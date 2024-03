Tuesday, 19 March 2024, 20:29 HKT/SGT Share: 中國飛機租賃 (1848.HK) 2023年總收入穩步增長 經調整股東應占溢利漲超4倍

香港,2024年3月19日 - (亞太商訊) - 環球航空全產業鏈解決方案供應商 — 中國飛機租賃集團控股有限公司(「中飛租賃」或本「公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」;港交所股份代號:01848)欣然宣佈截至2023年12月31日止(「回顧年度」)之年度業績。 業績亮點 -- 營收保持穩健。於回顧年度,本集團收入總額為4,763.7百萬港元,按年顯著增長14.2%(2022年:4,171.0百萬港元)。 -- 經調整股東應占溢利增長4倍。本公司股東應占溢利為28.3百萬港元,剔除特殊項目後,經調整股東應占溢利(1) 184.9 百萬港元,同比大幅增長410.8%。 -- 董事會建議派發普通股每股0.15港元的末期股息,連同已派發的2023年中期股息每股0.15港元,2023年全年派發的股息總額為每股0.30港元(2022年:0.30 港元)。公司已就2023年末期股息再推出以股代息計劃。 -- 拓展和優化全球客戶群,租金回收率佳。年內首涉非洲、中亞、大洋洲市場,交付的新飛機中,13架出租予海外航空公司,8 架出租予中國航空公司,包括與6間一線航空公司達成新飛機租賃業務首次合作。得益于整體客戶質量進一步提升, 年內本集團整體租金回收率達到101.4%。 -- 國產飛機海外商業化運營順暢。年內交付第二架ARJ21飛機予印尼翎亞航空(「翎亞航空」),實現商業首航,並陸續執飛多條熱門航線,全年累計運輸乘客量突破10萬人。 -- 強化綠色融資。回顧年度,本集團獲得新增融資額度超240億港元;首發全球首筆ESG掛鉤飛機預付款銀團貸款;成功發行 2023 年首期及第二期低碳轉型公司債券,發行規模分別為1 億元和5億元人民幣。 業務回顧 審慎機隊管理 優化全球客戶群 -- 於回顧年度,中飛租賃共交付21架新飛機,以新一代節能機型為主,其中包括首次入列本集團機隊的兩架波音 737 Max 飛機。年內,本集團向飛機資產管理合資平臺注入1架飛機及向第三方合共出售了4架飛機。 -- 於2023年12月31日,中飛租賃機隊規模為192架飛機,其中包括165架自有飛機和27架代管飛機。按飛機數目計,本集團自有機隊90%是窄體機型,屬高流動性且備受市場青睞的資產類別。 -- 於回顧年度,本集團迎來與長期戰略合作夥伴空客的十周年合作紀念。截至2023年12月31日,以累計訂單計,本集團為空客第六大租賃商客戶。於2023年12月31日,本集團共有141架飛機訂單,包括113架空客A320NEO和28架中國商飛ARJ21飛機。 -- 於回顧年度,本集團繼續維持中國市場領先地位。於2023年12月31日,按飛機數目計,本集團自有機隊的71.5%出租予中國(含港澳臺)航司,其中多數是財務實力雄厚的一線航空公司。 -- 於回顧年度,本集團合共簽署34架飛機的租賃意向書,均為海外航司客戶;年內交付的新飛機中,13架出租予海外航空公司,8 架出租予中國航空公司,包括與6 間一線航空公司達成新飛機租賃業務首次合作。得益于整體客戶質量進一步提升,本集團整體租金回收率達到101.4%。於2023年12月31日,本集團客戶群(含自有及代管飛機)已增加至41間航司,遍佈20個國家和地區。 拓展綠色融資 致力提升國際評級 -- 於回顧年度,本集團獲新增融資額度超240億港元,包括飛機項目貸款、飛機預付款(PDP)融資、流動資金貸款、人民幣債券等。於2023年12月31日,本集團共有現金及現金等價物53億港元,同比增長49.1%。 -- 於回顧年度,本集團成功發行3.5億美元全球航空租賃業首筆可持續發展掛鉤飛機預付款銀團貸款;成功發行了2023年首期及第二期低碳轉型公司債券,發行規模分別為15億元和5億元人民幣,充分彰顯投資人對本集團經營實力的廣泛認可及致力於推進低碳可持續發展戰略的大力支持。 -- 年內,本集團主動進行負債管理,於9月就合共約5000萬美元的存續美元債完成現金回購;並於 12 月完成贖回 1 億美元本金額永續債。 -- 於回顧年度,中飛租賃再獲惠譽確認維持中飛租賃 BB+長期發行人評級及穆迪確認維持中飛租賃Ba1企業家族評級,展望皆為穩定。本集團全資附屬公司中飛租融資租賃有限公司獲得大公國際給予AAA主體信用評級,同時獲得中誠信國際上調主體信用評級至AAA,展望皆為穩定。 -- 本集團已明確提升國際信用評級為現階段主要發展目標之一,未來將加大無抵押融資,持續優化債務結構,多舉措並行力爭實現投資級國際評級。 堅定服務國家民航戰略 堅持綠色可持續發展 -- 於回顧年度,本集團繼續推動旗下子公司翎亞航空的良性發展,繼4月實現首架ARJ21 飛機商業首航後,再交付第二架 ARJ21 飛機予翎亞航空,並陸續開通巴厘島、日惹、馬來西亞吉隆坡、新山等熱門航線,全年累計運輸乘客量突破 10 萬人。 -- 於回顧年度,本集團獲頒 Airline Economics(《航空經濟》)2023可持續發展「年度債券交易大獎」,表彰集團成功發行中國航空業暨飛機租賃業首支低碳轉型債, 在傳統的飛機租賃業務基礎上,憑藉創新交易方式支持航空業邁向更永續的未來。 中飛租賃執行董事兼首席執行官潘浩文先生表示:“經過 2023 年的數次正向調整,全球航空業即將開啟新一輪增長週期,強勁需求增長和航司盈利提升將帶動龐大發展機遇。同時,市場普遍認為美元利率已見頂,2024 年有望開啟降息週期,有助於降低市場資金成本,加速飛機交易市場復蘇。面對日漸寬鬆的市場環境,中飛租賃將繼續把握境內外 航空市場快速恢復及綠航趨勢下航司加速進行機隊更新優化帶來的業務機會,強化一站式機隊升級服務能力。” 中飛租賃執行董事兼首席財務官李國輝先生補充道:“本集團亦將積極探索航空投資市場對飛機資產的配置興趣,適時把握優質交易機會;同時進一步優化財務結構,全面增強經營實力及信用狀況。2024年,我們有信心繼續保持高質量增長,把握市場機遇發展優勢業務的同時,力爭實現投資級國際評級,為投資者創造利潤及價值最大化。” (1) 經調整數據扣除CAG 項目減值這一非經常性非現金項目的影響,以更好地反映公司運營狀況。 關於中飛租賃 中國飛機租賃集團控股有限公司(以下簡稱「中飛租賃」)是致力於為全球航空公司客戶提供飛機全生命週期一站式解決方案的供貨商。中飛租賃旗下業務及成員公司覆蓋「新飛機租賃」及「飛機後市場服務」兩個主要板塊,業務範疇既包括飛機經營性租賃、購後租回、飛機資產包交易和資產管理等常規業務,也涵蓋機隊規劃、機隊升級、中老齡飛機資產管理、飛機維護維修、飛機拆解及航材銷售等增值服務。根據知名航空諮詢公司 ICF International 的資料,中飛租賃憑藉機隊及訂單量資產總值,躋身全球十大飛機租賃商之一。2014年7月,中飛租賃在香港聯交所上市,是亞洲第一家上市的飛機租賃公司, 現為 MSCI 中國小型股指數之成份股。



話題 Press release summary



部門 监管

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network