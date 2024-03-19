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Tuesday, 19 March 2024, 10:54 HKT/SGT
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來源 SAP
SAP與NVIDIA攜手加速推動全球企業應用生成式AI
客戶可利用 NVIDIA AI Foundry 和全新NVIDIA NIM的大型語言模型 (LLM)
釋放SAP雲端解決方案中業務數據的潛力

香港，2024年3月19日 - (亞太商訊) - SAPNVIDIA宣佈擴展合作夥伴關係，共同協助企業客戶加速在 SAP雲端解決方案和應用中發揮數據和生成式AI的革命性力量。

雙方現時正合作建置和交付SAP商業AI，包括在 SAP Joule數碼副駕 (digital copilot) 以及SAP雲端解決方案和應用中，加入由SAP生成式AI中心支援的可擴展、為特定業務而設的生成式AI功能。SAP生成式AI中心不僅促進業務相關、可靠和負責的商業AI，還提供多種大型語言模型( LLM large language models) 的實時存取功能。

作為SAP將生成式AI直接建置到為全球企業營運解決方案之計劃的一部份，是次合作旨在幫助企業客戶大規模採用生成式AI。SAP將利用NVIDIA的生成式AI foundry服務，針對特定領域場景而對大型語言模型進行適當微調，並使用全新NVIDIA NIM微服務來部署應用。SAP和NVIDIA預計在2024年底前推出這些整合新功能。

SAP 首席執行官柯睿安（Christian Klein）表示：「企業客戶希望借助尖端科技產生真正的商業價值。SAP策略的核心是通過如今次與NVIDIA般的戰略性技術合作，在業務中充份發揮AI的潛力和把握AI帶來的機會。大規模地交付AI能力是 NVIDIA的專長，而這將有助SAP加速轉型，並為我們的客戶提供更優質的雲端服務。 」

NVIDIA始創人兼首席執行官黃仁勳表示：「SAP坐擁企業數據的金礦，這些數據能夠轉化並定制生成式AI工具，協助客戶實現業務自動化。 NVIDIA將與SAP攜手，將定制的生成式AI帶到全球數千家由SAP支援營運的企業中。」

利用業務數據和生成式AI，深化客戶洞察

SAP和NVIDIA計劃攜手將生成式AI集成到SAP雲端解決方案中，包括最新的SAP Datasphere版本、SAP Business Technology Platform和 RISE with SAP。

SAP計劃利用NVIDIA的生成式AI foundry服務 (包括NVIDIA DGX Cloud AI超級運算NVIDIA AI Enterprise軟體和NVIDIA AI Foundation模型) 在SAP Business Technology Platform中建置更多生成式AI功能。這些新功能旨在成為SAP為客戶開發和部署生成式AI的基礎，並預計將於SAP AI Core 和 SAP Datasphere 的生成式AI中心提供。

其他生成式AI項目包括：

-- Joule 數碼副駕的全新功能：Joule可以利用NVIDIA和SAP建置的檢索增強生成（retrieval-augmented generation RAG）功能，該功能可部署在領先的超大規模雲端服務商或SAP的雲端環境上。作為一款自然語言生成式AI數碼副駕，Joule通過自動化處理耗時的任務和快速分析關鍵業務數據，幫助客戶釋放業務潛力，提供更具智慧及個人化的體驗。

-- 利用SAP S/4HANA Cloud、SAP SuccessFactors 和 SAP Signavio的創新應用案例：SAP和NVIDIA正在探索20多個生成式AI應用案例，以幫助企業整合資源、簡化並加強數碼化轉型。 其中包括在SAP S/4HANA Cloud中通過智慧發票匹配，從而自動化企業資源計劃的生成式AI功能; 利用SAP SuccessFactors改善人力資源應用; 以及加速從SAP Signavio獲取全新的生成式AI洞察力，以更好地處理業務建議並優化SAP的客戶支援流程。

-- 利用SAP Datasphere統一AI數據源：基於SAP Business Technology Platform 建置的SAP Datasphere，能將企業場景中語義豐富的SAP數據與第三方數據進行集成和總覽，幫助客戶更快速地適應市場變化，作出更高效、更明智的決策。 借助SAP Datasphere，客戶可以輕鬆地利用AI和機器學習模型，取得高質量的數據架構。 為了加速SAP Datasphere的聯合機器學習能力 (FedML)，NVIDIA和SAP正在為數據科學家提供更便捷的數據存取途徑，並利用NVIDIA加速計算平台和NVIDIA AI Enterprise數據科學軟體，如NVIDIA RAPIDS，提升機器學習的工作負載性能。

-- 利用大型語言模型處理ABAP程式設計語言：為協助開發人員編寫特定領域的語言代碼，SAP計劃使用NVIDIA AI foundry服務來協助微調大型語言模型。這將基於SAP利用生成式AI模型來協助開發人員通過公司的ABAP Cloud模型和SAP Cloud Application Programming 模型使用ABAP。

NVIDIA AI Enterprise賦能SAP雲端解決方案中的生產級生成式AI

一旦模型準備就緒，SAP計劃將NVIDIA AI Enterprise軟體，包括NVIDIA NIM推斷微服務和NVIDIA NeMo Retriever微服務，部署到SAP雲端解決方案中。

NVIDIA NIM將用於加速和最大化SAP基礎架構中的推理性能。 借助NVIDIA NeMo Retriever微服務，SAP計劃增加RAG功能，使生成式AI應用能夠更安全地存取SAP軟體上運行的數據，從而提高準確性和洞察力。客戶可在SAP和第三方數據上使用RAG。

如欲了解更多關於SAP與NVIDIA合作的資訊，請觀看NVIDIA始創人兼首席執行官黃仁勳在GTC上的主題演講重播

關於 NVIDIA

自1993年成立以來，NVIDIA一直是加速計算領域的先驅。 1999年NVIDIA發明GPU，極大推動了PC遊戲市場的發展，重新定義了計算機圖形技術，並開創了現代AI的新時代，推動著各行業的數字化轉型。 NVIDIA現已成長為一家全棧計算公司，其數據中心規模的產品正在重塑行業。 更多資訊請訪問 https://nvidianews.nvidia.com/。

關於SAP

SAP的策略是協助各行各業、不同規模的公司營運精益求精，成為可持續的智慧企業。作為企業應用軟件的市場領導者，全球87％ 交易收入都與SAP® 系統相關。透過我們的機器學習、物聯網（IoT）和先進的分析技術，SAP幫助客戶業務轉型為智慧企業。我們為用戶和企業提供深入的商業洞察，促進協作能力，在競爭中保持領先地位。SAP將科技簡化，使企業能以最適宜的方式運用SAP軟件。藉由端到端應用程式和服務，SAP 協助全球 26 個行業的客戶持續獲利並不斷創新及對社會作出改善。透過全球客戶、合作夥伴、員工及意見領袖的網絡，SAP致力讓世界運轉更卓越，讓人們生活更美好。如需了解更多SAP資訊，請瀏覽https://www.sap.com/hk

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電郵：chak.yau@sprg.com.hk 

傳真：2114 0880

崔駿宏（Andico Tsui）

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