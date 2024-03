Tuesday, 26 March 2024, 15:03 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)派息分紅比例持續走高,2023年純利翻倍

香港,2024年3月26日 - (亞太商訊) - 3月25日,朝雲集團發佈2023年全年業績,純利1.73億元,勁增164%,營收16.16億元,同比增長11.7%。派息分紅比例持續走高,2023年股息率達 8%。 公司現金流充裕,抗風險能力強 財報顯示,朝雲集團擁有充足的現金儲備。截至2023年末,擁有現金、現金等價物及各項銀行存款總額為人民幣29.01億元。憑著穩健的經營原則,有效的成本管理措施,構築了較強的抗風險能力,保障公司收入穩步增長、現金流及溢利持續穩定,在市場競爭中始終保持優勢。 持續優化產品結構,提升高利潤率產品占比 隨著產品結構改善、供應鏈優化的雙管齊下,朝雲集團2023年毛利率上升了2.9個百分點。 公司一方面推出具有差異化、強功效性、成分健康的產品品類,打造多款如超威羥呱酯驅蚊噴霧、超威驅蚊花露水、威王家居清潔系列等高毛利的大單品;同時升級現有產品線並開發高利潤率的新產品,逐步優化產品結構,進一步提升集團的盈利能力。另一方面,對自有工廠及外協工廠的精益化管理,提升供應鏈效率,優化經營成本;緊貼市場行情,通過集中採購、戰略合作及技術創新等多種方式,實現降本增效,提升成本競爭力。 線下業務穩健發展,新興電商高速發展 得益于加強高毛利產品的分銷,提升分銷點的質量,以及推行多品類的分銷覆蓋,朝雲集團2023年線下渠道穩健發展,收入10.66億元,同比增長12.2%;線上渠道方面,在深耕京東、拼多多及淘寶等傳統電商渠道的同時,借力市場風口,快速發展社群業務以及抖音等新興電商銷售渠道,快速增長達10.7%,營收5.50億元。 此外,朝雲集團善於利用營銷賦能,以數字化、社交化及個性化的營銷策略推廣其品牌及產品,通過聯合《中國國家地理》發起“8小時不帶包露營挑戰”活動、共創《給蚊子上一課》公益短片,以及攜手多位明星打造“大掃除用威王”營銷節等,全面打通品牌傳播鏈路,實現全民關注和品效合一。 寵物線下門店旋風式擴張,創造增長亮點 2023年,朝雲集團戰略收購爪爪科技和深圳米樂雲,高速拓展寵物線下門店,寵物業務的快速發展。爪爪科技旗下品牌爪爪喵星球在傳統寵物行業資源積累沉澱,線下服務優勢明顯,主要覆蓋購物中心的高端消費群體;米樂乖乖生活館則有較強的線上推廣以及會員營銷等方面的運營能力和市場推廣能力,深入消費者生活社區。兩者在運營邏輯、門店選址等方面互補協同。 在朝雲集團的賦能下,兩大寵物線下實體門店品牌已實現降本增效,提升了費率以及單店產出,公司打造出可盈利、可複製、可持續的商業模型,從深圳、上海出發,向全國市場輸出,截至3月,朝雲集團已設立30家寵物線下門店。預計未來仍會保持高速度開店,繼續創造增長亮點。



話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network