九毛九公佈2023年度業績



香港，2024年3月22日 - (亞太商訊) - 九毛九国际控股有限公司（「九毛九」或「公司」，及其附屬公司統稱「集團」；股份代號：9922.HK）欣然公佈截至2023年12月31日止年度的經審計綜合業績。 主要財務亮點： 收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣4,005.7百萬元增加49.4%至截至2023年12月31日止年度的人民幣5,985.9百萬元；

年度純利則從截至2022年12月31日止年度的人民幣55.6百萬元大幅增加763.3%至截至2023年12月31日止年度的人民幣480.0百萬元；

公司權益股東應佔年度溢利由截至2022年12月31日止年度的人民幣49.3百萬元增加819.9%至截至2023年12月31日止年度的453.5百萬元；

經調整純利從截至2022年12月31日止年度的人民幣69.3百萬元增加623.2%至截至2023年12月31日止年度的501.2百萬元。

年度結束後建議的末期股息每股普通股0.15港元，派息率約為權益股東應佔年度溢利的43.1% 2023年，集團繼續遵循多品牌及多概念策略，並探索新業務機會，旨在進一步擴大市場份額，並保持作為中國領先的中餐廳品牌管理商及營運商的市場地位。報告期內，集團集團的總收入從截至2022年12月31日止年度的人民幣4,005.7百萬元增加49.4%至截至2023年12月31日止年度的人民幣5,985.9百萬元，而年度純利則從截至2022年12月31日止年度的人民幣55.6百萬元大幅增加763.3%至截至2023年12月31日止年度的人民幣480.0百萬元。集團在營收上漲的同時，通過良好的經營控制進一步優化經營效率，使得利潤迎來大幅增長。 門店穩健擴張 推進海外佈局 隨著2023年初針疫情的抗疫措施放寬及重新開關，集團採取積極擴張策略，於2023年新開180間餐廳，包括134間太二餐廳、35間慫火鍋餐廳、四間九毛九餐廳、六間賴美麗烤魚餐廳及一間賞鮮悅木牛肉火鍋（「賞鮮悅木」）餐廳。截至2023年12月31日，集團已在中國142個城市、新加坡、加拿大1個城市、馬來西亞1個城市、泰國1個城市和美國2個城市自主經營726間餐廳。 截至2023年12月31日，集團共有太二餐廳578家，慫火鍋餐廳62家，九毛九餐廳77家，那未大叔是大廚餐廳1家，賴美麗烤魚餐廳7家，賞鮮悅木餐廳1家。集團竭力優化餐廳品牌組合，並專注於具有更大增長潛力的品牌。2023年，集團加快太二品牌及慫火鍋品牌的餐廳網絡擴張，同時通過翻新餐廳及改良菜單優化賴美麗烤魚品牌的營運。此外，於2023年7月，集團推出以高端品牌為定位的賞鮮悅木品牌，為顧客提供使用天然及優質食材的牛肉火鍋菜餚。 旗下品牌多點開花 運營能力持續強化 集團收入來自按品牌劃分的四個分部，包括太二、慫火鍋、九毛九及所有其他品牌，各品牌的餐廳表現有所改善。2023年，來自太二、慫火鍋及賴美麗烤魚的收入貢獻分別增加44.3%、210.4%及272.3%。此外，太二、慫火鍋、九毛九及賴美麗烤魚的翻檯率亦有所上升，此乃主要由於客流量隨著2023年初針對疫情的抗疫措施放寬及重新開關而有所增加。 來自太二的收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣3,108.3百萬元增加44.0%至截至2023年12月31日止年度的人民幣4,476.9百萬元，此乃主要由於太二的餐廳網絡由截至2022年12月31日的450間餐廳擴張至截至2023年12月31日的578間餐廳。同時其業務從疫情中恢復經營，致使2023年的經營天數較2022年有所增加，太二餐廳的翻檯率由2022年的3.5增加至2023年的4.1。 來自慫火鍋的收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣259.8百萬元大幅增加210.4%至截至2023年12月31日止年度的人民幣806.5百萬元，此乃主要由於慫火鍋的餐廳網絡由截至2022年12月31日的27間餐廳擴張至截至2023年12月31日的62間餐廳，以及慫火鍋餐廳的翻檯率由2022年的3.6增加至2023年的3.8。因此，來自慫火鍋的收入佔總收入的比例由2022年的6.5%上升至2023年的13.5%。另外，來自九毛九的收入於截至2022年及2023年12月31日止年度分別為人民幣605.5百萬元及人民幣629.6百萬元，維持相對平穩。 餐廳經營與外賣業務雙管齊下 共同助力集團成長 集團提供的服務或從事的活動目前包括餐廳經營，外賣業務及其他（主要包括貨品銷售及特產銷售）。2023年，集團的餐廳經營和外賣業務的收入均迎來較快增長。 餐廳經營收入從截至2022年12月31日止年度的人民幣3,203.2百萬元增加58.2%至截至2023年12月31日止年度的人民幣5,066.5百萬元，主要由於集團的餐廳網絡由截至2022年12月31日的556間餐廳擴張至截至2023年12月31日的726間餐廳，且集團業務從疫情中恢復經營，其餐廳的經營天數及翻檯率於2023年有所增加，致使同店銷售有所增長。因此，餐廳經營收入佔總收入的比例由截至2022年12月31日止年度的80.0%上升至截至2023年12月31日止年度的84.6%。 另外，由於提供外賣服務的餐廳數目隨著集團擴張餐廳網絡而有所增加，集團的外賣業務收入從截至2022年12月31日止年度的人民幣787.1百萬元增加14.5%至截至2023年12月31日止年度的人民幣901.2百萬元，主要由於提供外賣服務的餐廳數目隨著集團擴張餐廳網絡而有所增加。 未來，九毛九將繼續致力於通過精緻的菜品、優質的服務和獨特的用餐氛圍為顧客提供美妙的用餐體驗，通過進一步擴張去複製集團的成功；遵循多品牌及多概念策略，持續向更多細分市場擴張；持續增強集團的供應及支持能力；向全球市場擴張以獲得國際市場份額；引進加盟及合作模式進行區域及國際擴張一系列舉措，以保持集團強勢的市場地位及提升集團的競爭力。 董事會建議提高派息比例 彰顯企業發展信心 值得一提的是，董事會致力為股東增加回報。截至2023年12月31日止年度，除動用約150.0百萬港元於市場上購回股份外，董事會亦建議派發末期股息每股普通股0.15港元（合計約215.4百萬港元），派息率約為權益股東應佔年度溢利的43.1%。展望未來，經全面重新評估本集團的財務表現、財務狀況及未來戰略發展計劃後，董事會擬維持不少於權益股東應佔年度溢利40%的派息率。 關於九毛九国际控股有限公司 九毛九国际控股有限公司是中國領先的中餐廳品牌管理者及運營者，專註於快速提供美食服務，並通過主要位於購物商城的餐廳的現代裝飾營造休閑而高檔的氛圍。截至2023年12月31日，集團已在中國142個城市、新加坡、加拿大1個城市、馬來西亞1個城市、泰國1個城市和美國2個城市自主經營726間餐廳



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