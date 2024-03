Wednesday, 27 March 2024, 13:15 HKT/SGT Share: 陽光保險:扎實推動客戶思想行動落地 書寫「金融為民」時代答卷

香港,2024年3月27日 - (亞太商訊) - 中央金融工作會議明確提出,中國特色金融發展之路要堅持以人民為中心的價值取向。作為中國金融業的重要發展力量,保險業逐漸步入高質量發展階段。如何踐行「金融為民」,持續發揮保險的經濟「減震器」和社會「穩定器」作用,以滿足人民日益增長的美好生活需要,對保險企業、尤其是上市險企發展提出更高要求。 作為本世紀成立的內地205家保險企業中唯一一家上市的傳統保險企業,陽光保險(6963.HK)一直堅持「金融為民」的理念,於2023年進一步深化以人民為中心的價值取向,圍繞著「知心陽光」的戰略,持續推進「縱橫計劃」與「夥伴行動」,同時積極履行社會責任,切實服務實體經濟,用實際行動推動金融高質量發展轉型。 在陽光保險2023年業績發佈會上,公司董事長張維功介紹了公司為經濟社會高質量發展作出的實幹作為,並表示對我國經濟長期向好、保險業拓展發展空間充滿信心與期待。他認為,中國經濟持續向好的趨勢十分明確,保險業在中國仍然具有巨大的發展前景。2023年10月底召開的中央金融工作會議,已為金融保險業指明了方向,增強了責任,強化了動力。2024 年是陽光保險創業的 20 周年,公司將在服務整個國家的戰略之中,錨定目標,走向光明的未來。 於2023年,陽光保險實現總保費收入人民幣1,189.1億元,同比增長9.3%;保險服務收入人民幣599.0億元,同比增長7.5%;歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣37.4億元;內含價值人民幣1,040.6億元,可比口徑較上年末增長6.4%。 構建客戶驅動型發展模式 「三/五/七」產品體系具化落地 2023年以來,中國經濟回升向好勢頭持續鞏固,保險行業復蘇態勢延續。陽光保險把握行業復甦機遇,以客戶為中心,加速構建客戶驅動型發展模式,有序推進「縱橫計劃」與「夥伴行動」,致力於成為客戶的知心朋友。 在「縱橫計劃」的實施中,董事長張維功親自帶領研究,圍繞客戶家庭的全生命週期需求,通過對數萬人的深入調研,創造性地推出了具有客戶思想的「三張保單保一生,五張保單全家福,七彩陽光滿堂紅」的「三╱五╱七」產品配置理念,將客戶全生命週期的各項需求都高度凝練在「三╱五╱七」產品方案之中,也讓「以客戶為中心」有一個具體可量化的執行標準,讓保險經營與銷售真正地回歸到客戶需求上,實現由產品驅動向客戶驅動的轉型。 財險方面,陽光財險圍繞「夥伴行動」商業模式,以打造值得信賴的企業風險管理夥伴為目標,通過「保險+科技+服務」的形式,為多個領域成功打造行業專屬的風險管理解決方案。2023年,陽光財險累計為1.4萬個企業客戶提供科技減災和專業風險諮詢服務。 此外,公司遵循「三心」(愛心、用心、貼心)、「四性」(價值性、特色性、實用性、好用性)原則,不斷強化保險基礎服務的運營效率、客戶增值服務的提供能力,以及直通客戶的能力。公司有效客戶數於2023年底達到3,154萬。 厚植為民情懷 切實履行責任擔當 以人民為中心的發展思想,不僅體現在陽光保險日常的客戶經營之中,也在公司服務國家戰略、支持實體經濟、履行社會責任中得到進一步的深化。公司充分發揮保險專業力量和保障功能,精准聚焦重點領域和薄弱環節,持續提升金融服務實體經濟質效,2023年全年,陽光保險為實體經濟提供風險保障人民幣61萬億元。 公司積極推動鄉村振興,開展保險綜合幫扶,向重點幫扶人群提供「防貧保」、補充醫療保險等一攬子產品,並穩步擴大農產品保險覆蓋面,2023年為91.7萬農戶提供農業保險風險保障逾人民幣286.0億元,支付理賠款人民幣4.6億元,惠及農戶36.8萬戶。 在綠色金融方面,陽光保險大力推進綠色保險探索與創新,並以資金支持服務「雙碳」目標,助力推動綠色低碳轉型。2023年,公司累計為177萬次企業及個人提供綠色保險保障人民幣12.2萬億元,提供賠款支持超人民幣41億元。 面向中小微企業,陽光保險切實履行「助企紓困」的金融責任,為約2.6萬家中小微企業提供風險保障人民幣3,040.2億元,幫助約6.8萬家中小微企業獲得融資金額人民幣113.0億元。 此外,陽光保險還充分發揮金融科技、醫療資源優勢作用,積極投身公益事業,將「愛與責任」的向善文化持續傳播。截至2023年年底,公司在全國24個省份累計援建73所博愛學校;累計培訓鄉村醫生19,478人次;累計為40,716名員工發放父母贍養津貼。 可以看到,從創業至今,陽光保險始終堅守創業初心與戰略定力,把「為民思想」貫穿到客戶經營、社會貢獻之中,推動公司實現高質量發展轉型。這種實業心態,在於務實,在於清晰地明白保險業的職能是什麼,以及清楚地瞭解保險業的服務對象是誰,正是廣大人民群眾。秉持著這樣的戰略定力,陽光彰顯出與眾不同,更樹立了市場口碑與形象。 而縱觀我國經濟,堅定不移推進高質量發展是中國經濟的最大確定性,也是中國經濟乘風破浪的信心和底氣所在。相信伴隨著更多企業力量勠力同心,我國經濟發展將獲得更多動能,翻開高質量發展新篇章。



