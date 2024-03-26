新希望服務公佈2023年度業績 歸母淨利率17.1% 全年派息率達60%

香港，2024年3月25日 - (亞太商訊) - 新希望服務控股有限公司（股份代號：3658.HK）及其附屬公司（統稱「本公司」或「公司」）宣佈其截至2023年12月31日止十二個月（「年內」或「2023年」）之經審核年度業績。

業績摘要：

2023年全年，新希望服務聚焦優勢區域、堅持有質擴張，通過商業運營和生活服務挖掘增利，實現核心業績高質增長。報告期內，公司收入錄得人民幣12.6億元，較2022年同期增長10.7%；毛利為人民幣約4.4億元，毛利率34.9%，歸母淨利率保持17.1%的中高位水準。同時，公司持續優化運營管理能力，使得權益股東應佔溢利增長至人民幣2.15億元，每股基本盈利0.26元，較去年同期增長6%。董事會建議宣派末期股息為每股人民幣0.091元，連同中期股息每股人民幣0.067元，全年共派息每股人民幣0.158元，派息比率達60%。截至報告期末，公司經營性現金流淨額較去年同期增加87.1%至人民幣3.35億元，資金安全，經營狀況健康。

深挖本土需求，聚焦優勢區域

本公司繼續秉持區域深耕的發展策略，截至2023年12月31日，公司項目分佈於全國33個城市，在管面積3225.8萬平方米，較去年同期增長11.9%，合約面積3817.2萬平方米，較去年同期增長5.6%。其中，95.1%的物業管理项目位於一線、新一線及二線城市，而93.8%的物業管理收入亦來自此類城市。

此外，公司繼續加大對以成都為核心的西南，以及華東高能級城市的深耕力度，兩者在管面積占比達85.3%，區域密度優勢持續顯現。具體來看，西南區域在管面積1691.8萬平方米，物業管理收入3.1億元，佔總物業管理收入的47.4%，而成都作為西部中心城市，在管面積達1064.2萬平方米，佔總在管面積的33%；華東區域在管面積1062.8萬平方米，物業管理收入2.5億元，佔比37.9%。

堅持有質擴張，提升獨立能力

公司堅持「品質」與「規模」兼顧，通過收並購、招投標、合資合作等多種渠道強化市場拓展。2023年，成功完成對「成都錦官新城物業」的收購；成功拓得陽光城檀悅、濱江九裡等高端住宅項目，廣發銀行昆明分行、建設銀行四川分行新津/大邑支行等金融業態項目，產投江南產業園、唯品會廣西總部等產業園項目。同時，公司與武侯國投、武侯發展、武侯資本及龍泉經開園區投資分別成立合資公司，並成功簽約雙華數字產業園、鐵佛公園等項目。期內，新希望服務獨立第三方簽約面積佔總簽約面積約40%，較去年同期增長6.2%。

另外，得益於新希望五新實業較強的履約能力，於2023年在全國16城如期交付近37000套，為公司在管面積的持續增長帶來確定性支撐。與此同時，公司堅持中高端品質拓展，期內在管項目平均物業費為人民幣2.95元/㎡·月。

非週期業務穩步增長，商業運營兌現業績

依託於世界500強新希望集團的民生產業背景，以及新希望服務自身的觸客屬性，使得公司團餐、零售等非週期性生活服務取得良好增長。截至2023年12月31日，公司團餐運營專案22個，其中50%為“物業+團餐”的綜合類後勤服務，外拓中標率達42%。同年，面向企業客戶的定制服務亦取得較好成績，累計研發產品24款，提供定制禮盒超11萬份，禮盒收入較去年同期增長56.4%。

在商業運營層面，2023年為匹配市場發展需求，公司圍繞“融投管退”進行組織設置。期內，公司商業運營管面約53.9萬方，主要佈局于成都、昆明等城市，覆蓋專業市場、商業街區、產業園區、寫字樓等消費場景，且項目平均出租率達87.8%，毛利率達60.2%。

憑藉穩健的發展、行業領先的服務品質和客戶口碑，公司連續 4 年被中指研究院評為“中國物業服務百強企業”，西部區域市場力排名上升至第 6 位，2023年位列成都市物業服務企業綜合實力TOP5、成都市服務力優質企業 TOP1。

展望未來，公司將繼續通過數字化建設，保障服務高品質，提升管理效能；在住宅層面，夯實高端住宅標杆效應，並賦能其他項目；在非住層面，以企業服務全景藍圖為依據，滿足不同階段B端客戶需求。另外，公司將堅持區域深耕，以市場化拓展和投資並購等方式，助力公司跑出發展“加速度”。最後，公司將進一步連結新希望集團，深度挖掘民生品牌優勢，為客戶帶來不同組合方式的民生服務綜合解決方案。

有關新希望服務控股有限公司（3658.HK）

新希望服務控股有限公司（股票代碼3658.HK）是西部領先、深耕成都的綜合物業管理企業，圍繞“資產增值保值”與“生活安心美好”，為中高端住宅、商寫辦公樓等多種業態提供“物業+生活”、“物業+商業運營”等民生服務系統解決方案。公司連續 4 年被中指研究院評為“中國物業服務百強企業”、西部區域市場力排名第 6 位，2023年位列中國物業企業綜合實力TOP22、成都市服務力優質企業 TOP1。自上市以來，公司實現客戶口碑與經營業績的持續高質增長，連續兩年高派息回饋股東。

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