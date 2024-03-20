英皇鐘錶珠寶2023年全年總收入增長31%，淨利潤上升35%

香港，2024年3月19日 - (亞太商訊) - 歐洲製鐘錶及高級珠寶之零售商翹楚－英皇鐘錶珠寶有限公司(「本集團」或「英皇鐘錶珠寶」)(股份編號：887)欣然公佈其截至2023年12月31日止年度(「本年度」)之全年業績。

業績亮點

百萬港元 截至12月31日止年度 變動 2022年 2023年 收入 3,684 4,823 + 30.9% 毛利 1,177 1,450 + 23.2% 經調整EBITD 1 376 470 + 25.0% 淨利潤 222 299 + 34.7% 每股基本盈利 3.28港仙 4.41港仙 + 34.5% 每股全年股息 2 1.00港仙 1.32港仙 + 32.0%

1 經調整EBITD為利息、稅項及自家擁有旗艦店的折舊費用前之盈利，以反映本集團之核心營運表現。本集團已全面採納香港財務報告準則第16號，已包括與租賃合約有關的使用權資產攤銷。

2 包括中期及末期股息

在旅遊全面恢復及消費氣氛復甦的帶動下，本集團於本年度的總收入增加30.9%至48.2億港元(2022年：36.8億港元)。來自香港及中國內地的收入分別為25.1億港元(2022年：16.5億港元)及13.7億港元(2022年：11.9億港元)，分別佔總收入的52.0% (2022年：44.9%)及28.5% (2022年：32.2%)。按產品分部劃分的收入而言，鐘錶及珠寶分部的銷售收入分別為34.8億港元(2022年：30.2億港元)及13.4億港元(2022年：6.7億港元)，分別佔總收入的72.2% (2022年：81.9%)及27.8% (2022年：18.1%)。

毛利增加23.2%至14.5億港元(2022年：11.8億港元)。由於總收入增加，本集團於本年度的淨利潤增加34.7%至3.0億港元(2022年：2.2億港元)。每股基本盈利為4.41港仙(2022年：3.28港仙)。本集團已建議派付末期股息每股0.56港仙(2022年：0.62港仙)。連同中期股息每股0.76港仙(2022年：0.38港仙)，全年股息總額為每股1.32港仙(2022年：1.0港仙)。

於2023年12月31日，本集團於香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞營運共93間店舖。於本年度，本集團繼續於香港及中國內地開設珠寶店及鐘錶店。

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士表示︰「中國仍然是全球經濟的重要力量，也是投資者不可或缺的投資市場。本集團將憑藉其在中國的品牌聲譽，繼續拓展香港和中國內地市場，把握龐大的機遇。隨著人民幣持續波動，預計中國消費者將傾向於在國內消費，本集團將憑藉其在香港、澳門和中國內地市場已建立的根據點從中受惠。」

關於英皇鐘錶珠寶有限公司

作為零售商翹楚，英皇鐘錶珠寶(887.HK)自1942年在香港開業至今已有超過80年悠久歷史，業務包括銷售享譽國際之歐洲製腕錶及旗下「英皇珠寶」品牌之高級珠寶首飾。憑藉其代理齊全的鐘錶品牌、獨特的市場推廣策略以及遍佈香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞黃金地段的廣泛零售網絡，英皇鐘錶珠寶在全球各地中高收入人士的目標顧客群中已建立穩固的品牌形象。於香港投資者關係協會頒發的2023年香港投資者關係大獎中，英皇鐘錶珠寶榮獲「最佳投資者關係公司—小型股」及「最佳投資者關係素材—小型股」。有關詳細資料，請瀏覽其網站︰www.EmperorWatchJewellery.com。

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