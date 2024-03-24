祖龙娱乐發佈2023年全年業績



香港，2024年3月24日 - (亞太商訊) - 中國領先的移動遊戲公司祖龙娱乐有限公司（「祖龙娱乐」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：9990.HK），公佈截至2023年12月31日止年度（「報告期內」）經審核之全年業績。 財務摘要︰ -- 2023年收益為人民幣908.5百萬元，較2022年同比增長55.5%。其中，綜合遊戲發行及運營收益同比增長105.4%至人民幣 709.3 百萬元，佔總收益的 78.1%。 -- 2023年毛利為人民幣650.4百萬元，較2022年同比增長53.5%，毛利率為71.6%，保持穩定。 -- 2023年研發開支同比減少22.0%至人民幣582.2百萬元，銷售及營銷開支同比減少2.2%至人民幣274.5百萬元。 -- 2023年經調整虧損淨額較2022年同比收窄61.3%至人民幣282.9百萬元。 營運摘要︰ -- 截至2023年全年業績公告發佈之日，公司在逾170個地區市場推出20款精品手遊，支持14種語言的多個地區版本，正在運營中的13款遊戲的全球累計註冊用戶數超過1.5億人。 女性向手遊《以閃亮之名》在2023年3月和5月分別於中國大陸地區以及歐美、泰國、印尼和越南等地上線，該遊戲的PC端於2023年9月在中國大陸地區上線，並於11月上架Epic及Steam雙平台。截至公告發佈之日，全球累計流水已超人民幣10億元。 MMORPG手遊《龍族幻想》截至2023年底的累計流水已超過人民幣44億元，全球累計註冊用戶數超過4,400萬人。 SLG手遊《鴻圖之下》截至2023年底的累計流水超過人民幣16億元，累計註冊用戶數超過730萬人。 -- 為打造不同類型及多樣化的遊戲組合，公司預期於2024年至2026年期間在全球各地推出8款MMORPG、SLG、放置RPG、策略卡牌及其他類型的遊戲產品，其中包括一款依託於虛幻引擎5研發的革新產品——項目代號：Odin。 2023年，祖龙娱乐錄得收益人民幣908.5百萬元，較2022年同期人民幣584.1百萬元大幅增加55.5%，主要由於《以閃亮之名》於報告期內在中國大陸、歐美及東南亞等地區上線；其中，綜合遊戲發行及運營收益為人民幣709.3百萬元，較2022年同期增加105.4%，佔總收益的78.1%。2023年毛利同比增加53.5%至人民幣650.4百萬元；毛利率為71.6%，保持穩定。報告期內，研發開支同比減少22.0%至人民幣582.2百萬元，銷售及營銷開支同比減少2.2%至人民幣274.5百萬元。受益於上述因素，2023年經調整虧損淨額為人民幣282.9百萬元，較2022年同期大幅收窄61.3%。 憑藉《以閃亮之名》企穩女性向賽道 經典遊戲持續貢獻收益 《以閃亮之名》是一款以公司新一代女性製作和策劃團隊為核心、依託虛幻引擎4研發的超自由時尚女性向手遊，這款遊戲的移動端在2023年3月和5月分別於中國大陸地區以及歐美、泰國、印尼和越南等地上線。遊戲在中國大陸地區上線首日即登頂中國大陸地區iOS應用商店遊戲免費榜榜首並連續四日霸榜，上線次日衝入中國大陸地區 iOS遊戲暢銷榜前十名；在美國上線首日獲得iOS遊戲免費榜第二名；在泰國、印尼及越南上線首日登頂iOS遊戲免費榜榜首。遊戲的PC端於2023年9月在中國大陸地區上線，並於11月上架Epic及Steam雙平台。通過公司成熟高效的研發及運營管理，《以閃亮之名》定期上線更新活動，持續豐富遊戲的可玩性，遊戲屢次衝進中國大陸地區iOS遊戲暢銷榜前列，最好成績衝進中國大陸地區iOS暢銷榜前三名。活動在增強用戶粘性的同時帶來了緊密的正向收入反饋。截至2023年底，《以閃亮之名》的累計註冊用戶數超過1,200萬人。該款遊戲以超高的品質得到玩家及行業的極高認可，包括但不限於中國音像與數字出版協會的「優秀移動遊戲」及「優秀遊戲美術設計」獎項提名，以及「2023微博遊戲大賞年度卓越新遊」獎項。 《龍族幻想》通過周年慶、版本更新等活動，持續為玩家帶來豐富的職業、地圖、玩法等內容，並以精心的研發及運營保障了其穩定且優質的長線收益，截至2023年底，其累計流水超過人民幣44億元，全球累計註冊用戶數超過4,400萬人。《鴻圖之下》通過持續更新遊戲內容，推出新賽季、新武將、可升級大營皮膚等不斷豐富遊戲玩法，有效提升了用戶滿意度和用戶粘性，截至2023年底，《鴻圖之下》的累計流水超過人民幣16億元，累計註冊用戶數超過730萬人。此外，《夢幻誅仙》、《萬王之王3D》、《御劍情緣》及《六龍爭霸》等多款在運營中的經典遊戲表現相對穩定並於2023年持續貢獻收益。其中，《夢幻誅仙》截至 2023年底的全球累計流水超過人民幣40億元。 持續踐行精品化戰略 打造多元化的遊戲組合 為打造不同類型及多樣化的遊戲組合，公司預期於2024年至2026年期間在全球各地推出8款MMORPG、SLG、放置RPG、策略卡牌及其他類型的遊戲產品。 其中，項目代號：IM是一款由虛幻引擎4打造的中國風放置RPG手遊，計劃主要採用自主方式發行，現已於2024年1月完成新一輪測試。 項目E是一款由虛幻引擎4打造的、根據《龍族》系列小說和動畫改編及開發的策略卡牌類遊戲，計劃主要採用自主方式發行，並已於2024年1月完成新一輪測試，本次測試版本在美術、劇情等方面調優升級，收獲了玩家大量好評。《三國群英傳：鴻鵠霸業》是一款基於《三國群英傳》IP打造的SLG遊戲，在繼承了《鴻圖之下》核心優勢的同時豐富了差異化的玩法，目前已完成首次付費測試，項目進展良好。項目代號：Odin是一款根據《龍族》系列小說改編的、依託虛幻引擎5打造的 MMORPG+遊戲。 日後，隨著產品類型由MMORPG、SLG、女性向擴張至策略卡牌等多品類和豐富多樣的風格，同時貫徹精品化核心戰略及「研運一體」有機模式，預期遊戲的生命周期將進一步延長，對公司的收益作出更穩定及持續的貢獻 擁抱前沿技術 持續推進研運一體及全球化戰略 公司率先布局虛幻引擎5的研究與開發，項目代號：Odin是利用該項技術研發的革新產品。在人工智能生成內容(AIGC)方面，祖龙娱乐緊跟技術發展趨勢，憑藉深度訓練和工具應用，提升研發效率並釋放精英人才生產力。隨著自身技術的不斷迭代升級，以及運用前沿科技的新產品問世，公司將實現更大規模的用戶覆蓋。 展望未來，祖龙娱乐將繼續堅持精品化、全球化的核心戰略，持續開發各品類行業領先的精品遊戲，進一步回歸做遊戲的本質和初心，為全球玩家創造卓越的線上娛樂體驗。 關於祖龙娱乐有限公司 祖龙娱乐是中國手遊行業的開拓者，專注於開發優質MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌及其他類型的手遊，開發優質手遊的實力屢經驗證，且注重核心遊戲性體驗品類的持續深耕。於2024年3月，祖龙娱乐在逾170個地區市場共推出20款精品手遊，支持14種語言的多個地區版本，正在運營的13款遊戲的全球累計註冊用戶數超過1.5億人。



話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise, 运动会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

