價值業務和戰略性板塊保持快速增長，其中家用車保費增速10.8% ，農險保費增速42.1% ，政策性健康險保費增速65.3%。智能生命表工程突破「最後一公里」，實現行業領先的風險定價能力、風險成本剛性管理和最優資源配置全智能化；非車數據生命表與信用保險生命表也取得實質性進展，並逐步應用至經營端。

「價值陽光」，不負時光。這種對「價值」的追求實際上印刻在陽光保險的基因之中。在其內部文化指引「陽光之道」中，「價值」二字通篇出現了38次。陽光保險正是通過文化的建設和引領，讓一批認可並堅持價值發展理念的陽光人聚集到一起，形成了一股團結的力量，使陽光呈現出鮮明而獨具的特色。

當前，站在保險行業高質量轉型發展的歷史節點上，陽光保險宏大的價值工程已經顯現出了令人眼前一亮的成效。有強勁的綜合競爭力、不變的戰略定力以及穩定科學的公司治理開道，陽光保險未來的高質量發展之路，也將會走得更平穩順遂，發揮不凡的價值張力。

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