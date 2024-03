Wednesday, 27 March 2024, 12:51 HKT/SGT Share: 陽光保險公佈2023年度業績 經營業績穩中有進 價值創造能力持續增強

香港,2024年3月27日 - (亞太商訊) - 陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」或「公司」,及其附屬公司統稱「集團」;股份代號:6963.HK)宣佈截至2023年12月31日止年度(「報告期」)之經審核綜合業績。 2023年度業績摘要: -- 實現總保費收入人民幣1,189.1億元,同比增長9.3%; -- 實現保險服務收入人民幣599.0億元,同比增長7.5%; -- 歸屬母公司股東的淨利潤人民幣37.4億元; -- 內含價值為人民幣為1,040.6億元,可比口徑較上年末增長6.4%; -- 综合投資收益率4.8%; -- 截至2023年12月31日,有效客戶數約3,154萬。 2023年,中國經濟總體回升向好,高質量發展扎實推進。集團積極抓住經濟復甦、居民保險保障意識提升、保險需求日益多樣化以及人口老齡化所帶來的保險需求增長等發展機遇,科学研判、開拓創新,制定並全面啟動以數據智能打造「科技陽光」、以模式創新打造「價值陽光」、以「愛與責任」的向善文化打造「知心陽光」為三大核心的「新陽光戰略」,以高度的戰略定力與扎實的執行力,實現保險主業穩健發展,價值創造持續提升,客戶思想有效落地。 報告期內,集團實現總保費收入人民幣1,189.1億元,同比增長9.3%。實現保險服務收入人民幣599.0億元,同比增長7.5%。歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣37.4億元。內含價值為人民幣1,040.6億元,可比口徑較上年末增長6.4%。總投資收益率3.3%,綜合投資收益率4.8%。2023年末,集團有效客戶數約3,154萬。 核心主業發展向好 價值創造工程成效顯現 2023年,陽光保險立足保險主業,持續推動產壽險业务創新與價值發展,強化核心競爭力,並以清晰的戰略定力做好資產管理與風險管理,為企業高價值成長打下了堅實基礎。 壽險業務方面,陽光人壽「一身」差異化、「兩翼」價值化的路徑日益清晰,業務價值率、繼續率穩步提升,「高素質、高產能、高價值、高收入、高品質」的「五高」追求初步實現,行業相對優勢愈發凸顯。報告期內,集團壽險總保費收入人民幣746.0億元,同比增長9.2%;新單期繳保費收入人民幣181.0億元,同比增長22.7%;一年新業務價值人民幣36.0億元,可比口徑同比增長44.2%;全年個險渠道新單期繳保費收入人民幣43.0億元,同比增長46.5%;具有陽光特色的職域營銷新單期繳保費收入實現翻倍以上增長;隊伍學歷、活動人產、產品價值率、13月繼續率、業務員收入等經營指標全方位改善提升。 財險業務方面,陽光財險的「三張生命表」工程均實現突破性進展,車險智能生命表打通了「最後一公里」,真正形成了行業領先的風險定價能力、風險成本剛性管理和最優資源配置全智能化,為車險成為穩定盈利業務提供了科技模式保障;非車數據生命表與信用保險生命表也取得實質性進展,並逐步應用至經營端。報告期內,陽光財險業務規模實現快速增長,業務結構和品質得到持續優化,實現原保險保費收入人民幣442.4億元,同比增長9.6%;承保綜合成本率98.7%,同比優化0.7個百分點,盈利水平持續增強。 資產管理領域,面對資本市場波動帶來的挑戰,集團以清晰的戰略定力、正確的現實選擇與超常的資負聯動,確保主業的健康穩健發展;並緊跟國家發展戰略,不斷提高對未來趨勢性產業的投資能力與配置比例,把握戰略實現的主動權。報告期內,集團資產管理業務穩健發展,實現總投資收益人民幣146.2億元,總投資收益率3.3%,綜合投資收益率4.8%。 以數據智能打造「科技陽光」新戰略 科技能力全面提升 2023年召開的中央金融工作會議明確提出,要「以金融強國為目標,做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融大文章」。報告期內,集團圍繞「科技金融」「數字金融」两篇大文章,完善創新機制,營造創新文化,深化產品導向,在銷售、服務、管理三大機器人工程上全面發力,AI智能產品逐步成型並開始在機構業務端實驗測試。 集團還全力把握AI創新發展趨勢,將自研AI大模型列為公司戰略工程,領先研 發具有自主知識產權的陽光正言GPT大模型,已經在客戶服務、銷售支持、智能理賠等場景應用。 同時,集團持續強化數字化客戶洞察、營銷、運營、風控和產品創新,已取得卓有成效的成果。在客戶洞察方面,通過大數據整合和客戶畫像應用,客戶轉化率 同比增長99.5%。在營銷支持方面,運用大數據、文本挖掘等手段促成銷售,賦能人均產能提升。在運營服務方面,為客戶提供智能諮詢、智能定損等智能業務辦理,產壽險業務客戶線上自助辦理率91%,智能化服務的客戶滿意度90.2%。在風險防範方面,新增上線210項、優化147項風險監測識別指標,有效監測識別和管控風險。在產品創新方面,「基於里程的新能源車模型」應用數據挖掘技術,大幅提升新能源車業務能力。 此外,集團還積極促進整個行業的數智化轉型,以高度的責任感與使命感,牽頭舉辦雲集行業內外150多家單位的首屆保險科技數智大會,發佈了首個大模型技術在保險業應用情況的白皮書,發起設立保險科技數智創新聯合體,聚集保險科技智能的行業力量,全面推進科技陽光的創新突破。 以「愛與責任」的向善文化打造「知心陽光」 客戶經營能力再邁台階 集團始终坚持「金融为民」思想、秉持「愛與責任」的向善文化,2023年從戰略部署到業務落地,集團深刻踐行「以客戶為中心」的核心價值觀,持續構建客戶驅動型發展模式,致力於打造「知心陽光」。 陽光人壽以「縱橫計畫」為抓手,推動客戶思想紮實落地。陽光人壽圍繞客戶家庭全生命週期需求,在超過兩萬多名的客戶大調研的基礎上,通過對人生階段、需求歸類、產品對應等多維問題的深度研究、透徹分析,創造性推出了真正具有客戶思想的「三張保單保一生,五張保單全家福,七彩陽光滿堂紅」(簡稱「三/五/七」)產品配置理念,使集團成為行業第一家將人的一生需要幾張保單這件不太容易說清楚的事,簡單明瞭地向社會說的清清楚楚的公司。 陽光財險聚焦優勢領域,持續推進「夥伴行動」風險管理服務落地,聚焦「保險+ 服務+科技」模式的創新和實踐,为多个行业打造专属風險管理解決方案,并搭建集「災害預警、線上服務、風控安全」於一體的輕量級企業客戶服務平台「陽 光夥伴」小程序,有效助力客戶識別處置安全隱患,真正站在客戶視角共同管理風險。2023年,累計為1.4萬個企業客戶提供科技減災和專業風險諮詢服務。 集团还按照「價值性、特色性、實用性、好用性」的「四性」原則,破立並舉,重塑陽光增值服務體系,並升級了陽光特有的「客戶體驗官」隊伍,更好「為客戶代言」。隨著客戶經營能力的持續提升,集團有效客戶數穩步增長,截至2023年底達3,154萬。 服務國之大者 深度踐行社會責任 金融是實體經濟的血脈。作為本世紀成立的205家保險企業中唯一一家上市的傳統保險公司,集團以穩定的企業治理,科學的風險控制,積極發揮領軍帶頭作用,響應國家政策號召和監管要求,融入國家戰略,提升服務實體經濟質效,精准有力支援實體經濟發展。 2023年全年,集團為實體經濟提供風險保障人民幣61萬億元。助力綠色低碳轉型,提供綠色保險保障人民幣12.2萬億元,可持續投資餘額超人民幣500億元;推動鄉村振興,開展保險綜合幫扶,擴大農產品保險覆蓋面並向重點幫扶人群提供「防貧保」、補充醫療保險等一攬子產品,2023年為91.7萬農戶提供農業保險風險保障逾286.0億元,支付理賠款4.6億元,惠及農戶36.8萬戶;服務共建「一帶一路」,為402個「一帶一路」項目提供風險保障981.6億元,為大型投資項目提供長期資金支撐600.7億元;聚焦中小微企業實際需求,為約2.6萬家中小微企業提供風險保障人民幣3,040.2億元,幫助約6.82萬家中小微企業獲得融資金額人民幣113億元。 此外,集團積極踐行社會責任,積極投身公益。集團充分發揮金融科技、醫療資源優勢作用,積極組織參與教育、助老、扶貧等各類公益活動。截至2023年底,集團在全國24個省份累計援建73所博愛學校;累計培訓鄉村醫生19,478人次;累計為40,716名員工發放父母贍養津貼。 2024年是實現國家「十四五」規劃目標任務的關鍵一年,在中國經濟長期向好的基本趨勢、國家支持保險業發展的政策導向、金融監督管理部門營造的市場環境、行業高質量發展的持續推進等多重有利因素下,保險業的發展空間有望進一步打開,中長期向好的基本面不會變。今年政府工作報告明確將「大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融」列入,延續了對金融工作做好五篇大文章的重視,也為行業以高質量發展助力「十四五」規劃落地、服務中國式現代化建設指明了方向。 展望未來,集團將秉持創業初心與創業精神、堅守戰略定力與科學的公司治理、並牢牢守住不發生系統性金融風險的底線,持續深化落地以高質量發展為內涵的新陽光戰略,將之作為核心抓手,深刻理解「五篇大文章」的服務目標,有針對性地進行創新佈局,向著「科技能力領先,價值創造強勁,客戶思想驅動」的發展目標不斷前進,為推動金融強國建設與金融高質量發展持續貢獻力量。 關於陽光保險集團股份有限公司 陽光保險集團股份有限公司是中國一家快速成長的民營保險服務集團。自成立以來,集團堅守主業發展定力,堅持以實業的心態做金融,以價值創造為主線,致力於做專業領先的家庭保險保障服務提供者與值得信賴的企業風險管理夥伴。集團通過陽光人壽經營壽險和健康險業務,通過陽光財險經營財產險業務,並通過陽光資管對保險資金進行運用管理。截至2023年12月31日,集團已連續13年蟬聯中國企業聯合會發佈的中國企業500強,連續12年被世界品牌實驗室評選為「中國500最具價值品牌」。



