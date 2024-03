第四範式發佈2023年全年業績

香港,2024年3月20日 - (亞太商訊) - 領先的企業級人工智能軟件公司——北京第四範式智能技術股份有限公司(「第四範式」或「公司」,股份代號:6682.HK),公佈截至2023年12月31日止年度(「報告期內」)的全年業績。 財務摘要︰ 2023年總收入為人民幣42.04億元,同比增長36.4% - 先知AI平台業務收入為人民幣 25.06億元,同比增長68%,佔總收入的比例升至59.6% - SHIFT智能解決方案業務收入為人民幣12.83億元,占總收入的30.5% - 式說AIGS服務業務收入為人民幣4.16億元,占總收入的9.9% 毛利為人民幣19.80億元,同比增長33.2%,毛利率為47.1% 2023年研發投入超人民幣17.69億元,研發費用率超40% 經調整虧損淨額*形成逐年環比減虧趨勢,較上年同比收窄17.6% 營運摘要: 2023年,公司持續保持中國企業AI軟件行業領先地位,自2018年起連續五年排名IDC中國機器學習平台市場份額第一 2023年,公司繼續擴大用戶基礎,用戶數增至445個,其中標杆用戶(全球財富500強企業或上市公司)數為139個,同比增長33.7%,標杆用戶平均營收為人民幣1,838萬元,2023年標杆用戶的NDER(淨收入增長率)*為115% 公司已建立三大主要業務板塊:第四範式先知AI平台(4ParadigmSage) 、SHIFT智能解決方案(4Paradigm SHIFT)、 第四範式式說AIGS服務(4Paradigm AIGS): - 先知AI平台:目前,先知AI平台上構建的模型數超過10000個。公司即將在2024年3月底發佈先知AI平台 5.0版本,進一步推動AI技術的規模化使用 - SHIFT智能解決方案:報告期內發佈了數十個解決方案產品,廣泛應用于金融、能源電力、運營商、交通運輸等重要行業,推動企業及產業的數字化轉型進程;11月發佈「範生態」,首批公佈有40余家合作夥伴加入範生態,已落地數十個行業場景 - 式說AIGS服務:4月正式發佈了式說3.0產品,定位為基於大模型能力打造的軟件發展平台,並提出AIGS(AI-Generated Software:以生成式AI重構企業軟件)的技術戰略。報告期內,大模型業務已為上百家企業及合作夥伴提升生成式相關服務。式說大模型已經通過國家《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案 *經調整虧損淨額:期內虧損淨額經加回以股份為基礎的薪酬、贖回利息費用及上市費用作出調整,下同。 * NDER(淨收入增長率)反映了客戶粘度及付費意願,在本文中,其分母為2022年度標杆用戶群的收入貢獻,其分子為2023年留存的標杆用戶群在該年度所產生的收入,下同。 2023年,第四範式持續擴大客戶基礎並提升客戶平均營收,業績保持強勁增長,同時經調整虧損淨額連續三年同比收窄。報告期內,公司總收入繼續錄得強勁增長,較上年同比增長36.4%至人民幣42.04億元,主要由於先知AI平台收入大幅增加所推動。來自先知AI平台的收入為人民幣25.06億元,增加68.0%,佔總收入的59.6%。來自SHIFT智能解決方案的收入為人民幣12.83億元,佔總收入的30.5%。來自式說AIGS服務的收入為人民幣4.16億元,佔總收入的9.9%。此外,公司毛利人民幣為19.80億元,增加33.2%,毛利率為47.1%。報告期內總用戶數增至445個,其中標杆用戶數為139個,同比增長33.7%,公司堅持為客戶創造價值為中心,標杆用戶平均營收為人民幣1,838萬元,2023年標杆用戶的NDER(淨收入增長率)為115%。報告期內,公司研發開支總額進一步增加,研發開支為人民幣17.69億元,研發費用率超40%;盈利路徑清晰,較2022年全年減虧人民幣8,888萬元,同比縮窄17.6%,自2021年以來形成逐年環比減虧趨勢。 三大業務板塊互相協同 式說大模型在多領域實現商業化突破 目前,第四範式已建立三大主要業務板塊:第四範式先知AI平台(4ParadigmSage) 、SHIFT智能解決方案(4Paradigm SHIFT)、 第四範式式說AIGS服務(4Paradigm AIGS)。 先知AI平台是第四範式開發AI模型的平台,作為公司所有業務的內核,先知AI平台極大降低了AI模型構建門檻,通過強大的AI基礎設施,生產標準化模型並進行高效複用,將模型構建的平均週期從半年降低至天級別,促進AI應用規模化落地。目前,先知AI平台上構建的模型數超過10000。 SHIFT智能解決方案是基於第四範式底層AI能力,以及第四範式和合夥夥伴的行業實踐經驗,沉澱出各行各業的智能解決方案產品。旨在用領先的AI能力,賦能千行百業數位化、智能化轉型,實現企業核心競爭力高效提升。報告期內,公司發佈了數十個解決方案產品,廣泛應用于金融、 能源電力、運營商、交通運輸等重要行業,推動企業及產業的數字化轉型進程。2023年11月,「範生態」發佈。範生態致力於基於公司對產業未來方向的定義(「北極星體系」),以及公司核心的技術能力,聯合生態合作夥伴,一起打造各行各業端到端的解決方案。首批公佈有40余家合作夥伴加入範生態,已落地數十個行業場景。 2023年2月,公司率先發佈了自研的行業大模型的平台產品「式說」1.0版 本,是國內最早的一批商業化大模型產品。式說大模型在理解、推理、生成能力的技術指標處於全球領先,於2023年入選北京市首批 7 家模型夥伴,隨後入選信通院首批「2023 可信 AI 案例——大模型研發應用和工具平台優秀案例」。式說大模型已經通過國家《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案。除了打造一流的大模型產品以外,公司也投入了相當的研發資源使大模型更「智能」,這些能力包括多模態、copilot、思維鏈等。 公司於2023年4月,式說3.0發佈,首次提出AIGS(AI-Generated Software)的戰略,以生成式 AI 重構企業軟件,產品定位為基於多模態大模型的新型開發平台,提升企業軟件的體驗和開發效率。 2023年,公司的大模型業務已在金融、製造、醫療、零售、地產經紀、教育、能源等領域廣泛落地,為上百家企業及合作夥伴提升生成式相關服務。在過去的一年,「式說」為某通信運營商打造網路運營平台智能助手,賦能一線員工;與某頭部房產經紀公司共建房產經紀大模型;改造交通运输製造企業的工業設計軟件,實現以大模型搜索三維零件並自動化裝配,MIT報告將該案例列為「中國AI大模型先進應用案例」。 實施前瞻性的研發投入和人才戰略 公司深知人才和創新是推動企業持續成長的核心動力,因此公司致力於實施前瞻性的研發投入和人才戰略。公司每年都會將公司收入的顯著比例投入到具有長期戰略價值的研發中,2023年公司的研發投入超過17億人民幣,研發費用率超過40%。這些投入不僅用於新技術研究與開發,還包括對現有產品和解決方案的持續改進,以確保公司始終處於行業前領先地位和競爭優勢。 2023年,公司諸多前沿技術領域取得重大突破,獲得學術界、產業界多項認可,全年有25篇論文被人工智能頂級學術會議及期刊收錄;公司的生物計算技術也被《Nature》子刊收錄。 在戰略展望方面,第四範式董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理戴文淵博士表示:「人工智能時代,企業需要新技術賦能,從而需要代表人工智能技術的軟件公司。這是時代賦予第四範式的機遇:人工智能技術會孕育出新一代企業軟件新勢力新巨頭。 所以,第四範式要成為什麼?我們要成為人工智能時代,賦能千行萬業的企業軟件公司。經過近10年積累,我們堅持創新驅動發展,在關鍵技術點實現突破,從2018年起,一直位居中國機器學習平台市場份額第一。我們的人工智能產品,用其競爭力和品牌力贏得了更強的生態資源整合力。未來十年,對第四範式而言,挑戰與機會並存,我們將始終如一堅持技術投入,從大模型,到自動機器學習,再到Agent、機器人等,引領『人工智能+』發展趨勢;用我們積累的行業影響力,與生態夥伴共同用AI技術,賦能千行萬業智能化轉型。」



