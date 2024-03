中海石油化學2023年盈利創新高 同比上升45.0%至23.82億元

香港,2024年3月24日 - (亞太商訊) - 中國化肥產能及產量最大的央企中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」或「公司」,股份編號:3983) 公佈截至2023年12月31日止年度經審計之全年業績。2023年公司實現收入人民幣129.90億元;本公司擁有人應佔淨利潤為23.82億元,較2022年上升45.0%,創公司成立以來最佳業績表現。董事會建議派發2023年度末期股息每股人民幣0.207元(含稅),每股派息額創歷史最高,派息率達40%。 中海石油化學首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示:「公司清晰確定發展定位,一直推動傳統産業結構轉型升級,實現安全生産,並追求銷售創效能力提高,使中海石油化學品牌價值不斷提升,2023年達54.04億元,較上一年度提升14.33億元,品牌價值增幅創歷史新高。為貫徹落實綠色低碳發展戰略,提升ESG管理水平,公司出售尿素及甲醇分部的附屬公司天野化工(現更名為新材料公司)的67%股權權益,帶來一次性收益人民幣8.5億元,進一步優化公司資産結構的同時,拉動公司盈利大幅增長。」 2023年,公司甲醇裝置連續12年榮獲中國石油與化學工業聯合會「能效領跑者」榮譽稱號,合成氨裝置連續4年榮獲中國氮肥工業協會「水效領跑者」榮譽稱號。 生產管理方面,公司堅守安全生産大局,持續加強生產經營管控,全年未發生各類安全生產事故,環保污染事故事件連續兩年為「零」,創公司成立以來最好成績。海南一期甲醇裝置再次實現500天以上長周期運行,華鶴煤化工化肥裝置連續運行天數和尿素産量均創新高。得益于此,公司尿素年産量同比提升明顯。2023年公司生産尿素200.6萬噸、 磷複肥81.4萬噸、甲醇146.2萬噸、丙烯腈系列產品16.5萬噸。 銷售管理方面,公司繼續強化市場推廣,推進定價精細化管理,並强化渠道話語權,加大高價區間銷售力度,實現高價多銷、增量增利。公司同時深化品牌建設,著力打造「植物營養解决方案供應商」定位。此外,公司加大電商直銷力度,電商農戶直銷量達8.46萬噸,同比增長110%。2023年公司銷售尿素199.2萬噸、甲醇144.4萬噸、磷肥47.3萬噸、複合肥35.3萬噸、丙烯腈系列產品15.9萬噸;全年共出口了15.3萬噸尿素、13.0萬噸磷酸二銨,化肥出口同比增加80%。出口甲醇2.5萬噸。 展望2024年,尿素供需兩端均有一定增長,需求增長預期來自農業直接施用及複合肥工廠原料采購,預計供需關係會隨淡旺季出現階段性差异。磷肥國外新增産能預計將替代部分出口需求,市場供需總體相對寬鬆,原料成本有望回落,價格或理性回歸並隨季節波動。隨著全球供應鏈的逐漸穩定和原材料市場的調整,複合肥原材料成本或將保持相對平衡,市場面臨一定波動,整體預期呈現出中性態勢。甲醇進口繼續維持高位,下游烯烴需求平穩,傳統下游將呈現增長態勢,能源替代應用將保持增長,甲醇市場整體價格重心預期好于去年。國內丙烯腈産能增速有所放緩,存量産能釋放成爲供應主要驅動力;下游ABS及碳纖維等行業擴能相對集中,整體供需結構會調整與修復,市場銷售狀况將有進一步改善。 公司首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示:「2024年,公司將堅守安全環保底線,強化生產管理精細化,推進新版HSE管理體系全面落地。公司將著力推動産品服務升級,强化『植物營養解决方案供應商』定位;精准落實降本措施,持續優化噸加工成本。同時。公司將深化富碳天然氣及CO2資源化利用研究,掌握更强大的消碳能力;以科技創新推動産業創新,通過自主研發與合作攻關掌握更多化肥化工核心技術;全方位聚焦數智轉型,及加大戰略新興產業研究力度,優化公司規劃部署,推進公司高質量發展。」 有關中海石油化學股份有限公司 中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」)是專門從事化肥及相關化工産品開發、生産及銷售的上市企業,是化肥産能及産量最大的中央企業,為從事石油和天然氣勘探、開發、生産及銷售的中國海洋石油集團有限公司之子公司。中海石油化學於2006年9月29日在香港聯合交易所主板挂牌上市,股份編號:3983。公司現有生産設施位於中國海南、湖北及黑龍江,總設計年産能達184萬噸尿素、100萬噸磷複肥(磷酸一銨、磷酸二銨和複合肥)、140萬噸甲醇、20萬噸丙烯腈及7萬噸MMA,公司並擁有位於海南省東方市的設計年吞吐能力為1,828萬噸的深水港口。公司品牌價值持續提升,2023年達54.04億元,較2022年提升14.33億元。2023年初,中海石油化學憑著具良好增長性的優秀業績,榮獲資本媒體頒發2022傑出上市企業大獎<業績表現大獎>。 如欲查詢更多公司資料,請瀏覽公司網站 www.chinabluechem.com.cn。



