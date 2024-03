Wednesday, 20 March 2024, 20:39 HKT/SGT Share:

來源 H World Group 華住公佈23年Q4及全年財務業績公告 中國全年RevPAR恢復至2019年水平的122%

香港,2024年3月20日 - (亞太商訊) - 華住集團有限公司(「華住」或「集團」,納斯達克股份代號:HTHT,聯交所股份代號:1179.HK)公佈截至2023年12月31日止第四季度(「2023年第四季度」)及全年的未經審核財務業績。 華住中國呈現強勁復甦態勢 全年RevPAR恢復至2019年水平的122% 在休閒及商務旅行需求持續復甦的支持下,於2023年第四季度,華住中國平均可出租客房收入(「RevPAR」)恢復至2019年水平的120%,按月細分,2023年10月、11月及12月的平均可出租客房收入分別恢復至2019年水平的120%、117%及123%。其中,華住中國日均房價(「ADR」)為人民幣284元,相比之下2022年第四季度為人民幣240元、上一季度為人民幣324元及2019年第四季度為人民幣232元。所有在營酒店的入住率(「OCC」)為80.5%,同比增長14.3個百分點。華住國際(原DH)的ADR為115歐元,OCC增長至63.8%,RevPAR增長至73歐元,恢復至2019年水平的111%。 2023年華住中國RevPAR呈現出強勁的復甦態勢。自2023年2月以來,每個月RevPAR相較於2019年恢復度均保持在115%以上。於2023年全年,華住中國的RevPAR達到2019年水平的122%。儘管2023年的RevPAR增長主要受日均房價推動,但華住中國的OCC也持續回升。 收入同比增長超50% 增長持續超指引 依靠精細高效的區域架構快速拓張酒店網絡,逐漸滲透極具韌性的低線城市,華住始終以高品質產品及服務穩固有限市場的領先地位,並持續完善中高端品牌結構及提升市場份額。於2023年第四季度,集團收入錄得人民幣56億元(相當於786百萬美元),同比增長50.7%,其中,來自華住中國的收入為人民幣44億元,同比增長59.0%。華住國際(原DH)的收入為人民幣12億元,同比增長26.6%,環比增長2.2%。集團及華住中國收入增長均優於先前所公佈的增長指引。集團酒店營業額同比增長55.0%至人民幣204億元。不計入華住國際(原DH),2023年第四季度的酒店營業額同比增長60.6%。歸屬於集團的淨利潤為人民幣743百萬元(相當於105百萬美元),相比之下2022年同期為淨虧損人民幣124百萬元。EBITDA(非公認會計準則)為人民幣14億元(相當於191百萬美元),相比之下2022年第四季度為人民幣529百萬元。 於2023年全年,集團收入同比增長57.9%至人民幣219億元(相當於31億美元)。歸屬於集團淨利潤為人民幣41億元(相當於575百萬美元),相比之下2022年全年為淨虧損人民幣18億元。EBITDA為人民幣68億元(相當於961百萬美元),相比之下2022年全年為人民幣164百萬元。 全季酒店5.0新品酒店內景 2023年11月,集團宣佈派發約3億美元現金股息,其中包括2億美元普通股息和1億美元特別股息。集團還在2023年從市場上回購了約1.2億美元的股份。隨著華住輕資產化的提升和充裕現金流的保障,集團將繼續通過派息和回購來为股東带来长期回报。 聚焦經濟型及中檔品牌 開店數創歷史新高 截至2023年12月31日,華住集團在營酒店共有9,394家酒店及912,444間客房,包括華住國際(原DH)的131家酒店。華住中國開店數量繼續提速,2023年第四季度新開店數量達460家。華住中國2023年開店達1,641家;待開業酒店達3,061家,均創下歷史新高。集團積極把握多樣化住宿需求,採取多品牌策略發展中高檔品牌,持續提供具有高性價比、高品質的住宿產品,進一步滿足剛需市場的巨大需求。截至2023年四季度,中高檔在營酒店數量達到645家,同比增長24%,環比增長7%,待開業酒店數量達到386家,同比增長34%,環比增長8%,在營及待開業酒店數量達到1,031家,實現了2021年華住曾提出的1,000家的目標。集團將進一步拓展酒店網絡,預計在2024年實現總開業酒店數約1,800家的目標。 作為中國連鎖酒店行業的領先者及全球發展最快的酒店集團之一,華住以經濟型和中檔酒店為核心深耕大眾市場的戰略佈局,積極拓展酒店網絡。通過組織架構調整,成立區域分公司等方式,填補相對空白的區域,強化區域開發及運營能力,並取得階段性經營成效。未來,華住中國將繼續圍繞卓越服務的精益增長戰略,通過高質量門店擴張,在有限服務領域進一步加強低線城市和空白市場的滲透;通過以用戶為中心的卓越品質推動品牌的產品升級;並以數字化為基礎實現組織升級。華住國際方面,將圍繞輕資產化轉型、降本增效、華住會全球會員體係直銷能力和探索亞太及中東地區發展機會等方面完善戰略佈局。集團將繼續堅持可持續的高質量發展路徑,持續提升業績表現。 關於華住集團有限公司: 華住集團有限公司源於中國,是全球酒店行業的主要經營者。華住的品牌包括海友酒店、怡萊酒店、漢庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美侖酒店、禧玥酒店、花間堂、你好酒店、CitiGO Hotel、施柏閣、美侖美奐酒店、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、施柏閣大觀及宋品酒店。此外,華住還擁有在大中華地區作為美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的權利,以及美爵酒店與諾富特酒店的合作開發權。 華住的業務包括租賃及自有、管理加盟以及特許經營模式。在租賃及自有模式下,華住直接經營通常位於租賃或自有物業的酒店。在管理加盟模式下,華住通過華住派駐現場的酒店經理來管理管理加盟酒店,且華住向加盟商收費。在特許經營模式下,華住為特許經營酒店提供培訓、預訂及支援服務並向加盟商收費,但不會派駐現場酒店經理。華住在其所有酒店均採用統一標準及平台。 有關更多資料,請訪問華住的網站: https://ir.hworld.com。 如有垂詢,請聯絡慧悅公共關係顧問集團有限公司: Angie An/Charlotte Zhang 電話:(852) 3618-8460/3594-6407 電郵:angie.an@intelligentjoy.com/charlotte.zhang@intelligentjoy.com



話題 Press release summary



部門 酒店

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network