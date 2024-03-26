茶百道取得港交所“入場券” 2023門店零售總額近170億

香港，2024年3月26日 - (亞太商訊) - 2023年以來，中國餐飲市場復蘇勢頭強勁，為進一步搶佔市場份額，頭部企業積極開放加盟，持續跑馬圈地。在現制茶飲賽道，各品牌爭芳鬥豔，發展如火如荼，門店擴張亦是行業主旋律，連鎖化程度不斷提高。與此同時，通過登陸資本市場打開直接融資渠道，為開疆辟土籌集糧草，也成為一眾現制茶飲巨頭的必選項。

繼摘得「新茶飲第一股」頭銜的奈雪的茶（02150.HK）於2021年6月底在香港上市後，茶百道、蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨四大現制茶飲頭部玩家也紛紛將目光瞄準港交所，先後遞交上市申請資料。這其中，茶百道快人一步，已於今年3月24日通過聆訊，赴港IPO進入衝刺階段，預計將於近期開始招股。

產品層次豐富，經典款與新品齊發力

發源于成都的茶百道，經過十余年的健步發展，一步步走向全國，並躋身中國現制茶飲第一梯隊，2023年門店零售總額已達到人民幣169億。截至目前，公司的門店網絡已遍佈全國所有31個省市及各縣級城市。根據弗若斯特沙利文的報告，按2023年零售額計，在中國現製茶飲店市場中排名第三，市場份額達到6.8%。

在產品研發方面，茶百道始終不遺餘力。依託於行業領先的研發能力，公司已經形成了由經典茶飲、季節性茶飲及區域性茶飲構成的豐富產品矩陣，每一類產品各具特色，能夠滿足不同消費者群體的多元化消費需求。經典款與新品的碰撞，讓公司產品持續為消費者帶來品質穩定兼具差異化的體驗，打牢發展的根基。

憑藉對消費者口味喜好的把握與持續產品配方升級，茶百道已經形成了多個深受消費者長期喜愛的經典產品。以2023年度為例，公司每家茶百道門店的月均SKU為68款飲品，其中經典產品SKU占比將近40%。楊枝甘露、招牌芋圓奶茶及茉莉奶綠等經典產品，2023年均售出逾6,000萬杯，已成為其經典產品符號。

除了經典產品外，茶百道也十分注重新品開發，針對消費者口味喜好的變化，而適時推出新季節限定款或區域限定款產品，如烏漆嘛黑、草莓奶凍等季節性產品一經推出即熱銷，廣受消費者好評。2023年，公司共計研發250多款產品，其中上新48款產品，並完成對13款經典產品配方的升級。

高效共贏的商業模式，業績增長強勁

相較于直營模式，茶百道自創立之初便堅定走加盟路線，與加盟商互利共贏，以便更快速地擴展市場並樹立品牌影響力。由此，公司建立了可以平衡規模、質量及回報的具有差異化及競爭力的商業模式，並通過事實證明其行之有效性。

受益於此，茶百道的門店網絡得以實現快速擴張，並最終建立了覆蓋全國所有省市的廣泛的門店網絡。招股書顯示，中國的茶百道門店數量已由截至2021年1月1日的2,242家擴張至截至2023年12月31日的7,801家，並進一步擴張至截至最後實際可行日期的7,927家，呈現逐級躍升態勢。

根據茶百道最新披露的財務數據，2020年至2023年，茶百道的營收分別是10.8億元、36.44億元、42.32億元、57.04億元，復合年增長率74.2%；歸母凈利潤分別為2.38億元、7.56億元、9.54億元和11.39億元，復合年增長率78.4%。

隨著宏觀政策暖風頻吹、經濟托底力度加大，2024年需求改善的方向將更加明朗，消費信心預計穩步回歸。龍頭股估值中樞有望抬升，同時優質消費類企業的長期投資價值將重新受到投資者重視。已經挺進IPO「決賽圈」的茶百道，有望捷足先登，成為今年第一家港股上市的現制茶飲企業，並吸引投資者注意力。

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