華富建業金融成功舉辦一連兩日Global Alliance Partners年度會議

香港,2024年3月20日 - (亞太商訊) - 華富建業國際金融有限公司(下稱 「華富建業金融」或 「集團」)欣然宣布,集團於3月18及19日一連兩日成功協助Global Alliance Partners (GAP)舉辦本年年度會議。 GAP創立於2008年,多年來為中型市值的國際金融服務企業提供聯繫網絡,同時定期舉辦會議,邀請來自全球的企業領袖及企業投資者探討投資機會,進行緊密交流。 本年年度會議由主席Mr. David Grayson牽頭,並邀請得香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生太平紳士,以及菲律賓八打雁省省長萬永高(Hermilando Mandanas)為特別嘉賓,兩位分別於席上就中港、菲律賓投資市場分享真知灼見。 另外,多位來自世界各地的合作伙伴亦有派代表出席,包括來自日本的Capital Partners Securities、來自菲律賓的WeCap Financial、來自泰國的Pi Securities、來自澳洲的Petra Capital、來自杜拜的Quadrillion,和來自拉丁美洲的Southern Bridge Capital。 Global Alliance Partners 主席Mr. David Grayson 集團聯席主席暨行政總裁林建興博士於開幕致辭表示,在市場波動、情緒氣氛偏弱的大環境下,有人對後市悲觀,但亦有人認為市場現時估值吸引,出現了投資機遇。他相信現時是挑戰與機會並存,對後市仍感到樂觀。 華富建業金融聯席主席暨行政總裁林建興博士 憑藉 GAP國際性的廣泛網絡,以及成員之間致力提供創新解決方案的精神,年度會議為重點市場和新興市場的溝通橋樑,有效於加強各方互動。GAP為金融市場提供了合作及知識交流平台,通過促進更緊密的聯繫,將有助各地企業應對充滿變動的金融市場,展示巨大價值。 About Global Alliance Partners Global Alliance Partners (GAP) is a network organization of international, mid-market financial services companies dedicated to delivering innovative solutions for our clients across private equity, corporate fund raising, stock broking and fund management. Partner firms have completed over 1,000 corporate transactions worth a total of almost US$34 billion in 60 countries; and manage or advise close to US$6 billion worth of individual and institutional funds. Global Alliance Partners bridges the gap between investment opportunities in leading, emerging, and frontier markets, and key sources of investment risk capital. It is composed of 14 fully licensed Member Firms whose scope and reach, including their respective affiliate companies, span 28 countries in strategic markets in Asia, Europe, the Middle East, North America, and Sub-Saharan Africa, providing a truly global reach. 關於華富建業國際金融有限公司 華富建業國際金融有限公司(「本公司」,股份代號: 00952.HK),為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司,是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於 1997 年在香港上市,致力打造成為全方位,全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴,並為客戶提供卓越的一站式財經服務。本公司並透過中國深圳、上海、瀋陽、寧波、北京、成都、杭州及廈門的代表處或全資擁有的外資企業,以及透過 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的網路及成員,為客戶提供資本市場服務。 如有垂詢,請聯繫: 華富投資者關係有限公司 盧秋玲 (Mandy Lo) 電話:(852) 2217-2753 電郵:mandy.lo@quamgroup.com 陳碧虹 (Charlie Chan) 電話:(852) 2217-2504 電郵:charlie.chan@quamgroup.com



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network