田中控股株式會社為建設新總公司大樓 以綠色信貸籌備資金之通知

東京, 2024年3月26日 - (亞太商訊) - 田中貴金屬集團旗下的純粹控股公司田中控股株式會社(總公司:東京都千代田區、執行總裁:田中浩一朗)宣布,和株式會社瑞穗銀行(東京都千代田區、行長:加藤勝彥,以下稱「瑞穗銀行」)已就預計今年4月將遷進之新總公司大樓,其用於建設之資金簽訂綠色信貸契約,謹此通知。另外,本籌資案在株式會社日本信用評等研究所的綠色信貸框架下,獲得「Green 1(F)(※)」的評價。 新總公司 透視效果圖 ※Green 1是指,在以綠色度評價基礎上,考量管理, 營運, 透明度而決定的綜合評價(JCR綠色金融評價)中,被授予綠色度評價、管理, 營運, 透明度皆獲得最佳評價的綠色金融。 本公司不僅提供稀有資源的貴金屬作為工業用、資產用、珠寶用的各種產品和商品,也致力於透過貴金屬再生利用進行資源循環。此外,為了今後以更高的視角和更廣闊的視野致力於實現脫碳循環型社會,我們在2022年度發布了「田中貴金屬集團碳中和宣言」,邁向於2050年實現二氧化碳排放量實質為零的目標,各工廠和營業處正在加速展開各項地球環境保護舉措。我們籌資標的的新總公司大樓,除了理所當然地減輕施工時的負荷,還透過採用高效率的設備以及積極使用天然能源等方式節能,將以往建築所需的能源消耗量減少51%也到肯定,因此達到了「ZEB(Zero Energy Building) ready」的基準。除了資金用途達到該基準,且被評價為具有綠色度的建築物之外,田中貴金屬集團一直以來所制定的目標和綠色金融的實施目的的一致性也獲得肯定,進而促成了本次綠色信貸的契約簽訂。 田中貴金屬集團今後也將透過提供貴金屬獨有特性的產品和商品,以及稀有資源的貴金屬之循環,致力於旨在解決地球環境問題和社會課題的活動,並對「實現富裕舒適的社會」有所貢獻。 綠色信貸之契約概要 借款契約(1)

契約簽訂日:2023年5月29日

出借人:株式會社瑞穗銀行

借款期間:2023年5月31日到2033年5月31日(10年)

借款金額:15億日圓

資金用途:日本橋茅場町 新總公司大樓建設相關費用 借款契約(2)

契約簽訂日:2024年3月19日

出借人:株式會社瑞穗銀行

借款期間:2024年3月29日到2034年3月31日(10年)

借款金額:35億日圓

資金用途:日本橋茅場町 新總公司大樓建設相關費用 關於田中貴金屬集團 田中貴金屬集團自1885年(明治18年)創業以來,營業範圍向來以貴金屬為中心,並以此展開廣泛 活動。在日本國內,以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團,長年以來除了進行產業用貴 金屬產品的製造和販售外,也供應貴金屬製作珠寶飾品和投資型貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿,旗下的國內外各集團公司協調合作,使製造、販售與技術一體化,並供應相關產品與服務。2023 年度(2023年12月止)的合併營業額為6,111億日圓,擁有5,355名員工。 田中控股官方首頁

https://www.tanaka.co.jp/english/ 新聞媒體諮詢處

田中控股株式會社

https://www.tanaka.co.jp/support/req/other_contact_e/index.html 新聞稿: http://www.acnnewswire.com/docs/files/20240326TC.pdf



