康師傅：2023年業務穩中有進，堅持高質量發展，毛利率改善至30.4%，EBITDA同比增長13.8%

香港，2024年3月27日 - (亞太商訊) - 2024年3月26日，康師傅控股有限公司（0322.HK，以下簡稱「康師傅」、或「公司」, 連同其附屬公司「集團」）發佈2023年年度業績公告。2023年，康師傅積極應對外部環境挑戰，聚焦高質量發展，實現穩健發展，各項財務指標健康。截至2023年12月31日止十二個月，集團收益同比上升2.16%至804.18億元人民幣。其中，方便麵事業收益287.93億元人民幣，飲品事業收益509.39億元人民幣。毛利率同比改善1.33個百分點至30.42%，EBITDA同比增長13.82%至82.07億元人民幣。 董事會建議派發特別末期股息每股普通股人民幣27.66分及末期股息每股普通股人民幣27.66分，全年派息率達100%。

財務摘要

截至12月31日止12個月 人民幣千元 2023年 2022年 變動 收益 80,418,075 78,717,420 ↑ 2.16% 毛利率（%） 30.42% 29.09% ↑ 1.33個百分點 集團毛利 24,467,089 22,899,417 ↑ 6.85% 扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA） 8,206,526 7,209,990 ↑ 13.82% 本期溢利 3,516,667 3,075,834 ↑ 14.33% 本公司股東應佔溢利 3,117,461 2,632,312 ↑ 18.43% 每股溢利（人民幣分） 基本 55.33 46.73 ↑ 8.60分 攤薄 55.31 46.71 ↑ 8.60分

2023年，國內消費市場逐漸復甦，家外場景恢復明顯。而消費者購物決策趨於理性，追求健康和高價值的產品同時，也十分注重產品性價比。年内，康師傅以「全面服務好消費者」為核心，全方位落實「鞏固、革新、發展」的戰略，在鞏固核心產品的同時，進一步實現拓展創新，並不斷強化渠道和品牌建設，持續滿足不同消費者日新月異的需求。

2023年，方便麵事業的毛利結構逐步得到改善。方便面事業收益爲287.93億元人民幣，佔集團總收益35.80%。期內因原材料價格下降及售價有利，方便麵事業毛利率同比提高3.05個百分點至27.00%。由於毛利率同比提高帶動，方便麵事業2023年全年的本公司股東應佔溢利同比提高46.10%至20.08億元人民幣。年內，方便麵市場面臨消費場景轉移等變化，但方便麵事業持續鞏固核心產品，開發創新口味產品，滿足消費者多元化需求，同時積極投資品牌的年輕化建設，完善食安風險管理，連續7年成為「中國航天事業合作夥伴」。

2023年，隨著消費者出行增加，飲品事業加速建立規模優勢，茶、果汁、水和碳酸品類均實現增長。飲品事業整體收益為509.39億人民幣，同比增長5.39%，佔集團總收益63.34%。年內因原材料價格下降及組合變化，飲品事業毛利率同比提高0.15個百分點至32.10%。由於分銷成本率同比提高，飲品事業2023年全年本公司股東應佔溢利同比下降8.57%至12.60億人民幣。年內，飲品事業跟隨健康化趨勢，全面啟動無糖茶、無糖碳酸飲料、無糖咖啡等產品，並通過跨界聯名、冠名、包裝升級等營銷方式持續擴大康師傅飲品在年輕族群中的滲透，不斷提升品牌好感度和知名度。

康師傅行政總裁陳應讓先生表示：「預計2024年在『消費促進年』的基調之下，經濟發展穩中求進，內需得到釋放。通過『鞏固、革新、發展』的策略，集團將繼續發揮龍頭優勢，不斷做大做強國內市場業務。集團將持續投資產品創新、品牌建設、渠道建設，加大基礎研究投入，加速人才梯隊建設，加強系統平台整合，並加快數字化轉型、食品安全、可持續發展項目的建設。同時推動業務增長，更好服務客戶和消費者，為股東創造價值，打造一個讓政府放心、合作夥伴開心、消費者安心的綜合性食品飲料『民族品牌』。」

關於康師傅控股有限公司 (0322.HK)

康師傅控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）主要在中國從事生產和銷售方便麵及飲品。本集團於1992年開始生產方便麵，並自1996年起擴大事業至方便食品及飲品；2012年3月，本集團進一步拓展飲料事業範圍，完成與PepsiCo中國飲料事業之戰略聯盟，開始獨家負責製造、灌裝、包裝、銷售及分銷PepsiCo於中國的非酒精飲料。「康師傅」作為中國家喻戶曉的品牌，經過多年的耕耘與積累，深受中國消費者喜愛和支持。

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