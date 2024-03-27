陽光保險2023業績報：罕有的速度與質量兼具 壽險新業務價值同比增長44.2%

香港，2024年3月26日 - (亞太商訊) - 又到年報披露季。3月25日，內地中生代領軍險企陽光保險（6963.HK）公佈2023年業績成績單。2023年，陽光保險堅持好中求進的價值發展理念，在上市後的首個完整經營年度，向市場交出一份速度與質量兼具的成績單。

在2023年業績發佈會上，陽光保險集團創始人、董事長張維功面對記者關於經濟前景和信心的提問時，給出了積極的展望。張維功表示：「中國經濟正在持續向好，這一趨勢是明確無誤的。我們非常堅定地認為，保險業在中國的發展前景依然巨大。」這不僅體現了張維功對中國經濟前景的信心，也反映了陽光保險對於自身未來發展的積極期待。

值得一提的是，作為本世紀成立的205家內地保險企業中唯一一家上市的中生代保險企業，陽光保險在「打造一家受人尊重的百年企業」這一初心之下，憑藉極強的戰略定力、穩定科學的公司治理，已穩步穿越多個行業週期，展現出高度的韌性；在複雜的經濟環境與保險業整體面臨行業轉型與變革的背景中，交出了罕有的「活力與穩定兼具」的優秀答卷。

在這個成就背後，陽光保險的董事長張維功強調了兩個關鍵因素：「陽光能走到今天，主要歸功於我們始終不忘的初心以及我們堅定的定力。」

所謂初心便是「打造一家受人尊重的百年企業」，因此陽光是內地237家保險企業乃至5200多家金融機構中，唯一經歷了完整的創業而設立的公司，以極為艱難的創業歷程尋找到價值觀一致的股東，並為公司發展構建了科學穩定的公司治理結構。同時，陽光還將創業初心內化成一種定力：堅守主業、穩健經營、價值發展。由此，陽光走出了一條與眾不同的「既快又好」的道路。

2023年全年，陽光保險實現總保費收入人民幣（下同）1,189.1億元，同比增長9.3%；實現保險服務收入599.0億元，同比增長7.5%；歸屬於母公司股東的淨利潤37.4億元；內含價值1,040.6億元，可比口徑較上年末增長6.4%。

壽險業務方面，陽光人壽聚焦價值發展，通過在客戶需求洞察、產品體系完善、服務體系升級、隊伍轉型發展、數據智能創新等方面發力，推動公司業務實現較快增長，高質量發展穩步推進。2023年，陽光人壽實現總保費收入746.0億元，同比增長9.2%；其中新單期繳保費收入181.0億元，同比增長22.7%；一年新業務價值36.0億元，可比口徑同比增長44.2%。

財險業務方面，2023年，陽光財險繼續優化業務結構，提升業務品質。2023年，陽光財險實現原保險保費收入442.4億元，同比增長9.6%。其中主要價值業務和戰略性板塊保持快速增長，家用車保費增速10.8%，農險保費增速42.1%，政策性健康險保費增速65.3%。承保綜合成本率98.7%，同比優化0.7個百分點，承保利潤5.7億元，同比增加3.4億元，盈利能力進一步增強。

在資產端，陽光保險秉持長期價值投資理念，不斷增強自身投研能力，在嚴控風險的基礎上，構建與保險負債特性匹配並穿越宏觀經濟週期的戰略資產配置。截至2023年末，陽光保險總投資資產規模為4,797.5億元，較上年末增長15.5%。2023年，陽光保險實現總投資收益146.2億元，總投資收益率3.3%，綜合投資收益率4.8%，同比上升2.0個百分點。

在業務均衡、穩健發展的同時，2023年，陽光保險全面升級以數據智能為核心的「科技陽光3.0」新戰略，以銷售機器人、服務機器人、管理機器人為突破，構建以客戶為中心的智能科技平台，以數字化、智能化積極推動公司高質量發展轉型。此外，陽光保險積極把握AI發展機遇，領先研發具有自主知識產權的陽光正言GPT大模型，並牽頭發佈國內首個金融行業大模型白皮書《大模型技術深度賦能保險行業》，推進行業整體數字化轉型。

近年來，陽光保險還從戰略到業務不斷踐行「金融為民」理念，打造「知心陽光」，以對隊伍的「愛與責任」理念宣貫為引領，持續構建客戶驅動型發展模式。壽險深入推進「縱橫計劃」，圍繞客戶家庭的全生命週期需求，深入開展客戶調研，成功推出「三五七」產品配置理念與保單體系；財險圍繞「夥伴行動」商業模式，以打造值得信賴的企業風險管理夥伴為目標，通過「保險+科技+服務」的形式，為多個領域成功打造行業專屬的風險管理解決方案。在客戶服務端，公司遵循「三心」（愛心、用心、貼心）、「四性」（價值性、特色性、實用性、好用性）原則，不斷強化保險基礎服務的運營效率、客戶增值服務的提供能力，以及直通客戶的能力。

隨著中國經濟逐步復蘇，居民保險需求進一步釋放，保險行業前景向好。2024年，是陽光保險創業的20周年。未來，陽光保險以不變的創業初心，堅實的戰略定力，並牢牢守住風險底線，持续把自身发展融入国家大局，把深化落地以高質量發展為內涵的新陽光戰略作為核心抓手，向著「科技能力領先，價值創造強勁，客戶思想驅動」的發展目標不斷前進。同時，也相信在更加科學優化的金融監管治理格局下，像陽光保險這樣找准自身定位、明確自身目標的高質量金融企業在服務整個國家戰略的過程中將迎來更具活力向上的發展。

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