東軟熙康控股有限公司公佈2023年度業績 業務結構逐步優化 醫療服務業務占比進一步提升

香港，2024年3月21日 - (亞太商訊) - 東軟熙康控股有限公司（「東軟熙康」或「公司」，及其附屬公司統稱「集團」；股份代號：9686.HK）欣然宣佈截至2023年12月31日止年度（「報告期」）之經審核綜合業績。

2023年，互聯網醫療得到更廣泛認識並快速發展，數字化醫療健康服務正在成為民眾的常態化就醫選擇。政府不斷釋放多項利好政策，大力支持數字醫療健康向更廣闊的醫療健康場景拓展，為互聯網醫療行業持續發展帶來強勁動力。集團積極順應後疫情時代的行業發展趨勢，有序推進業務結構調整，聚焦戰略協同性高的業務，不斷優化業務結構及資源配置，加大醫療服務業務的占比，加強投產管控，總體業務持續健康發展，毛利率有所提升，淨虧損大幅收窄。

報告期內，公司實現收入約人民幣537.7百萬元；毛利率同比上升6.1個百分點至30.6%；淨虧損約人民幣154.9百萬元，同比大幅下降36.3%。互聯網醫療服務業務收入同比增長14.3%，其中居家護理服務產生的收入為人民幣22.7百萬元，較上年同期增加279.2%。截止23年年末，居家護理服務已覆蓋全國950餘家醫療機構，服務超過15萬人次，在雲醫院平台上醫生和護士數量分別增長14.7%和81.2%。

以地方政府為核心抓手 加快拓展雲醫院平台服務

報告期內，公司繼續堅持以地方政府為核心抓手快速開展醫療機構合作的市場策略，持續加強華東、華北、華南區域的市場深耕，通過挖掘先進的科技、經驗、資源和客群優勢，持續加強原有政府客戶合作和新政府客戶拓展。截至2023年12月31日，接入集團平台的醫療機構數量為3.6萬家，其中醫院數量為2,610家，基層醫療衛生機構為3.3萬家。報告期內，付費醫療機構數量為491個，較上年同期上升238.6%。

在浙江省，公司持續加強與浙江省政府的合作，快速推動「浙里護理」平台的建設和運營，只用1年時間實現「浙里護理」平台從1個寧波市覆蓋到浙江全省11個城市，平台入駐醫療機構570餘家。在華東區域，集團持續強化域寧波市、江蘇省等区域的建設和運營，截至2023年底，寧波雲醫院平台入駐互聯網醫院45家，江蘇省互聯網醫院平台入駐醫院159家。在華北，集團於2023年下半年幫助河南省政府建設和運營河南省級居家護理服務平台-「豫健護理到家」服務平台，截至2023 年12 月31 日，該平台入駐醫療機構54家。在沈陽，公司聯合瀋陽市政府部門持續推進瀋陽市開展居家護理服務，截至2023 年12 月31 日，沈陽市開展居家護理服務的醫療機構達57 家。

與此同時，公司全面加強與醫療機構合作，推動醫療機構以更快速、更經濟的方式入駐集團的平台。報告期內，公司從患者就醫體驗出發，推出平台產品升級，進一步幫助醫院優化患者就醫流程提高就診效率。截至2023年12月31日，平台入駐互聯網醫院151家，較2022年的99家上升了52.53%。

持續提升服務質效 豐富服務內容 互聯網醫療服務穩健增長

公司以患者健康為中心，進一步加強互聯網醫院服務、家庭醫生服務、遠程醫療服務的協同發展，強化與醫院和醫生的合作運營，豐富互聯網醫療服務內容，提高醫療效率，提升用戶體驗。報告期內，集團互聯網醫療服務產生的收入為人民幣157.6百萬元，較上年同期的人民幣137.8百萬元增加14.3%。

互聯網醫院服務方面，公司基于城市雲醫院平台，大力推動大型醫院開展互聯網醫療服務，提升醫療機構和醫生積極性。截至2023年12月31日，寧波雲醫院平台互聯網醫療服務量超150萬人次，較上年同期上升114.2%。2023年，寧波市級互聯網醫院開展的互聯網醫療服務量佔全市的53%。同時，集團持續優化就醫服務流程，不斷豐富互聯網醫療服務的場景和內容，客戶服務量大幅增長。以集團在寧波大力推廣檢查檢驗預約服務為例，2023年寧波檢查檢驗預約服務量為26萬人次，較上年同期上升233.3%。

遠程醫療服務方面，公司依託廣泛的醫療資源和完善的運營體系，持續加強專科醫聯體建設和運營，促進城市基層家庭醫生和大型醫院專科醫生之間的醫療協作，推動構建城市基層家庭醫生為基礎、大型醫院專科醫生為支撐、區域知名學科專家為核心的多層級遠程醫療協作體系。截至2023年12月31日，公司的遠程醫療服務量為145萬人次，同比上升36.3%。

居家護理服務方面，公司持續探索模式創新，推動政府部門建立完善的居家護理服務規範和體系，同時不斷創新居家護理服務內容，優化居家護理服務流程和提升服務質量。報告期內，居家護理服務產生的收入為人民幣22.7百萬元，較上年同期增加279.2%。截至2023年12月31日，居家護理服務量超15萬人次，同比上升185.9%，其中，浙江省居家護理服務量超12萬人次，同比上升295.6%。

加強企業健康管理運營，提升專業服務能力

公司以員工健康和用戶健康為中心，持續打造線下線上一體化的新型健康管理服務體系。報告期內，健康管理服務產生的收入為人民幣245.9百萬元，較上年同期增加17.6%。

報告期內，公司持續挖掘員工健康需求，探索健康管理服務模式創新，致力於為客戶提供個性化、更精準、更專業的醫療和護理服務。在市場拓展方面，集團堅持機構客戶與個人客戶雙重市場拓展策略，持續鞏固與機構客戶合作，積極拓展線上銷售渠道，重點發展大中型機構客戶。報告期內，健康管理服務量為59萬人次，同比上升22.5%；其中機構客戶佔比約88.3%，機構客戶服務為52萬人次，同比增長26.4%。憑藉在健康管理服務領域積累的專業服務能力和經驗，集團健康管理服務的機構客戶累計數於2023年底達到7,441家，2023年機構客戶留存率為78%。

業務展望

2024年，公司將繼續堅持「城市雲醫院平台」的戰略模式，持續優化業務結構，重點聚焦「醫療+護理+健康」服務業務協同發展，為用戶提供更持續、便捷、高質量的醫療健康服務。在雲醫院平台服務方面，持續推進降本增效，並通過技術賦能提升產品性能、改善產品體驗，提升雲醫院平台競爭力。在居家護理服務方面，不斷豐富服務內容，優化服務體驗，持續打造線上線下一體化、院前院中院後全週期流程管理的新型醫療健康服務體系。在健康管理方面，持續加強企業健康管理運營，挖掘用戶需求，推動健康管理業務規模不斷擴大。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network