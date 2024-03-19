億勝生物公布2023年度業績，收入增長29.5%，利潤增長22.1%

香港，2024年3月18日 - (亞太商訊) - 億勝生物科技有限公司（「億勝生物」或「集團」；股份代碼：1061.HK）今日公布截至2023年12月31日止的年度財務業績。

財務表現

面對2023年不利的貿易環境，集團經受住逆風並取得穩健的業績。於回顧期內，集團實現銷售收入約17.07億港元，較上年度增加29.5%，主要貢獻來自貝復舒®單劑量滴眼液、貝復新®凝膠及適麗順®。集團實現淨利潤約2.75億港元，較上年度增加22.1%，受到所產生預扣稅的特殊影響。

截至2023年12月31日，集團的現金及現金等值物約為5.10億港元（2022年︰約5.43億港元）。董事會欣然建議派發末期股息每股普通股0.045港元（2022年：0.040港元），待集團股東周年大會批准後作實。連同於2023年9月13日派付的中期股息每股普通股0.045港元，2023年的股息總額將為每股普通股0.09港元（2022年: 0.065港元）。

眼科及外科分部收入

集團的營業額主要由眼科及外科（創傷修復）組成。截至2023年12月31日，眼科為集團營業額貢獻約7.53億港元，較2022年增加36.1%，占集團收入的44.1%；外科錄得總營業額約9.53億港元，較2022年增加24.7%，占集團收入的55.9%。目前具有增長動力的核心產品為：

1. 眼科－貝復舒®系列（貝復舒®滴眼液、貝復舒®眼用凝膠及貝復舒®單劑量滴眼液）、妥布黴素滴眼液、左氧氟沙星滴眼液、玻璃酸鈉滴眼液及適麗順®；及

2. 外科（創傷修復）－貝復濟®系列（貝復濟®液體製劑、貝復濟®凍乾粉及貝復新®凝膠）、Carisolv®齲齒凝膠、伢典醫生漱口水、伊血安顆粒及皮耐克可吸收性敷料。

重大業務進展

於回顧年度，產能擴張進展順利。第二條凝膠生產線和新凍乾生產線已成功投入使用，並通過了《藥品生產品質管制規範》(GMP)認證，該兩條新增的生產線已正式投產。質量管理體系(QMS)二期核心功能模組正式啟動，質量控制的數字化、信息化、智能化邁上新台階。

研究及開發（「研發」）創新持續推進，多個管線順利推進，貝伐珠單抗眼科注射劑全球三期臨床項目(EB12-20145P)已在中國、澳大利亞、歐盟國家及美國成功入組。

此外，本年度是推動產品多元化的豐收之年。我們已獲得Osteopore創新口腔頜面產品在新加坡的獨家代理權，發佈了高端家用光療品牌佩特®和艾視優加®乾眼症護理產品。FarFlex系列彈力繃帶、皮耐克TM可吸收性敷料、野光源眼調節訓練燈等醫療器械業務發展向好。此外，本集團的新業務板塊亦取得多項突破。本公司全資附屬公司全一醫療（珠海）有限公司與深圳帝邁生物技術有限公司達成「帝一雲檢」項目戰略合作，以共同打造行業領先的即時檢測(POCT)設備數字化雲檢平台。

穩固的市場渠道能力

截至2023年12月31日，集團於中國設有43間銷售推廣辦事處，共有約1,260名銷售代表, 覆蓋中國主要省份、城市以及縣城逾12,500家醫院及醫療機構以及約1,800家藥房。在渠道下沉，開發多線城市市場的同時，通過在線醫療諮詢和電子處方平台，為慢性病患者提供更多服務。

自2020年以來，集團通過新加坡基地向東南亞國家擴大市場准入，取得了良好的勢頭。

研究與開發

於回顧期內，集團繼續專註於執行其5年(2021年至2025年)研發發展計劃。截至報告日期，共有16項研發計劃處於臨床前至臨床階段，其中下列4項眼科計劃處於臨床階段，被視為中期增長動力:

-- EB11-18136P：SkQ1滴眼液，三期臨床第二階段試驗(VISTA-2)頂線數據已於2021年 2月 24日發布（美國藥監局）。繼2022年10月13日收購與SkQ1相關的知識產權後，VISTA計劃的繼續進行取決於完成Mitotech的有關SkQ1的化學、製造和控制(CMC)、專有技術及知識產權的轉讓。

-- EB11-15120P：阿奇黴素滴眼液，外部專家正在進行審查（中國國家藥品監督管理局）

-- EB12-20145P：貝伐珠單抗玻璃體注射劑（用於治療濕性AMD），三期臨床試驗（美國藥監局、歐洲藥品管理局、澳大利亞藥品管理局及中國國家藥品監督管理局）

-- EB11-21148P：環孢素滴眼液，二期臨床試驗（中國國家藥品監督管理局）

集團持有84份專利證書或授權書，包括63項發明專利、14項實用新型專利及7項外觀專利。同時，集團目前已將其研發資源多元化至珠海（中國）、波士頓（美國）、倫敦（英國）及新加坡的多個研究基地，這既能支持集團對新療法的追求，也能支持集團對全球人才的獲取。

2023年獲得的榮譽及獎項

集團全資附屬公司珠海億勝生物製藥有限公司榮登2022年珠海市創新百強企業創新綜合實力100強及2022年度TOP100中國化藥企業。

集團的貝復舒®已連續五年榮登中國醫藥•品牌榜，貝復新®凝膠亦獲認可為2023年年度生化生物企業優秀品牌，證明業界對集團旗艦生物藥的療效及質量的認可。

此外，集團榮獲最佳中小市值公司及中國卓越IR－最佳股東關係獎及最佳數字化投資者關係獎。

億勝生物主席嚴名熾先生表示， “堅韌不拔、團結一致是本集團經受住逆風並於2023財年取得穩健業績的重要因素。除出現不可預測的情況外，本集團將繼續專注於執行其發展計劃，及逐步取得漸進的成果。”

億勝生物的2023財政年度業績公告可於本連結下載﹕https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0318/2024031801327_c.pdf

關於億勝生物 （股票代碼﹕1061.HK）

億勝生物科技有限公司是一間專註於研發，生產和銷售基因工程藥物b-bFGF（FGF-2）的生物製藥企業，自1998年起已有六種基因工程藥物在中國上市銷售。此外，公司還擁有一系列不含防腐劑單劑量滴眼液和適麗順®（卵磷脂絡合碘膠囊）等產品。公司產品主要應用於眼科及皮膚科處方葯領域的創傷修復及疾病治療，目前憑藉在中國主要城市的43個銷售推廣辦事處已成功覆蓋中國逾12,500家醫院。公司依託自身在生長因子和抗體領域的研發平台，擁有多個臨床階段的項目，涵蓋廣泛的領域和適應症。

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