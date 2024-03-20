首登國際運動舞台，天韵國際聯合健力寶成為2024賽季F1中國大獎賽「2024格子旗音樂嘉年華」贊助商及官方合作夥伴



香港，2024年3月19日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品及特色飲料銷售商及製造商天韵國際控股有限公司 (「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」) (股份代號: 6836.HK) 欣然宣佈，將聯合健力寶集團（「健力寶」）成為2024賽季F1中國大獎賽「2024格子旗音樂嘉年華」的贊助商。 2024賽季F1中國大獎賽將於2024年4月19日至21日在上海國際賽車場舉行，今年恰逢F1中國大獎賽的20週年，也是F1闊別五年後重返中國，更是中國首位F1車手周冠宇正式以車手身份於上海的賽道參加比賽，受到廣泛關注。其中，為期三天的音樂嘉年華於上海國際賽車場水景廣場舉辦，活動眾星雲集，天韵國際聯同健力寶將與眾多國際知名品牌一起，展示最新暢銷產品，讓公眾體驗視覺和聽覺、味覺的多重享受，共同感受國際賽車運動的魅力。 集團副主席兼執行董事楊雲耀先生表示：「能夠成為F1活動的贊助商及官方合作夥伴，我們感到無比自豪。這不僅是一個標誌性的時刻，更是我們長期以來致力於品牌建設和國際擴展戰略的成果。屆時我們將通過密集的品牌廣告、現場互動活動、國內外的媒體推廣、上海市內廣告等形式，共同展示天韵國際及健力寶的品牌形象，可極大提高我們的企業價值並提升產品銷量，創造競爭優勢。同時，這次合作是對我們團隊努力和創新精神的認可，也是我們繼續前進的強大動力。我們相信，與F1這樣的世界級平台合作，不僅能夠讓我們的品牌和產品走向國際，也將為我們帶來更多與全球客戶交流和合作的新機會，與健力寶攜手打造國際一流的中華民族運動飲料產業。我們非常期待參與這次盛事所得到的新視野和經驗，團隊將全力以赴，冀為F1賽事和其全球粉絲群帶來更美好難忘的體驗。」 集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們對於天韵國際的標識能與健力寶的標識同時呈現於F1賽事活動的國際盛事上，感到非常榮幸，這亦是集團首次踏足國際運動舞台的重要里程碑。F1作為全球頂尖的汽車賽事之一，以其激烈的比賽、先進的技術和令人矚目的賽車而聞名於世。天韵國際與健力寶強強聯合贊助重要國際比賽的活動，將為F1賽事增添更多精彩的元素，為廣大賽車迷和消費者帶來更豐富的體驗，引領運動飲料產品的新風潮。未來，雙方於產品推廣、市場拓展、品牌塑造等方面將繼續深度合作，產生協同效益，擴大市場影響力並達致雙贏局面。」 關於廣東健力寶股份有限公司 廣東健力寶股份有限公司是一家於中華人民共和國成立並有效存續的股份有限公司（以 下簡稱「健力寶」），總部坐落在佛山市中國(三水)國際水都飲料食品基地內。健力寶是中國境內享負盛名的企業，曾贏得中國弛名品牌的美譽，是一家以飲料生產銷售為主導產業，併涉足塑料容器制造等相關領域的現代化企業。銷售網絡覆蓋全國30多個省市區，設有 4家飲料生產廠，可生產加工運動飲料、碳酸飲料、茶飲料、果汁飲料、功能飲料等多 品類產品。公司旗下擁有健力寶、第5季、微泡水、愛運動、超得能、爆果汽等一繫列 知名品牌；其中核心品牌「健力寶」是我國首款含電解質的運動飲料，被政府認定為第 一批「中國馳名商標」及被譽為「中國民族飲料之父」。1984年，作為首選運動飲料，伴隨中國體育代表團參加美國洛杉磯第23屆奧運會，被外國媒體譽為「中國魔水」。全球首顆從企業命名的天文行星「三水健力寶星」更被載入史冊，高掛星空。 關於天韵國際控股有限公司（股份代號﹕6836.HK） 天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i)生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品、(ii)生產及銷售飲料產品及(iii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。特色飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。 集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、ISO9001、ISO45001、ISO14001、SMETA、CQM等認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。 集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年及2022年，集團連續兩次榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。於 2023 年，集團主席兼行政總裁榮登福布斯中國「2023 大灣區 ESG 企業家 30 評選」。 欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com



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