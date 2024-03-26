珠江船務公佈2023年全年業績 公司權益持有人應佔溢利按年上升22.0%至1.1億港元

香港，2024年3月25日 - (亞太商訊) - 珠江船務企業（股份）有限公司（「珠江船務」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：560.HK）欣然宣佈其截至2023年12月31日止年度（「年內」）的綜合全年業績。

年內，集團港口航運物流業務發展態勢良好，貨運板塊運輸量均保持向好回升，跨境水路客運業務隨著疫情後通關正常化，航線有序復航，客運量大幅回升，整體業務維持穩健發展。集團的綜合營業額為25.5億港元（2022年：29.0億港元），年內溢利按年上升13.5%至1.2億港元（2022年：1.1億港元），公司權益持有人應佔溢利為1.1億港元（2022年：9,349.0萬港元），較上年增長22.0%。公司董事會擬派末期股息每股普通股5港仙（2022年：末期股息每股普通股4港仙和末期特別股息每股普通股2港仙）。

創新物流業務模式 推動港口航運物流業務全方位升級

集團通過延伸業務鏈條，開拓市場空間，大力發展港口物流、倉儲物流、綜合物流、跨境電商和空運物流等現代物流產業。年內，貨物運輸業務方面，集團穩住內河集裝箱運輸的基本盤，在工程物流和綜合物流上等取得突破，通過加強與碼頭的合作，切入電商本地派送業務，集裝箱散貨運輸量同比上升2.8%至132.1萬TEU，集裝箱陸路拖運量實現18.4萬TEU，而散貨運輸量同比大幅增長68.6%至114.3萬噸。 貨物處理及倉儲業務方面，集裝箱裝卸量實現109.5萬TEU，散貨裝卸量實現896.6萬噸。

珠江中轉物流有限公司（「珠江中轉」）積極應對市場變化，及時調整公司經營策略，大力向綜合物流運營商轉型，抓緊組裝合成（「MIC」）運輸和工程物流市場潛力。珠江中轉抓緊新型MIC建築趨勢，中標多個中小型過渡性房屋項目的物流業務；並成功中標香港國際機場建設部分供砂項目；電商業務方面，強化「駁船+碼頭及倉庫服務+本地派送」一體化業務模式，持續深挖電商物流業務潛力。年內，珠江中轉亦順利開拓跨境鐵路包列運輸業務，成功承攬知名科技公司的無人機空運項目，積極籌備越南物流網點建設工作。

年內，各附屬公司持續優化經營模式，採取多項措施加強成本控制，多個片區經營效益穩步提升。珠江中轉搶抓香港國際航空樞紐機遇，對空運業務進行轉型升級，提供目的港清關派送服務，持續豐富空運倉的客戶群體，全年空運代理貨量同比上升31%。通過擴大屯門倉庫的恒溫及保稅倉面積並順利投產，用於存放香水、化妝品等高價值商品和免稅酒，目前恒溫倉處於滿倉狀態；新倉部分區域新增高層貨架拓寬庫容，積極開拓貨源，成功引入國際知名品牌服裝項目。

戰略佈局集中優勢資源 高效優化客運業務發展

自2023年1月8日起，集團的跨境水路客運迎來通關復航，經過一系列復航籌備工作，目前已實現6條市區航線和5條機場航線的正常運營，其中中港客運聯營有限公司經營的中山往返香港航線順利恢復盈利。年內，珠江客運有限公司（「珠江客運」）的客運代理總量及碼頭服務客量分別錄得1,062.2%及650.4%的增長至147.6萬人次及95.3萬人次，香港客運代理業務亦實現扭虧為盈。

年內，珠江客運新開通了「深圳機場碼頭－香港中港城」、「廣州琶洲－香港中港城」和「廣州琶洲－香港國際機場」三條航線，通過統籌優化跨境客運一體化平台的運營管理，持續深化與航空公司和旅遊公司的業界合作，不斷強化同程和抖音等新媒體平台的營銷功能，實現客運量穩中有升及經營效益逐步回升的良好局面。珠江客運通過創新營銷模式，聯合集團其他板塊企業推出「跨境客運+」組合產品，形成合力，助力推動交通運輸行業及粵港澳大灣區（「大灣區」）旅行便利的發展。

另外，珠江客運高度重視機場核心項目，繼續圍繞香港國際機場不斷加大項目佈局和業務延伸，藉此增強競爭優勢。香港國際機場自助行李托運項目運營規模已恢復至疫情前水平並持續擴大，目前正著手開展新一期招標準備工作。通過積極開拓固定長期客戶及部分零散客戶，停機坪車輛共享項目繼續保持平穩運營。

發揮最大協同效應 深耕本地渡輪和水上文旅業務

本地渡輪方面，集團把握通關帶來的發展契機，客運量有所回升，全年錄得1,226.9萬人次，同比上升8.2%。新渡輪服務有限公司（「新渡輪」）致力於提升全週期服務能力，優化碼頭設施，改善搭乘體驗，通過離島旅遊推廣和碼頭改善工程增加非票務收入。水上文旅方面，東方之珠遊船有限公司於年內累計運營超過1,000航次，客流量5.5萬人次，首次錄得盈利。年內實現了「東方之珠」號遊船在中環碼頭常態化靠泊運營，高端商務包船觀光業務吸引眾多高端客戶，獲得媒體多次報導。

燃料供應業務方面，新港石油有限公司柴油和機油銷售量於年內均取得增長，實現扭虧為盈，成功續期中港城加油項目和中標香港特區政府部門海上加油項目，並順利達成潤滑油供應鏈代理項目合作。

年內，集團憑藉在環境、社會及管治管理工作中的突出表現，成功入選「國有企業上市公司ESG先鋒100指數（2023）」榜單。

展望

2024年，國家倡導大力發展新質生產力，實現實體經濟高質量發展，為集團打造發展新引擎和構建發展新優勢提供了重要支撐。隨著大灣區城市比較優勢充分發揮，區域功能佈局不斷優化，人才交流渠道日臻完善，融合發展成效逐步顯現，集團在未來發展進程中將得到更大的空間和更好的平台。集團將緊緊把握國家政策帶來的戰略機遇，構建發展平台拓展業務發展新空間，增強發展動能培育項目發展新優勢，並從以下大方向推動企業高質量發展：

一是要構建港口碼頭發展平台，實現港口群聯動協調發展。著力加強港口物流資源整合，積極構建現代港口物流產業體系，形成配置合理、發展協調的港口物流新格局。以打造上規模的港口平台為目標，在佈局上統籌規劃、有進有退，精準配置增量碼頭資源，積極打造具有業務引領和支撐能力的核心港口。通過片區港口的錯位發展，形成核心港口帶動、其它港口聯動的區域港口聯合體，提升集團港口群的綜合實力和市場競爭力。

二是要構建綜合物流發展平台，推動產業鏈邁向高端水平。形成以珠江中轉為紐帶，境內碼頭網點協同發展的新格局，構建綜合實力強、競爭力大的綜合物流平台。重點打造自營率高、效益突出的倉儲物流基地，積極拓展增值業務，爭取在高端物流產業鏈方向實現新突破，打造有鏈主地位的區域性供應鏈服務商。著眼港澳龐大基建物流市場，緊盯香港潛在項目建設，力爭在基建物流領域形成市場主導地位。

三是要構建水上客運發展平台，促進新業態發揮耦合效應。優化調整大灣區水路客運資源，重點打造廣州琶洲往來香港市區和機場的核心跨境航線，提升航線運營效益。深度參與香港「機場城市」建設，積極競投香港國際機場戰略性優質項目。更好利用新渡輪業務平台，做強本港渡輪業務。更好開發水上旅遊市場，利用「東方之珠」資源品牌，進一步深耕多層次，多元化的水上市場。做好香港特區政府水上供油項目，擴大潤滑油船隊規模，拓展油品及其衍生業務，打造「一站式」、「端到端」全程油品供應新模式。

四是要增強「一帶一路」發展動能，為業務拓展提供新興賽道。持續推動「走出去」戰略實施，爭取落地一批前景看好、錯位互補的優質目標項目。更好發揮境外業務網點的市場「前哨」作用，在新加坡、馬來西亞、泰國和越南等東盟市場尋找更多業務合作和海外投資機遇。

關於珠江船務企業（股份）有限公司

珠江船務為珠江船務企業（集團）有限公司控股的香港上市公司，隸屬於廣東省港航集團有限公司旗下，管理世界最大的高速客船隊和粵港澳水上客運網絡，以香港為基地，覆蓋大灣區多個城市，包括廣州、深圳、順德、中山、東莞和澳門等；自2020年5月收購新渡輪起，珠江船務開始進駐香港本地渡輪市場，提供港內及離島共五條主要渡輪航線的服務；同時發展維港遊水上文旅項目。珠江船務亦是珠江三角洲最大的內河口岸碼頭和物流營運商之一，以香港為營運中心，網絡覆蓋珠江三角洲多個城市，包括肇慶、清遠、佛山、廣州、江門等，提供包括內河碼頭營運、綜合物流、國際貨運及供應鏈解決方案等業務。

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