陽光保險2023業績出爐：保持定力均衡發展 價值創造能力遞增

香港，2024年3月26日 - (亞太商訊) - 近期，中國政府陸續出台了一系列鼓勵和支持保險業發展的政策措施，為行業發展注入了強大的活力與動力。作為21世紀以來內地成立的205家保險企業中，唯一一家上市的傳統險企，陽光保險集團股份有限公司（「陽光保險」或「公司」，6963.HK）于近日發佈上市後首個完整經營年度的業績公告，交出高質量答卷。公司於2023年持續聚焦主業發展，以不變的創業初心、強大的戰略定力、穩定的企業治理，在複雜的經濟環境下，依然保持了各項業務穩健增長，價值創造能力持續增強，增長態勢良好。

根據業績公告，2023年，陽光保險實現總保費收入（單位：人民幣，下同）1,189.1億元，同比增長9.3%。實現保險服務收入599.0億元，同比增長7.5%。歸屬於母公司股東的淨利潤37.4億元。內含價值為1,040.6億元，可比口徑較上年末增長6.4%。總投資收益率3.3% ，綜合投資收益率4.8%。

壽險著力推進「一身兩翼」發展 新業務價值快速增長

壽險業務是陽光保險的核心業務之一，也是其持續經營、穩健發展的基礎。2023年，公司壽險業務堅持以價值發展為核心，不斷加強資產負債匹配、償付能力充足等基礎管理，持續優化業務結構、提升業務品質。在銷售渠道多元並進戰略下，著力推進「一身兩翼」發展；同時深化推進「縱橫計畫」落地，圍繞客戶家庭的全生命週期需求，成功推出「三張保單保一生、五張保單全家福、七彩陽光滿堂紅」產品配置理念與保單體系，客戶思想持續落地，新業務價值節節向上。

數據顯示，陽光人壽2023年實現總保費收入746.0億元，同比增長9.2%；其中新單期繳保費收入181.0億元，同比增長22.7%；一年新業務價值36.0億元，可比口徑同比增長44.2%。截至2023年末，有效客戶數1,307萬。

業務拓展策略上，陽光人壽積極推進渠道多元化、多結構的全面發展模式，取得了諸多突破性進展。在個險渠道，公司持續推進並深化差異化經營管理模式，精準挖掘差異化的客戶需求，業務發展實現提質增效。

2023年個險渠道實現總保費收入186.7億元，同比增長18.1%，其中新單期繳保費收入43.0億元，同比增長46.5%。實施分客群精細化經營策略下，隊伍產能與績優人員數量大幅提升，個險渠道人均產能2.1萬元，同比增長44.4%，達到MDRT標準人數同比增長84.7%。傳統營銷方面，升級新人培育體系，提升新人客戶經營能力，2023年，新人人均產能約1.5萬元，同比提升50.2%。陽光特色的職域營銷價值發展模式逐步成型，2023年新單期繳保費收入實現翻倍以上增長。

銀保渠道持續優化業務結構，價值型業務貢獻佔比明顯提升。其他渠道堅定穩中求進戰略，持續探索價值發展新模式，滿足多場景下客戶需求。

財險業務結構和品質持續優化 盈利水平有效提升

財險業務是陽光保險的另一大優勢業務。2023年，財險業務以「車險智能生命表」「非車數據生命表」與「信用保險生命表」三張生命表為根本抓手，全面打造風險定價和資源配置的核心能力，將車險真正打造成財險穩定盈利的基礎，同時實現非車業務的平衡發展。財險業務規模快速增長，盈利水平持續提升，業務結構和品質持續優化，高質量發展邁上新台階。

數據顯示，2023年，陽光財險主要價值業務和戰略性板塊保持快速增長，實現原保險保費收入442.4億元，同比增長9.6%；承保綜合成本率98.7%，同比優化0.7個百分點，承保利潤5.7億元，同比增加3.4億元；截至2023年12月31日，有效客戶數1,920萬。

在機動車輛險方面，陽光財險車險原保險保費收入261.4億元，同比增長6.1%，承保綜合成本率98.9%，實現承保利潤2.9億元。

在非機動車輛險方面，陽光財險非車險原保險保費收入181.0億元，同比增長14.9%。其中，農險保費增速42.1%，政策性健康險保費增速65.3%。承保綜合成本率98.6%，實現承保利潤2.9億元。

同時，陽光財險圍繞「夥伴行動」商業模式，以打造值得信賴的企業風險管理夥伴為目標，通過「保險+科技+服務」的形式，為多個領域成功打造行業專屬的風險管理解決方案，真正站在客戶視角共同管理風險。2023年，累計為1.4萬個企業客戶提供科技減災和專業風險諮詢服務。

總體而言，2023年，陽光保險專注主業發展與價值創造能力提升，持續深化落實客戶戰略與客戶思想，實現了壽險、財險兩大業務板塊的均衡發展，並進一步夯實風險底線，交出一份亮眼的成績單。這家從創始人開始創業將滿20周年的企業，以一直以來保持不變的奮鬥初心和穩定的公司治理，實現穩健增長。展望2024年，隨著政策持續發力，信心提振、內需擴大、居民養老和財富管理需求釋放，保險行業發展空間將進一步打開。借助行業高速發展的東風，公司有望在市場競爭中奮勇爭先，實現更為穩步優質的成長。

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