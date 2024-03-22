共贏「荊」彩 天風國際「風鏈計劃」續延展，「一帶一路」中國湖北-中東經貿論壇暨「人工智能+」科技主題對接會成功舉辦

香港，2024年3月22日 - (亞太商訊) - 3月20-22日，由湖北省人民政府主辦的2024「相約春天賞櫻花」經貿洽談暨世界500强對話湖北活動在武漢東湖國際會議中心隆重舉行，作為系列活動的焦點之一，天風國際協辦的「一帶一路」中國湖北－中東經貿論壇暨「人工智能+」科技主題對接會於21日成功舉辦。

會上，湖北省委金融委員會辦公室副主任、省地方金融管理局副局長張龍，湖北省商務廳二級巡視員唐華，巴基斯坦商務參贊Ghulam Qadir，武漢東湖高新區党工委委員、管委會副主任李世庭發表講話；湖北宏泰集團副總經理吳玉祥，天風國際行政總裁鄒傳致辭。來自沙特、科威特、阿聯酋等中東資本商貿代表團、在鄂央企，全國知名生物醫藥、物流科技、新能源汽車、高端製造、人工智能、半導體等領域的超百家新質生産力上市公司參會，共話「産、投、融、研」協同模式，並就中東資本投資偏好、中國企業在中東地區的産業及投資落地細節進行深入交流。科威特阿爾加尼姆工業集團、烽火國際分別與天風國際簽署合作協議。

此外中東資本商貿代表團還在活動前一日現場考察了烽火通信、嵐圖汽車等企業並就相關合作進行了探討。本次邀請中東有實力資本來湖北調研考察，是天風國際積極踐行母公司天風證券「城市投行」工程，推動「風鏈計劃」進一步延展的又一成果性落地，公司將持續推動高水平「引進來」和高質量「走出去」，助力湖北招商引資，挖掘新的合作商機，服務湖北打造內陸開放新高地，助力湖北加快建設全國構建新發展格局先行區。

聚焦新質生產力，多家中東機構首次走進湖北

中國與中東地區的經貿往來日益緊密，湖北省科技創新優勢明顯，天風國際邀請多家重量級中東國家投資機構、金融企業、産業園區來湖北考察、交流，沙特公共投資基金、迪拜多種商品貿易中心DMCC、沙特基礎工業公司、阿吉蘭兄弟投資控股、科威特阿爾加尼姆工業集團（ALGHANIM GROUP AUTOMOTIVE）、易達資本、穆罕默德·本·扎耶德人工智能大學（MBZUAI）、盈天迪拜、第四范式阿吉蘭、法巴銀行、香港宏安集團等重量級機構、金融企業和學界代表齊聚一堂，共話「産、投、融、研」協同模式。有關代表與湖北省政府有關部門、當地代表企業共同聚焦兩地發展中的迫切需求，就如何實現優勢互補、協同共振，深入探討。中東機構代表表示，「隨著共建『一帶一路』倡議不斷深化，湖北作爲陸海空三個『絲綢之路』交匯樞紐，我們有意願把握政策、産業機遇，與湖北企業深化合作、互利共贏。」

當前湖北正加强科技創新和産業創新深度融合，促進新質生産力加快成長壯大。在天風國際、天風證券研究所主辦的「人工智能+」科技發展及投資主題圓桌論壇上，來自光通信領域、新能源車企業、投研機構、學界的烽火通信、嵐圖汽車、易達資本、光迅科技、中信科移動、MBZUAI大學、第四范式阿吉蘭等嘉賓就如何適應趨勢、迎接挑戰，驅動新質生産力展開多維探討及深度交流。同時，多方亦探討如何從金融賦能的角度，助力産業提質增效及資源優化利用，更高效及更環境友好地，加快形成新質生産力，驅動産業發展前景。嵐圖汽車銷售服務有限公司總經理助理李博曉表示，作爲東風旗下高端智慧電動品牌，專利平均增速處於新能源汽車品牌第一。嵐圖首創央企直營模式，實現三年三款車，三車三品類，2023年實現銷量「7連漲」，全年銷量突破5萬輛。出海方面，目前已進入挪威、丹麥、芬蘭、荷蘭，今後計劃進入德國、法國、意大利、土耳其，以及更多「一帶一路」沿綫國家。

產業鏈思維，以國際化金融服務賦能實體經濟

作爲湖北省屬唯一境外金融平台，天風國際按照天風證券「城市投行」工程部署，以香港爲支點，推動「風鏈計劃」，通過搭建開發區、産業園區海外金融招商聯絡站，先後挂牌中國光谷、荊門高新區、昆山高新區等金融招商聯絡站（中國香港），並遠赴沙特拜訪國家投資部及主要金融投資機構推介湖北，與相關部門共同邀請40家湖北企業組成的商務考察團出訪沙特、阿聯酋及新加坡等地幷舉辦多場經貿合作對接會。

天風國際立足香港、背靠內地、深耕湖北、服務國家、放眼世界。行政總裁鄒傳表示，邀請中東有實力資本來湖北調研考察，是母公司「城市投行」工程又一成果落地，天風國際將持續幫助湖北企業「走出去」、資金「引進來」的雙向開放，持續鞏固和拓展環境友好、資源高效利用的金融服務模式和創新方案，爲實體經濟的高質量發展貢獻天風力量。

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