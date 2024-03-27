富盈環球公布2023年全年業績

香港，2024年3月27日 - (亞太商訊) - 機票分銷商 、 旅遊業務流程管理供應商及旅遊產品服務提供商富盈環球集團控股有限公司（「富盈環球」連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1620）公布其截至2023年12月31日止年度的全年業績。

隨著COVID-19疫情緩解，全球旅遊業持續復甦，集團2023年的表現亦穩步恢復。截至2023年12月31日止年度，集團錄得總收益約103.5百萬港元（2022年：45.8百萬港元），上升主要受惠於機票分銷分部以及旅遊產品及服務分部產生的收益增加所致。2023年毛利按年上升約96.4%至約44.2百萬港元（2022年：22.5百萬港元）；整體毛利率為42.7%。集團於年內實現轉虧為盈，年度溢利為2.9百萬港元（2022年：13.8百萬港元虧損）。

機票分銷

年內，集團機票分銷業務分部收益大幅增加約93.9%至約22.1百萬港元。有關增加主要由於全球旅遊業持續復甦，機票銷售交易量及機票銷售產生的銷售所得款項總額上升。作為加拿大國際航空運輸協會認可旅遊代理之一及美國ARC認可旅遊代理之一，集團合資格代表國際航空運輸協會成員航空公司及ARC成員航空公司就所有提供的航班取得票務權以出票及直接取得私有運價。截至2023年12月31日止，集團已擁有逾150家航空公司的票務權及與約70家航空公司（包括以加拿大、美國及中國為基地的頂尖航空公司）取得私有運價交易。

旅遊業務流程管理

旅遊業務流程管理分部包括機票交易處理、客戶聯絡、BSP/ARC結算及對賬、軟件開發、旅遊執照、合規及其他行政事宜在內的一系列旅遊業務流程管理。年內，旅遊業務流程管理產生的分部收益按年減少約34.1%至約21.1百萬港元。該分部收益減少主要由於集團減少了與若干較低利潤率客戶的業務合作以提高營運效益及盈利能力。因此，集團錄得旅遊業務流程管理的毛利率按年增加約18.4百分點至約66.4%。管理層將針對與其現有客戶具有類似特徵及市場定位的旅遊代理透過採取營銷措施，繼續擴大集團客戶基礎，並同時優化集團的客戶組合。

旅遊產品及服務

COVID-19疫情緩解後，集團於2023年第一季度恢復提供旅行團。憑藉作為旅行服務供應商的知識和經驗，集團持續擴大其業務至粵港澳大灣區（「大灣區」）版圖。年內，集團旅遊產品及服務分部錄得收益約60.3百萬港元，主要與在大灣區提供公司運營的文化旅遊有關。管理層將繼續透過獲取新客源來鞏固及擴大集團於大灣區的業務。

未來前景

航空旅行需求在2023年有一個非常良好的開端，預計行業將從COVID-19疫情中持續穩步復甦。隨著旅行需求的穩定和航班數量的增加，全球航空公司、旅行及旅遊業已顯著改善。不同國家的航空公司已增加目的地數量且乘客需求及預訂持續上升。 集團充分利用作為旅行服務供應商的知識和經驗，探索新的商機，並於2024年初與位於中國海南的一間旅行康養服務供應商就潛在旅遊康養業務合作訂立無法律約束力諒解備忘錄。

富盈環球主席及執行董事高頌妍表示：「集團已自2023年第一季度恢復提供旅行團，我們相信整體旅遊業在改善當中，從而為集團創造更多商機。集團將繼續擴大於大灣區旅遊業的佔有率，並繼續部署業務策略，進一步發展旅遊相關業務，同時致力在旅遊諮詢、醫療、酒店及其他潛在服務行業發掘合適的商機，利用集團知識及經驗以創造業務協同效應，提高盈利能力及潛力，並為股東創造價值。」

關於富盈環球集團控股有限公司

富盈環球是一家在加拿大歷史悠久的機票批發商、旅遊業務流程管理供應商及旅遊產品及服務供應商，於1976年創立，並擁有逾40年的經營歷史。集團主要業務包括(i)代表訂約航空公司向旅遊代理及旅客分銷機票及直接出票的機票分銷；(ii)向旅遊代理提供中端及後勤支援服務的旅遊業務流程管理；及 (iii)為旅遊代理及旅客設計、開發及銷售旅行團及其他旅遊產品及服務的旅遊產品及服務。

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