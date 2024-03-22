卫龙美味公佈2023年全年業績



香港，2024年3月21日 - (亞太商訊) - 中國辣味休閒食品行業龍頭企業，卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙美味」或「集團」）及附屬公司（「集團」）（香港聯交所股票代碼：09985）公佈截至2023年12月31日止12個月（「年內」）之全年業績。 2023年宏觀經濟持續恢復向好，中國消費市場回暖下，休閒食品行業消費需求及渠道的變化呈現出多樣化、多元化趨勢。回顧年內，卫龙美味積極擁抱變化，堅持「多品類大單品」策略；持續加強全渠道建設，擁抱新興渠道帶來的發展機遇；通過年輕化的品牌建設，持續提升品牌影響力。 卫龙美味整體業務運營及財務業績保持穩定，年內收入約48.72億元（人民幣，下同），同比增長5.2%，主要由於O2O、零食量販店、內容電商等新興渠道快速發展，多元化的渠道推動了休閒食品行業的加速變革，面對這一髮展趨勢，集團與時俱進，積極擁抱新興渠道帶來的增長機遇，並持續加強全渠道的運營和拓展策略，從而帶來的收入增長。年內毛利約23.23億元，同比增長18.5%，毛利率按年增長5.4個百分點至47.7%，主要由於：(i)集團在上年度對主要產品結構進行的調整；(ii)年內原材料價格下降；及(iii)集團通過持續優化生產工藝流程，優化了成本管理。集團年內利潤約8.80億元，同比增長481.9%。經調整淨利潤按年增長6.3%至9.70億元，主要受惠於集團毛利的增加，且經調整淨利率由上年度的19.7%增至19.9%。 基於集團年內整體績效表現，考慮現金流充裕，整體經營向好，董事會建議派發2023年末末期股息每股普通股0.10元（人民幣，含稅，下同），此末期股息連同中期股息，相當於集團2023年度淨利潤的60%。並考慮2023年為卫龙美味上市1週年，建議派發特別股息每股普通股人民幣0.11元，約為集團2023年度淨利潤的30%。合計中期股息、末期股息及上市一週年特別息，卫龙美味的全年派息比率[1]高達約90%。 回顧年內的產品方面，卫龙美味積極洞察消費者需求，順應消費者的喜好持續拓寬產品線，通過扎實深入的基礎研究和領先的生產工藝技術，創新推出新品麻辣辣條「霸道熊貓」、魔芋素毛肚「小魔女」及辣脆片「脆火火」，進一步豐富集團的產品矩陣，亦強化了集團在辣味休閒食品領域的地位。 渠道方面，卫龙美味經過多年來的深耕全渠道建設，已經擁有了深入滲透全國市場的經銷網絡。2023年在進一步夯實傳統經銷渠道的同時，公司積極擁抱O2O、零食量販渠道等新興渠道，不斷深化全渠道建設。同時，卫龙美味亦積極推進全平台電商渠道覆蓋，與線下渠道形成有力互補，通過短視頻、自播和達播強化消費者互動，以提升內容電商的流量轉化和復購。此外，集團亦積極拓展海外市場。 品牌方面，卫龙美味積極加強品牌建設，通過新奇有趣、有話題度的活動與年輕消費客群互動，從而抓住消費者的興趣點，打造具有傳播力的話題，進而提升本集團的品牌曝光度和知名度。同時本集團亦注重品牌的「人文內核」，積極參與品牌公益活動，履行社會責任，全面提升本集團的品牌形象。 卫龙美味董事長劉衛平先生表示：「2023年是卫龙美味主動創新和加快推進全渠道建設的一年。面對正在發生諸多變化的消費環境，卫龙美味堅定信心，積極擁抱變化和趨勢。展望新的一年，卫龙美味將繼續不斷創新、探索多品類策略、擁抱新興流量渠道發展紅利，繼續加強線上線下全渠道建設。同時，卫龙美味亦將積極加強品牌建設，持續打造倍受消費者喜愛的品牌形象，並加強供應鏈、數字化能力和組織團隊建設，不斷提升公司的經營效率，從而努力為廣大股東和客戶創造價值。」 [1] 2023年全年派息比率：86.84% 關於卫龙美味全球控股有限公司 卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙美味」）是中國領先的集研發、生產及銷售為一體的辣味休閒食品企業，擁有強勁的增長勢頭和頗具影響力的品牌。卫龙美味以傳統美食為基礎開創了中國調味面製品（俗稱「辣條」）行業，於2001年開創出第一根辣條，並引領了辣條行業標準建設。憑借出眾的品類拓展能力，本集團已成功擴展至蔬菜製品、豆製品及其它產品等品類，推出了包括魔芋爽、風吃海帶、78º卤蛋等大單品。2023年，本集團又推出麻辣辣條「霸道熊貓」、魔芋素毛肚「小魔女」及脆辣片辣條「脆火火」等新品，深受消費者的喜愛。卫龙美味是倍受中國年輕消費者喜愛的休閒食品品牌，2023年我們先後榮獲第30屆中國國際廣告節「2023大學生喜愛的活力品牌」、中國品牌節評選「TopBrand2023中國品牌500強」等30余項榮譽。如欲獲得更多資訊，請瀏覽https://www.weilongshipin.com/



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