映宇宙公佈23年全年財務業績公告

香港,2024年3月26日 - (亞太商訊) - 映宇宙集團有限公司(「映宇宙」或「集團」,股份代號:3700.HK)公佈截至2023年12月31日全年業績。 報告期內,集團總收益為6,845百萬人民幣,較2022年同比增長8.3%;年内利潤為401百萬人民幣,同比扭亏为盈;经调整净利润426百万人民币,較2022年同比增长9.9%。其中,集團增值服務收益為5,220百萬人民幣,佔集團整體收益76.3%;娛樂內容服務收益為959百萬人民幣,佔集團整體收益14.0%。 直播及社交基本盤穩固 平臺優勢不斷擴大 2023年,映宇宙集團通過不斷優化的精細化運營策略,直播業務保持了健康穩健的發展勢頭。旗艦產品“映客直播”通過續優化主播資源管理及激勵政策,提升了平臺的商業變現能力。集團多年來在直播領域沉澱的平臺優勢,對集團在多賽道、多產品組合矩陣式發展的策略佈局起到了有效支撐。這一系列舉措有效地推動了直播社交生態的健康發展,打造了健康且富有活力的直播生態,為集團貢獻了穩健的現金流。 社交業務延續了產品矩陣的優勢,通過不斷優化社交產品矩陣的變現邏輯,調整用戶匹配機制,對會員權益進行精細化升級,提升整體市場競爭力。多年以來,直播和社交已經成為了集團核心業務,穩健的發展勢頭為本集團提供了穩定且豐厚的現金流支持,也有效推動了本集團在更多業務領域的深度拓展和持續創新。 短劇等創新業務成為第二增長動力 再度印證集團創新方法機制 集團在2022年下半年準確洞察到短劇市場的蓬勃發展趨勢,迅速佈局並投入資源,借助於公司在直播和社交業務中積累的先發優勢,並依託於集團成熟而高效的中臺支持體系及內部管理機制,對短劇領域進行了深入的行業鏈條梳理和產品快速推出。集團在短劇市場的競爭中迅速脫穎而出,躋身短劇頭部企業,成功快速吸引並積累大量用戶,有效地佔領市場高地。 集團在細分創新賽道中孵化出多款兼具成功率和快速盈利能力的現象級產品,印證了集團創新發法論的快速複用能力。基於多年的經驗積累和對市場需求的敏銳洞察,使集團始終能夠把握市場熱點賽道,能夠在不斷變化的市場環境中持續創新、不斷前行。 抓住全球發展機遇 出海戰略見成效 集團在海外市場的快速拓展和產品本地化推進戰略正在取得顯著成效。報告期內,憑藉在音視頻社交領域多年積累的經驗,集團持續優化產品和運營策略,部分社交產品已成功登上越南等地的暢銷排行榜,並逐步擴展至其他東南亞國家,以及中東等新興市場,驗證了集團出海實現商業閉環,也為集團海外業務的未來發展奠定了堅實基礎。 出海戰略的快速驗證體現了集團在全球市場佈局和產品本地化方面的卓越能力。通過深入瞭解當地用戶需求、建立本地化團隊、與當地合作夥伴緊密合作,集團成功將運營經驗推廣複用到海外市場,並取得了顯著的銷售成績。這一成就不僅反映了集團在國際化經營方面的戰略眼光,也展現了其在產業鏈延伸和全球市場競爭中的領先地位。 展望未來,集團將繼續穩固並深化核心業務,通過豐富直播社交生態,擴大平臺優勢,以滿足全球用戶不斷增長的多元化需求。同時,集團將積極進軍海外市場,依託已積累的市場拓展經驗,加速核心市場的競爭優勢鞏固,並拓展新興市場,以全面打開海外市場的增長空間。此外,集團將緊跟前沿技術革新步伐,特別是在人工智慧和Web3.0等領域加大投入,積極擁抱新技術,推動與各業務場景的深度融合。通過優化產品體驗、強化用戶關係鏈、研發適應不同市場的新產品,以及提升技術融合能力,集團將構築起一個更為先進、智能的互聯網新生態,引領行業向高質量、全面智能化的發展邁進。展望未來,集團將不斷打造核心競爭力,為用戶帶來更豐富、更便捷、更個性化的服務體驗,實現持續穩健的發展。 關於映宇宙集團有限公司: 映宇宙(3700.HK)是中國領先的互動社交平臺。2015年5月,核心產品映客直播的上線,開創了國內移動直播潮流。2018年7月,成立僅3年的映客即在香港成功上市,成為港交所娛樂直播第一股。映客不斷深耕音視頻領域,上市後圍繞“矩陣式產品”戰略進行集團化發展佈局。基於成熟的產業中臺系統,針對眾多垂類市場和人群需求,陸續孵化出多款現象級產品;同時打通線上線下多元場景,佈局海外市場,從單一產品轉型為矩陣式產品帶動業績增長的公司。2022年,映客更名為映宇宙,旨在基於全新技術形態,創建現實與虛擬相結合的多維社交矩陣。2023年,集團的創新能力再次得到印證,開發的微短劇專案迅速躋身行業第一梯隊。 有關更多資料,請訪問映宇宙IR網站:https://ir.inkeverse.com/sc/ir_overview.php 如有垂詢,請聯絡慧悅公共關係顧問集團有限公司: Jaon Guo/Willa Xie 電郵:Jason.Guo@intelligentjoy.com/Willa.Xie@intelligentjoy.com



