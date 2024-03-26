博維公佈2023年全年業績



香港，2024年3月26日 - (亞太商訊) - 提供全面、優質及端對端企業IT解決方案的大灣區市場領先企業博維智慧科技有限公司（「博維」或連同附屬公司統稱為「集團」; 股份代號：1204.HK），今天公佈其截至2023年12月31日止年度的全年業績（「2023年」或「年內」）。 財務表現 隨著COVID-19疫情影響的結束，市場對多種IT解決方案的潛在需求得以恢復。年內，集團繼續透過向澳門、香港及中國内地各行各業客戶提供全面及優質的端對端企業IT解決方案以及分銷及轉售業務，努力把握疫情後經濟復甦帶來的恢復需求，擴大在澳門、香港及中國内地的市場份額。年內，受益於企業IT解決方案業務和分銷及轉售業務的綜合影響，集團收益按年增加23.6%至717.6百萬港元。毛利增加15.1%至115.6百萬港元，毛利率為16.1%。年內溢利增加40.6%至4.5百萬港元。股東應佔每股基本盈利按年增加15.4%至0.90港仙。 就業務分類而言，企業IT解決方案的收益增加27.9%至456.2百萬港元。該增加主要是由於專業IT服務的收益因澳門及中國内地合約數量增加所致，尤其是源自中國内地的收益大增。此外，集團亦採購不同的IT產品進行轉售，以滿足澳門、香港及中國内地不同客戶的需求，分銷及轉售收益增加12.4%至251.0百萬港元。 繼續保持於澳門市場的競爭優勢 同時緊握大灣區發展機遇 澳門特別行政區政府多年來一直積極推動智慧城市發展。根據2023 年10月發佈的《澳門特別行政區五年發展規劃（2024年至2028年）》，已引入「高新技術產業及傳統產業轉型升級」，通過(i)加強對澳門IT企業的業務發展及政策支持；(ii)優化與IT行業有關的現有法律框架；(iii)與橫琴合作，共享人才、資源及IT基礎設施；及(iv)藉助新技術提高傳統行業的服務及產品質量，發展新的經濟增長點。 年內，集團獲澳門「科技企業認證計劃」評為三大重點科技企業之一，此計劃按照企業的業務內容及規模、研發情況、創新程度等多維度進行評審，並對合資格企業授予「潛力型科技企業」、「成長型科技企業」或「重點科技企業」的認證資格，有效期為三年。此次獲評鞏固了集團於澳門的領先地位及提升了集團的聲譽，從而為集團吸引更多業務。 橫琴粵澳深度合作區（「深合區」）於2024 年3 月1日正式實施封關運作，集團積極利用深合區的資源優勢，通過深合區的免（保）稅安排降低IT解決方案及產品的價格，從而增強集團的競爭力。另外，澳門特別行政區政府就有關投資非博彩業的博彩運營商牌照訂定新規定，旨在擺脫對博彩業的依賴，間接帶動集團與該等博彩運營商投資相關的IT解決方案及產品需求的增長。受惠於該政策，年內集團成功與一家博彩營運商簽訂合約，促進澳門中小型企業（「中小企」）數字經濟的發展，合約範圍包括：（i）構建軟件即服務（「SaaS」）平台；（ii）開發相關移動應用程序；及（iii）為澳門中小企維護動態數據存儲中心。 澳門特別行政區政府在「2024年施政報告」中強化「1+4」充分多元化發展戰略政策，豐富澳門作為「一個中心」的綜合旅遊休閒功能，同時促進「大健康」產業、現代金融服務、高新科技以及會議展覽、商業貿易及文化體育四個新興產業的發展，通過逐步提升四大產業的比重，增強澳門經濟的發展動能和綜合競爭力。隨著IT元素在業務運營中的影響力日增及澳門特別行政區政府的相關支持政策，集團業務發展亦將受惠於上述行業對IT解決方案不斷增加的需求，取得進一步的增長。 此外，為響應《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》的發展目標，澳門特別行政區政府將向當地中小企業提供財務獎勵，並協助其發展電子商務及跨境電子商務業務以及普及數碼化支付系統。在相關政策支持下，集團將進一步保持目前於澳門市場的競爭優勢。 發力人工智能物聯網（「AIoT」）和腦機接口（「BCI」）業務助多元化發展 為把握Web 3.0的發展及廣泛應用即將帶來的商機，集團持續以人工智能（「AI」）技術打造其自身的特色及功能。於2023年財年初，集團已將現有AIoT及BCI團隊搬遷至在中國内地新成立的全資附屬公司小舟科技有限公司（「小舟」），並於年內成功開發BCI頭環，可與輪椅、元宇宙及遊戲應用程序等各種應用場景進行整合。BCI頭環目前正處於功能優化階段，用戶可通過設備無縫連接指定的應用場景。此外，集團與百度集團訂立合作框架協議，推動基於BCI的元宇宙應用場景構建發展。小舟亦於桂林訂立了一份與獨秀峰元宇宙內容相關的合約，該項目為桂林獨秀峰創建虛擬場景，利用BCI頭環及AI技術讓用戶進入虛擬場景，獲得沉浸式旅遊體驗。 年內，小舟亦訂立一份協議，以與北京航空航天大學建立一間聯合實驗室，主要致力於以AIoT、BCI 及AI技術開發附加功能及推動新技術及新應用。集團相信，隨著全球知名度的不斷提升，此類技術將成為IT新發展趨勢，並將廣泛應用於各行業。 拓展中國内地業務 進軍算力中心新領域 集團亦緊握中國内地發展機遇，於2023年與SCB Global Capital Holdings Limited（「賣方」）訂立無法律約束效力的諒解備忘錄，有意間接收購土地使用權以發展位於北京市平谷區的互聯網數據中心（「建議投資」）。該建議投資將進一步多元化及擴展集團在中國内地的現有業務，為客戶及股東創造價值。截止目前，集團仍在與賣方敲定正式買賣協議。 集團主席兼首席執行官周家俊先生表示：「IT解決方案業務在後疫情時代快速恢復，政府亦不斷提供眾多的支持政策，對集團的發展帶來積極的作用。集團將積極緊抓湧現的新商機，進一步佈局香港和大灣區市場，不斷拓寬盈利水平，同時緊跟人工智能的發展趨勢，充分發揮自身的競爭優勢和在大灣區的領先地位，重點佈局AIoT和BCI業務，助力集團實現業務的多元化發展。」 博維智慧科技有限公司 博維智慧科技有限公司的總部位於澳門，是澳門IT解決方案市場的領先公司。逾10年的經營歷史中，集團一直致力於向客戶（包括電訊、媒體及科技界全球知名企業及機構、澳門的娛樂及酒店以及公營部門）提供全面、端對端及優質的企業IT解決方案，涵蓋專業IT服務及託管服務。目前業務延伸至以粤港澳大灣區為核心的大中華地區，已於香港、珠海、廣州及北京設立子公司及分公司。



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