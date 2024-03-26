日清食品公布2023年全年業績 純利上升5.6％至330.2百萬港元



香港，2024年3月26日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今天公布截至2023年12月31日止年度之全年業績。 集團錄得收入3,833.2百萬港元，毛利為1,303.1百萬港元。毛利率由2022年的32.0％（重列）增加2.0個百分點至2023年的34.0％，主要由於2022年香港及中國內地實施價格調整，以抵銷生產成本飆升以及主要原材料成本緩和所致。公司擁有人應佔溢利按年增加5.6%至330.2百萬港元，純利率從2022年的7.7%（重列）升至8.6%，集團於報告期內的每股基本盈利上升至31.64港仙。董事會建議派發末期股息每股15.82港仙，全年派息比率為50.0％。集團的財務狀況保持穩健，於2023年12月31日的現金淨額約為1,310.4百萬港元及可動用銀行融資額度為820.0百萬港元。 即食麵及非麵類之業務回顧及前景 年內，來自香港及其他亞洲業務的收入為1,513.2百萬港元。由於銷售量下降削弱了若干固定成本開支的最優化利用，分部業績為85.1百萬港元。與此同時，中國內地業務於年內錄得收入2,320.0百萬港元，分部業績增加11.8％至350.6百萬港元，主要原因為2022年實行價格調整及年內原材料成本下降。 集團於年內繼續推行高端化策略，並推出新產品以擴展產品組合，推動即食麵業務的增長。年內，集團接續為「合味道」、「出前一丁」、「日清拉王」、「日清U.F.O」、「福」及「公仔」等品牌增添新口味，以鼓勵及刺激消費。集團亦推出了不含過敏和肉類成分的米粉及植物肉產品，並與多方合作，包括與一間服裝公司合作推出兩款即食碗麵，與深圳一間會員倉庫式商店合作，為顧客推出「合味道泡麵桶」，以及與日本動漫《死神》和《陰陽師》合作，於中國內地推出「合味道」聯名款。此外，日清越南主要從事生產及銷售袋裝即食麵，品牌包括「Mi Cay Nissin」、「365 Non-fried Noodles」及「日清拉王」，其表現於年內有所改善。 集團繼續拓展其非麵類業務，以促進產品組合多元化發展。年內，集團將重心擴展至優質冷凍食品產品，並進一步擴大在不同銷售管道的布局，以增加銷量。年內，由於疫情消退及經濟活動復甦，香港的分銷業務錄得反彈。此外，集團已完成對香港東峰的收購，因香港東峰全資擁有上海東峰，從而進一步擴大了中國內地的分銷網絡。集團繼續拓展「Kagome」業務於不同地區的銷售渠道，亦將「日清穀物麥片」在香港及中國內地的成功經驗複製到東南亞新市場，當中新加坡的銷售額及銷量均有所增長。另外，集團已將由羽衣甘藍製成的日本蔬菜飲料「Aojiru」或直譯「青汁」具策略性地加至產品組合，以及推出「日清乳酪系列」進一步豐富產品線，以把握消費者健康生活方式所帶來的機遇。此外，玉米片巧克力零食「日清可可脆批」亦獲得市場熱烈正面回響。鮮切蔬菜業務的分銷渠道亦有所擴展，於2023年的銷售額及銷量均錄得增長。 日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「儘管全球經濟表現出勝於預期的強勁復甦，但消費市場仍是機遇及挑戰並存。我們很高興看到集團針對核心即食麵產品所實施的高端化策略及定期推出新口味，持續為我們的消費者提供新鮮感，並且取得顯著成果。我們在非麵類業務進一步實行產品多元化策略，拓寬了收入來源，增強了我們發展核心業務和應對挑戰的基礎。我們對未來的業務營運環境保持審慎樂觀的態度。日清食品將基於多元化的產品組合及高端化策略，繼續加強整體競爭力。我們將致力拓展香港及中國內地的品牌知名度，開拓新的業務領域，從而帶動收入及利潤持續增長。」 有關日清食品有限公司 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。 日清食品被納入5項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。 詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。



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