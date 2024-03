Tuesday, 26 March 2024, 09:19 HKT/SGT Share:

來源 ALO 家長教育APP 「ALO父母心」與香港教育大學協作 以學術研究助SEN學童家長把握「黃金期」為子女提供支援

並聯合香港警務處推廣保護兒童訊息

多位教育界翹楚出席座談會 探討人工智能技術應用及如何為學童提供理想成長環境

香港,2024年3月26日 - (亞太商訊) - 「ALO 父母心」家長教育APP/數碼平台宣布與香港教育大學﹙教大﹚協作,為有特殊教育需要的學童﹙SEN學童﹚及其家長提供更多支援。適逢平台推出一周年,ALO父母心亦公佈將作出重大系統更新並擴展內容範疇, 其中包括與香港警務處合作推廣有關保護兒童的訊息。為隆重其事,ALO父母心今日特意為「ALO父母心與香港教育大學協作」舉辦啟動儀式和首場座談會,除公佈與教大的協作範圍和方向外,更邀請到眾多教育界翹楚到場就包括如何在教育範疇應用人工智能等的議題分享真知灼見。而香港警務處亦派代表在活動上推廣有關保護兒童的訊息。出席是次活動的嘉賓包括教育局副局長施俊輝先生JP、香港教育大學冼權鋒教授MH、香港警務處 刑事部支援科 余鎧均總警司、家庭與學校合作事宜委員會方奕展主席、香港道教聯合會圓玄學院副主席湯修齊MH, JP、香港教育大學容煒灝博士及滬江小學鍾振文校長等。 一眾主禮嘉賓主持「ALO父母心與香港教育大學協作」啟動儀式,包括(左起):家庭與學校合作事宜委員會 方奕展主席、九龍城民政事務專員 蔡敏君女士 JP、政府新聞處 陳偉偉處長、香港警務處沙田警區指揮官 梁子健總警司、香港教育大學 冼權鋒教授MH、「ALO 父母心」創辦人 曾祥先生JP 、教育局副局長施俊輝先生JP、香港警務處 刑事部支援科 余鎧均總警司、中央政府駐港聯絡辦新界工作部 黃展豪副處長、全國政協委員 羅卓堅先生JP、香港道教聯合會圓玄學院副主席 湯修齊先生MH, JP 活動主禮嘉賓、香港特別行政區政府教育局副局長施俊輝先生JP表示:「我很高興出席『ALO 父母心與香港教育大學組成策略性伙伴』啓動儀式及首場座談會,同時見證ALO父母心的一歲生日。亦十分高興見到這一年ALO 團隊持續優化『ALO 父母心手機應用程式平台』,聯繫更多學校以擴展服務,致力推動及提升香港家長教育素質。另外,我也喜見 ALO 與香港教育大學合作,組成策略性伙伴,讓家長透過數碼平台有系統地學習有效的育兒方法及知識。我想藉此機會衷心感謝 ALO團隊和香港教育大學一直以來為家長教育所作出的努力和貢獻。ALO 運用人工智能科技,再配合香港教育大學團隊的專業知識及經驗,對於有特殊學習需要的學生家長而言,育兒的路從來都不平坦,教育局十分重視家長教育。家長的關心和愛護,以及學校的教導和支援,對培育孩子成長是非常重要的。教育局致力支援有不同需要的家長,當中的措施包括推出『家長智net』資訊平台以及『融情‧特教』資訊網站等,除適時發放支援學生身心發展的重要資訊外,同時亦為家長提供照顧有特殊教育需要子女的實用資訊和短片等,協助家長建立良好的親子關係和促進子女身心發展。家長教育的成功推行,實在有賴各方面的支持和配合。這次 ALO 與香港教育大學和香港警務處的合作便足以印證跨界別、跨專業合作的重要性。在未來的日子,我希望各位繼續一起協力提升社會對家長教育的重視,為孩子締造愉快、健康的學習和成長經歷,讓他們樂於學習、發揮潛能、盡展所長。」 ALO父母心創辦人曾祥先生JP於活動上致詞 ALO父母心創辦人曾祥先生JP表示:「自2023年推出以來,ALO父母心不知不覺已經投入服務一年。多得同事們的努力以及社會各界對我們的支持和鼓勵,ALO父母心取得亮麗的成績,短短一年已吸引超過100間學校的參與之外、近期亦不斷收到不少校長及負責家長教育的老師主動聯絡我們期望盡快開通服務。但我們未有因而停步,持續地收集各方意見,致力改善平台內容的質與量、優化功能及用戶體驗,以及拓展服務覆蓋範疇。ALO父母心即將推出的4.0加強版本會增設『特殊教育』、『國民教育』和『守法教育』等範疇,並透過與不同伙伴合作,打造更具權威性的內容。其中,ALO父母心會與香港教育大學協作,以推出家長教育和特殊教育證書課程。另外我們亦非常感謝香港警務處與我們合作,向社會大眾推廣有關保護兒童的訊息。我期待ALO父母心能繼續連結社會各界,為下一代打造更愉快幸福的成長環境。」 與教大協作推出家長教育和特殊教育證書課程 把握「黃金期」為SEN學童提供支援 對於SEN學童而言,在「黃金期」即3至6歲期間如能盡早獲得識別及介入服務,對於他們融入主流教育體制至關重要。但香港現時對於SEN學童支援服務供不應求,而這情況令家長出現壓力,甚至因為照顧子女而出現情緒問題。ALO父母心今次與教大協作推出的家長教育和特殊教育證書課程極具認受性,而由教大頒發證書亦能給予家長肯定及鼓勵,學童亦能獲得家長適切的支援。 香港教育大學校長李子建教授JP在活動上就與ALO父母心協作致辭 對於是次協作,香港教育大學校長李子建教授JP表示:「在兒童全人發展的過程中,家長擔當著相當關鍵的角色,而現時教大的師資培訓課程亦涵蓋與家長教育相關的課題,內容包括與子女溝通、家校合作以及家長支援等。與此同時,教大亦積極發展各種教育資源,例如特殊教育的電子學習教材,以協助家長在家中教導子女學習。我十分高興教大能夠與ALO父母心協作,在不久將來由教大的特殊學習需要與融合教育中心團隊為平台提供有關特殊教育的資訊及培訓,令家長更了解子女的需要、能力、興趣及志向,令子女能在正向的環境下成長。我衷心祝願教大與ALO父母心的協作能夠穩步發展,共同推動家長教育及學童的全人發展。」 座談會探討兩大主題 包括人工智能於教育上的應用以及如何為學童提供理想成長環境 今次ALO父母心舉辦的首個座談會主要探討兩大主題,分別為人工智能於教育範疇上的應用,以及如何為學童提供更好的成長環境,讓他們展現才能。人工智能的發展為我們每一位的生活帶來顛覆性改變,而ALO父母心作為一個簡單易用的完全數碼化及具互動性的平台,一直與時並進且積極應用人工智能元素以提升內容質素,務求全方位解決香港父母教育子女的痛點。ALO父母心在會上分享了一些應用人工智能的例子包括滬江小學鍾校長分享在音樂科利用人工智能影片生成平台,大大減輕老師工作量及提升學童的學習動機,教學上的靈活性大大增強,例如老師每次不需親自拍片給學生溫習,老師只需提供文字便可生成影片,以及教大容煒灝博士分享如何利用人工智能促進自主學習。 校長座談會嘉賓包括(左起):香港道教聯合會圓玄學院副主席 湯修齊先生MH, JP、三水同鄉會劉本章學校 仇恒初校長、基督教香港信義會馬鞍山信義學校 簡淑菁校長、東灣莫羅瑞華學校 卓德根校長、旅港開平商會中學 陳得南校長、香港道教聯合會圓玄學院第三中學 賴俊榮校長、沙田培英中學 朱嘉添校長、將軍澳循道衛理小學 林德育校長、聖公會慈光堂聖匠幼稚園幼兒園 李惠敏校長、家庭與學校合作事宜委員會 方奕展主席 香港教育大學容煒灝博士在分享時表示:「人工智能在教學上帶夠為學生帶來有效顯著的自主動機,其優點包括能提供個人化教學、適應性學習、能夠24/7地提供服務、支援教師角色、滿足非主流及特殊教育需要、避免人類偏見以及能夠即時反饋/行動等。」容博士更表示已親身見證AI虛擬人的生成效果,其嘴型及肢體動作都配合得十分自然,令他更期待未來ALO父母心在教育中能發揮更大貢獻。 由「ALO父母心」以人工智能生成的香港教育大學容煒灝博士AI虛擬人 滬江小學鍾振文校長則分享了有關應用人工智能於教學的實例,他表示:「滬江小學已引入ALO父母心一段時間,而人工智能的確能帶來革命性的新學習模式及教育方法,為營運學校提供具實用性的幫助。老師能預先攝錄、輸入文字內容自動生成影片並加入教學簡報,大大降低時間成本。而對於特殊教育學生,他們亦能因應需要及吸收能力調較教學速度或重複播放。特別是在流感高峰期,學校老師即使因病請假,代課老師亦可輕易提取內聯網的教材,更能銜接課程進度。」 香港教育大學冼權鋒教授MH則分享了有關如何協助基層學生展現才能的心得,他表示:「近年香港採用『雙軌式』特殊教育,因此在普通學校當中就讀的SEN學生人數逐漸上升。事實上,不少SEN學生都極具才華,例如幾年前就有自閉症選手代表香港出戰特殊奧運會並贏得金牌。其實許多學生都只是才華未展,只要利用科技加以發掘及培養,便能讓更多學生、學校、老師受惠。」 此外,活動更邀請到八位分別來自幼稚園、小學、中學及特殊教育的校長進行一節小組討論,就家校合作如何為學童提供更佳的成長環境分享意見,當中包括:香港道教聯合會圓玄學院副主席 湯修齊先生MH, JP、三水同鄉會劉本章學校 仇恒初校長、基督教香港信義會馬鞍山信義學校 簡淑菁校長、東灣莫羅瑞華學校 卓德根校長、旅港開平商會中學 陳得南校長、香港道教聯合會圓玄學院第三中學 賴俊榮校長、沙田培英中學 朱嘉添校長、將軍澳循道衛理小學 林德育校長、聖公會慈光堂聖匠幼稚園幼兒園 李惠敏校長、家庭與學校合作事宜委員會 方奕展主席。 ALO父母心4.0版本與警務處合作推廣保護兒童訊息 同時提倡關注家長身心健康 推出以來,ALO父母心持續地收集各方的意見,一直致力拓展服務覆蓋範疇,當中包括政府不同部門及大學機構提供具權威性的內容,為社會上面對不同情況的家長提供所需協助。因應教育的最新需求,ALO父母心於 4.0加強版本中增設「國民教育」和「守法教育」範疇。除此之外,亦與香港警務處合作提供提防罪案警報等最新資訊,向社會大眾推廣有關保護兒童的訊息。 對於是次合作,香港警務處 刑事部支援科 余鎧均總警司表示:「非常高興能透過『罪案警報聯網」和『安全城市大使』兩大項目與『ALO父母心』合作,為其平台提供最新的防罪滅罪信息與保護兒童的錦囊。而『ALO父母心』平台透過活潑生動的動畫提升公眾的守法意識,讓家長認識有關保護兒童的法律知識和求助方法,與警方的工作相輔相成。」 根據教育局的家長教育課程架構,家長教育的四大範疇包括「認識兒童發展」、「促進兒童健康、愉快及均衡的發展」、「促進家長身心健康」以及「促進家校合作與溝通」,而當中「家長身心健康」是很常被忽視的一環。有見及此,ALO父母心致力在平台中加入此範疇的內容,其中ALO父母心創辦人曾祥先生JP更將多年來練習的站椿及太極拳的經驗,透過「ALO父母心」手機應用程式與家長、校長、老師和學生分享,以促進大眾的身心健康。 展望未來,ALO父母心創辦人曾祥先生JP表示:「作為教育工作者,其中一條最重要的信條就是要與時並進,確保學生投身社會時掌握的是切合時代需要的知識技能。而ALO父母心作為一個教育平台,亦從未停下腳步,不斷改善平台內容的質與量、優化功能及用戶體驗,以及拓展服務覆蓋範疇,為社會上面對不同情況的家長提供所需協助,讓下一代能在愉快幸福的環境下成長。未來,ALO父母心將秉持初心,繼續履行『匯聚資源、團結香港、正向育兒、幸福明天』的使命,為構建香港幸福社會貢獻力量!」 圖片連結:https://bit.ly/3vf46x6 關於「ALO 父母心」 「 ALO父母心」成立於2021年,是香港首個家長教育數碼APP/系統平台。「 ALO父母心」以香港教育局推出的幼稚園及小學《家長教育課程架構》為藍本,製作具權威性、系統性及趣味性的多媒體資訊,全方位支援家長教育推廣工作。內容涵蓋「認識兒童發展」、「促進兒童健康、愉快及均衡的發展」、「促進家長身心健康」及「促進家長合作與溝通」四大範疇。 「 ALO父母心」擁有專業教育團隊,負責籌劃、製作、支援及監管平台之多媒體家長教育內容,靈活應對新一代父母教養兒童之需要,為本地學校及家長提供家校互動、溝通和分享經驗的全新空間,與各界攜手為孩子的未來共同努力。 此新聞稿由縱橫傳訊顧問服務有限公司(SCC)代「ALO 父母心」發放。如欲查詢或索取更多資料,請聯絡: 縱橫傳訊顧問服務有限公司(SCC) 崔駿宏 (Andico Tsui) 電話:2114 4346 / 6902 3831 電郵:andico.tsui@sprg.com.hk 傳真:2114 0880



