張亞東:困難時期的好企業 代建龍頭綠城管理引領行業發展

香港,2024年3月26日 - (亞太商訊) - 當前,中國房地產行業正面臨新階段、新形勢和新需求,側重輕資產開發服務的代建模式抓住市場機遇,市場規模快速擴張。2024年3月22日,「中國代建第一股」綠城管理(09979.HK)成功舉辦年度業績發佈會,董事會聯席主席張亞東先生在問答環節詮釋了業績高增的秘訣。 業績顯示,於2023年,綠城管理新拓業務規模穩步增長,營收與利潤持續提升,保持了代建行業的絕對龍頭地位。期內,公司持續經營收入達到人民幣(下同)3,302.4百萬元,同比增長24.3%;毛利達1,722.3百萬元,同比增長24.0%;歸屬於公司股東的淨利潤達到973.6百萬元,同比增長30.8%;經營活動現金淨流量達955.1百萬元,無銀行負債且現金流充足。同時,公司管理層宣佈擬維持100%派息比率,與股東、投資人共用公司發展成果。 無懼地產下行,代建逆勢增長,好企業浮出水面 張亞東指出,當前中國房地產仍處於逐級下行階段,預計在明後兩年將出現穩定發展態勢。下行週期中,仍出現強勁增長的細分領域和細分行業,代建便是個中翹楚。 張亞東表示,綠城管理用自身良好的業績向社會和市場證明,“我們是困難時期的一家好企業”。 未來幾年,代建行業將在政策及市場的共同作用下,迎來更大發展空間。張亞東研判,在保障性租賃住房層面,未來兩年還將有360萬套左右規模,綠城管理會成為政府建設保障房業務的首選,擁有大幅增量空間。同時,出於利潤和公司健康發展的綜合考慮,綠城管理亦將平衡政府代建、商業代建、資方代建等業務模式,把握當前行業機遇,並對未來充滿信心。 代建行業「新」欣向榮,牽頭成立行業協會志在長遠 在張亞東看來,代建行業尚處於發展初期階段,屬於新業務、新模式、新賽道,面臨著一片廣袤的藍海。 截至目前,綠城管理是全國唯一具有一級資質的代建企業,也是中國唯二的上市代建公司。2023年,公司繼續保持房地產開發服務領域第一身位,連續八年保持20%以上的市場佔有率。 在行業入局者激增的背景下,為推動中國代建行業的規範、健康發展,於2023年11月,綠城管理在中國房地產行業協會的支持下,牽頭成立了中國代建行業協會,張亞東出任協會會長。 以賦能和服務為宗旨,中國代建行業協會將在張亞東主席的帶領下,積極發揮橋樑作用,逐步發展會員企業,制定規範性的行業標準指引,與政府、企業、業主乃至整個社會的利益相關方密切溝通合作,不斷提升市場對代建行業的認知,促進代建行業的長期繁榮與可持續發展。 時不我待,作為中國房地產輕資產開發模式的先行者與引領者,相信綠城管理,將會在中國構建房地產開發新模式的進程中,將代建行業推向一個新的高度。



