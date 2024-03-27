稀缺標的 內地中升代唯一上市險企 陽光保險交出質優業績答卷

香港，2024年3月26日 - (亞太商訊) - 2023年，中國經濟破浪前行，延續回升向好態勢，保險企業作為現代金融體系的重要支柱，在推動經濟回暖的過程中發揮了關鍵作用。近日，新晉上市的陽光保險集團股份有限公司（「陽光保險」或「公司」，6963.HK）完成首個完整財務年，發佈2023年度業績，交出了一份靚麗的業績答卷，備受市場關注。

業績報告顯示，2023年，陽光保險實現總保費收入人民幣（下同）1,189.1億元，同比增長9.3%；歸屬於母公司股東的淨利潤37.4億元；內含價值1,040.6億元，可比口徑較上年末增長6.4%；總資產規模5,136.9億元，同比增長13.3%。在複雜多變的環境之下，作為內地保險業中生代「領軍者」，同時也是新世紀以來內地成立的205家保險企業中，唯一一家成功上市的傳統保險企業，陽光保險持續保持了較快增長，實屬難能可貴。

在陽光保險2023年業績發佈會上，有提問表示，本世紀成立的205家保險公司中，陽光作為唯一成功上市的傳統險企，能取得今天的成就的關鍵因素是什麼？董事長張維功就這一問題談到，陽光能走到今天主要是兩點核心：初心和定力。在內地的237家保險企業和5200多家金融機構中，只有陽光是經歷了完整的創業而設立的公司。陽光歷經艱難的創業歷程，源於初心就是「打造一家受人尊重的百年企業」。而陽光也把這一初心內化成了一種定力：堅守主業、穩健經營、價值發展。

發佈會上的這一回答也良好地闡釋了陽光保險為何成為了當前市場中稀缺的「穩健與活力並存」的優質標的。

強化價值發展核心能力 支撐長期穩健增長

2023年，陽光保險提出以模式創新打造「價值陽光」，堅持以價值發展為核心，持續優化業務結構、提升業務品質，通過產品服務體系建設、戰略渠道佈局等舉措進一步強化價值發展的核心能力，價值工程逐步顯現成效。強大的價值創造能力，為公司的長期穩健增長注入源源不斷的動力。

於2023年，陽光財險車險智能生命表工程突破「最後一公里」，實現行業領先的風險定價能力、風險成本剛性管理和最優資源配置全智能化；非車數據生命表與信用保險生命表也取得實質性進展，並逐步應用至經營端。陽光人壽「一身」差異化、「兩翼」價值化的路徑日漸清晰，高素質、高產能、高價值、高收入、高品質的公司「五高」追求初步實現；同時，公司深化落地客戶思想，創新性打造「三張保單保一生、五張保單全家福、七彩陽光滿堂紅」的全生命週期保障配置方案，進一步構建客戶驅動型發展模式。全年個險渠道新單期繳保費收入43.0億元，同比增長46.5%；職域營銷新單期繳保費收入實現翻倍以上增長；隊伍學歷、活動人產、產品價值率、13月繼續率、業務員收入等經營指標全方位改善提升。

雙輪驅動科技創新體系 智能化轉型促高質量發展

業績穩健增長的背後，是陽光保險充分應用科技賦能產品、服務、管理、風控等各領域，並持續提升價值貢獻的成果。近年來，伴隨大數據、雲計算、人工智能等技術在保險行業加速滲透，保險科技已成為行業滿足市場新需求及藍海市場拓展的重要生產力。

作為業內較早開啟數字化建設的企業，2023年，陽光保險全新啟航並紮實推進「科技陽光」戰略落地，以機制創新為突破，構建內部自主創新和外部協同創新的雙輪驅動科技創新體系，公司科技能力全面提升。

過去一年里，陽光保險全力把握AI創新發展趨勢，將自研AI大模型列為公司戰略工程，領先研發具有自主知識產權的陽光正言GPT大模型，已經在客戶服務、銷售支持、智能理賠等場景應用。同時，公司持續深化數字化轉型，加快數字化客戶洞察、數字化營銷、數字化運營、數字化風控、數字化產品創新五大核心能力建設，以數字化智能化轉型推動公司高質量發展，取得卓有成效的成果。

數據顯示，2023年，陽光保險通過大數據整合和客戶畫像應用，客戶轉化率同比增長99.5%；運用大數據、文本挖掘等手段促成銷售，賦能人均產能提升；在智能諮詢、智能定損等智能業務辦理上，產壽險業務客戶線上自助辦理率91%，智能化服務的客戶滿意度90.2%；在風險防範方面，新增上線210項、優化147項風險監測識別指標，有效監測識別和管控風險；在產品創新方面，「基於里程的新能源車模型」應用數據挖掘技術，大幅提升新能源車業務能力。全面的科技賦能，不僅提高了陽光保險的運營效率，也讓公司在發展的過程中始終保持競爭力，進而成為增厚公司盈利的強勁引擎。

在科技創新、深化改革、價值發展疊加效應驅動下，陽光保險內生性動力愈發強勁。同時，即將迎來創業20周年的陽光保險，多年來保持穩定的公司治理以及不變的「敢於挑戰、堅韌不拔」初心，公司發展路徑愈發堅實穩健，也由此取得了當前來之不易的成績。

相信在以陽光保險為代表的民營企業隊伍愈發壯大的背景下，有望為經濟復蘇帶來更多助推力量，我國經濟健康可持續發展可期，長期向好的基本面將更加穩固。

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