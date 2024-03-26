張亞東：困難時期的好企業 代建龍頭綠城管理引領行業發展

香港，2024年3月26日 - (亞太商訊) - 當前，中國房地產行業正面臨新階段、新形勢和新需求，側重輕資產開發服務的代建模式抓住市場機遇，市場規模快速擴張。2024年3月22日，「中國代建第一股」綠城管理（09979.HK）成功舉辦年度業績發佈會，董事會聯席主席張亞東先生在問答環節詮釋了業績高增的秘訣。

業績顯示，於2023年，綠城管理新拓業務規模穩步增長，營收與利潤持續提升，保持了代建行業的絕對龍頭地位。期內，公司持續經營收入達到人民幣（下同）3,302.4百萬元，同比增長24.3%；毛利達1,722.3百萬元，同比增長24.0%；歸屬於公司股東的淨利潤達到973.6百萬元，同比增長30.8%；經營活動現金淨流量達955.1百萬元，無銀行負債且現金流充足。同時，公司管理層宣佈擬維持100%派息比率，與股東、投資人共用公司發展成果。

無懼地產下行，代建逆勢增長，好企業浮出水面

張亞東指出，當前中國房地產仍處於逐級下行階段，預計在明後兩年將出現穩定發展態勢。下行週期中，仍出現強勁增長的細分領域和細分行業，代建便是個中翹楚。

張亞東表示，綠城管理用自身良好的業績向社會和市場證明，“我們是困難時期的一家好企業”。

未來幾年，代建行業將在政策及市場的共同作用下，迎來更大發展空間。張亞東研判，在保障性租賃住房層面，未來兩年還將有360萬套左右規模，綠城管理會成為政府建設保障房業務的首選，擁有大幅增量空間。同時，出於利潤和公司健康發展的綜合考慮，綠城管理亦將平衡政府代建、商業代建、資方代建等業務模式，把握當前行業機遇，並對未來充滿信心。

代建行業「新」欣向榮，牽頭成立行業協會志在長遠

在張亞東看來，代建行業尚處於發展初期階段，屬於新業務、新模式、新賽道，面臨著一片廣袤的藍海。

截至目前，綠城管理是全國唯一具有一級資質的代建企業，也是中國唯二的上市代建公司。2023年，公司繼續保持房地產開發服務領域第一身位，連續八年保持20%以上的市場佔有率。

在行業入局者激增的背景下，為推動中國代建行業的規範、健康發展，於2023年11月，綠城管理在中國房地產行業協會的支持下，牽頭成立了中國代建行業協會，張亞東出任協會會長。

以賦能和服務為宗旨，中國代建行業協會將在張亞東主席的帶領下，積極發揮橋樑作用，逐步發展會員企業，制定規範性的行業標準指引，與政府、企業、業主乃至整個社會的利益相關方密切溝通合作，不斷提升市場對代建行業的認知，促進代建行業的長期繁榮與可持續發展。

時不我待，作為中國房地產輕資產開發模式的先行者與引領者，相信綠城管理，將會在中國構建房地產開發新模式的進程中，將代建行業推向一個新的高度。

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