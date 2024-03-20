金山軟件公佈2023年全年及第四季度業績



香港，2024年3月20日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2023年12月31日止之全年業績及第四季度業績。 2023年，金山軟件錄得收益人民幣8,533.6百萬元，較上年同期增長12%。其中，來自辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的53%和47%。毛利為人民幣7,030.3百萬元，較上年同期增長14%；經營利潤為人民幣2,226.9百萬元，同比增长19%。 2023年第四季度，金山軟件錄得收益人民幣2,310.1百萬元，較上年同期增長9%，較上一季增長12%。其中，來自辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他產生的收益分別佔總收益的56%和44%。毛利為人民幣1,896.3百萬元，較上年同期增長9%，較上一季增長13%；營運溢利為人民幣714.8百萬元。 金山軟件董事長雷軍先生表示：「2023年，儘管面臨各種挑戰，集團整體業績保持穩健增長。我們積極推進核心業務，為未來的可持續發展奠定堅實基礎。金山辦公集團圍繞「多屏、雲、內容、協作、AI」戰略，持續投入AI和協作領域研發，通過技術創新、產品迭代、性能提升等舉措，不斷增強產品競爭力。網絡遊戲業務堅守打造精品遊戲初心，堅持長線化運營。我們在深耕武俠遊戲品類的同時，新賽道的探索也有階段性進展。」 金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「2023年集團各業務線展現增長韌性，本集團總收益人民幣8,533.6百萬元，同比增長12%。辦公軟件及服務業務保持穩健的經營態勢，在國內個人及機構訂閱業務增長的帶動下，年收益人民幣4,556.5百萬元，同比增長17%。網絡遊戲及其他業務收益人民幣3,977.1百萬元，同比增長6%，主要由《劍網3》的強勁增長驅動。2023年本集團營運溢利人民幣2,226.9百萬元，同比增長19%。以上成績體現了我們堅持技術立業、投入產品和技術、提升用戶體驗的持續努力。」 業務回顧 辦公軟件及服務 2023年來自辦公軟件及服務的收益為人民幣4,556.5百萬元，較上年同期增長17%。第四季度的收益為人民幣1,285.7百萬元，較上年同期增長18%，較上季度增長17%。該等增長主要由於金山辦公集團的國內個人辦公訂閱業務及機構訂閱業務增長部分被機構授權業務的下滑所抵銷。 金山辦公集團發佈了基於大語言模型的智能辦公應用WPS AI，錨定AIGC（內容創作）、Copilot（智慧助理）、 Insight（知識洞察）三個戰略方向發展。 WPS AI已於第四季度於正式國內開啓公測，為後續推進商業化進程打下良好基礎。我們還全新升級WPS Office版本，提升了用戶體驗。此外，我們也在持續完善端雲一體化體驗，提升用戶雲端活躍度。在堅持長週期會員策略的同時，我們全新升級會員權益結構，通過提供超級會員體系，並通過原子化權益組合包裝，精準覆蓋不同需求的用戶群體。 面向組織級客戶，金山辦公集團全新升級辦公新質生產力平台WPS 365，提供內容創作、辦公協作、開放生態及數字資產管理等能力。我們持續推進政企端雲一體化及協作辦公進程，深入聚焦與頭部國有及民營企業客戶價值場景，深化產品能力，面向金融、交通、能源、出版、醫療、消費零售、高端製造及互聯網等行業，孵化安全高效的行業通用解決方案，並不斷複製燈塔案例廣泛下沉。同時，我們持續與頭部客戶探索WPS AI在政企辦公場景落地可行方案，推進在千行百業辦公場景的落地。在公有雲服務領域，我們推動客戶使用雲和協作應用，管理數字資產，與渠道夥伴拓展市場，以產品的應用亮點吸引客戶，提升企業用戶活躍規模和付費粘性。 金山辦公集團密切關注信創領域政策變化和客戶需求，充分佈局黨政各地下沉市場。在行業信創領域，我們從金融、能源、通信等行業信創客戶實際替換需求出發，積極推廣新的授權模式，並深化其雲和協作辦公進程。 金山辦公集團以用戶第一， 於2023年12月正式關停國內第三方商業廣告業務。海外業務方面，在穩固移動端優勢的基礎上，我們繼續培養桌面端大屏用戶數。未來，金山辦公集團將繼續聚焦AI和協作，進一步打磨好產品，為個人和機構用戶提供高質量的AI協作辦公產品和服務。 網絡遊戲及其他 網絡遊戲及其他業務於2023年錄得收益人民幣3,977.1百萬元，較上年同期增長6%。同比增長主要是由於旗艦遊戲《劍網3》表現強勁，推出了新玩法及內容更新，以及《塵白禁區》及《劍俠世界：起源》等新遊戲的收益貢獻，部分被若干現有遊戲收益減少所抵銷。網絡遊戲及其他業務於第四季度錄得收益人民幣1,024.4百萬元，與上年同期持平，較上季度增長7%。較上季度增長主要受九月發佈《劍俠世界：起源》的收益貢獻推動，部分被現有遊戲收益減少所抵銷。 2023年網絡遊戲業務穩健發展。旗艦遊戲《劍網3》展現了韌性和強勁的生命力，長線運營十四年，年收入再創新高。《劍網3》持續迭代並推出新資料片，畫質全面升級，給玩家帶來更加豐富和多樣化的遊戲體驗。《劍俠世界：起源》在越南和國內相繼上線，用經典玩法和情懷吸引忠實玩家，也推動了中國傳統文化的輸出。二次元射擊遊戲《塵白禁區》全球上線，拓展二次元用戶圈及海外市場。科幻賽道遊戲《解限機》年底首次亮相遊戲盛典The Game Awards，產品從美術設計到玩法創意都受到了國際市場的廣泛關注，備受全球玩家期待。 展望2024年，《劍網3無界》將會上線，為廣大玩家帶來多端暢游的全新體驗。我們將繼續拓展細分賽道，精心打磨科幻機甲遊戲《解限機》，持續優化二次元遊戲《塵白禁區》。 雷軍先生總結道：「2023年我們的核心業務穩步推進。二零二四年，金山辦公集團將緊緊抓住數字經濟發展機遇，持續探索數字辦公服務的商業機會。我們將繼續圍繞 「多屏、雲、內容、協作、AI」，進行産品創新和用戶體驗優化，不斷提升服務質量，為個人和機構用戶提供更加高效、智能的辦公解決方案。同時，我們將繼續深耕武俠賽道，拓展科幻機甲品類，為玩家帶來全新體驗。展望未來，我們將堅持技術立業，積極擁抱AI，把握新的機遇，以實現高質量可持續的發展。」 關於金山軟件有限公司 金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有金山辦公、西山居及金山世遊三家主要子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以辦公軟件及互動娛樂為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過7,000多名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽http://www.kingsoft.com。 金山軟件投資者關係: 李怡楠 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com 如有垂詢，請聯絡皓天財經集團： 李妍姣 電話：(852) 6150 8598 電郵： po@wsfg.com 赖峻燊 電話：(852) 9798 0715 電郵： po@wsfg.com



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